Trump verkündet: Deal mit Iran "ist jetzt abgeschlossen"

Unterzeichnung für Freitag geplant:USA und Iran einigen sich auf Absichtserklärung
Die USA und Iran haben sich auf eine Absichtserklärung geeinigt. Laut Donald Trump gibt es einen "Deal" für die US-Seeblockade und die Straße von Hormus.
Die USA und Iran haben sich auf eine Absichtserklärung zur Beendigung ihres Krieges verständigt. "Das Abkommen mit der Islamischen Republik Iran ist nun abgeschlossen", schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Herzlichen Glückwunsch an alle! Hiermit genehmige ich die vollständige Freigabe der Straße von Hormus und ordne gleichzeitig die sofortige Aufhebung der Seeblockade durch die US-Marine an. Schiffe der Welt, startet eure Motoren." Der stellvertretende iranische Außenminister bestätigte die Einigung, sprach aber lediglich von einer "Absichtserklärung".
Zuvor hatte auch der Vermittlerstaat Pakistan mitgeteilt, dass ein Abkommen erzielt worden sei. Pakistans Ministerpräsident Shehbaz Sharif schrieb auf der Plattform X: "Nach intensiven Gesprächen freuen wir uns, bekanntgeben zu können, dass das Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran erzielt wurde." Die offizielle Unterzeichnungszeremonie soll demnach am Freitag in der Schweiz stattfinden.
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