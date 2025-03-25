Mark Zuckerberg - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Mark Zuckerberg
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Der US-amerikanische Milliardär Mark Zuckerberg ist international als Gründer der Social-Media-Plattform Facebook und Chef des Mutterkonzerns Meta bekannt. Auch Instagram und WhatsApp gehören zu Meta. In der Vergangenheit stand Zuckerberg aufgrund von mangelndem Datenschutz bei Facebook in der Kritik. ZDFheute informiert zu Mark Zuckerberg aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
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Biografie
Mark Zuckerberg wurde 1984 in White Plains, New York, geboren. Bereits in der Schule zeigte er Talent als Programmierer. Während seines Studiums der Informatik und Psychologie an der Harvard University gründete er 2004 mit drei Kommilitonen Facebook. Zwei Jahre später brach er das Studium ab, um sich ganz auf die Plattform zu konzentrieren, die die soziale Vernetzung weltweit revolutionierte. Der Börsengang 2012 wurde zu einer der erfolgreichsten Aktienplatzierungen der Tech-Geschichte. 2010 verfilmte der Oscar-prämierte Film "The Social Network" seinen Aufstieg. Mit seiner Frau Priscilla Chan gründete er 2015 die "Chan Zuckerberg Initiative", die Milliarden in Bildung, Wissenschaft und soziale Gerechtigkeit investiert.
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