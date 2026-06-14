Trump verkündet: Deal mit Iran "ist jetzt abgeschlossen"

Die USA und Iran haben sich auf eine Absichtserklärung zur Beendigung ihres Krieges verständigt. "Das Abkommen mit der Islamischen Republik Iran ist nun abgeschlossen", schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Herzlichen Glückwunsch an alle! Hiermit genehmige ich die vollständige Freigabe der Straße von Hormus und ordne gleichzeitig die sofortige Aufhebung der Seeblockade durch die US-Marine an. Schiffe der Welt, startet eure Motoren." Der stellvertretende iranische Außenminister bestätigte die Einigung, sprach aber lediglich von einer "Absichtserklärung".