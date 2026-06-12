Angriffe im Persischen Golf :Krieg zwischen Iran und USA "wie eine Kneipenschlägerei"
Trotz diplomatischer Bemühungen wächst die Gewalt im Persischen Golf. Politologe Thomas Jäger erklärt, warum Europa kaum Einfluss hat - und kritisiert den Konflikt als ziellos.
Immer wieder stellt US-Präsident Donald Trump eine baldige Einigung auf ein gemeinsames Rahmenabkommen mit Iran in Aussicht. Immer wieder widerspricht Iran und bringt doch noch ungeklärte Streitpunkte an. Trotz laufender Verhandlungen und offiziell bestehender Waffenruhe setzen beide Staaten ihre gegenseitigen Angriffe im Persischen Golf fort.
Auch am Donnerstagabend hat Trump erneute Hoffnungen auf einen baldigen Deal geweckt und in Erwägung gezogen, Vize-Präsident JD Vance könne das Abkommen "vielleicht noch am Wochenende", "vielleicht in Europa" unterzeichnen. Zuvor hatte Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstagmorgen die Bereitschaft Deutschlands bekräftigt, sich an der Sicherung der Straße von Hormus zu beteiligen.
Dem Politikwissenschaftler Thomas Jäger zufolge habe Europa zwar ein großes Interesse an der Öffnung der Straße von Hormus, doch die Einflussmöglichkeiten seien gering. "Die Europäer haben keinen Hebel. Sie können dort nichts bewegen", sagte Jäger bei phoenix. Auch eine frühere oder stärkere diplomatische Einbindung hätte daran wenig geändert, da die militärische Dynamik derzeit dominiere.
Sehen Sie das Interview mit Jäger oben in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen:
Experte: Eskalation in Iran ohne klare Strategie
Jäger beschreibt die aktuelle Lage im Persischen Golf als zunehmend unkontrolliert. Trotz diplomatischer Signale und zwischenzeitlicher Waffenruhe kippe die Situation immer wieder in neue Gewalt. "Wir sehen gerade, dass dieser Krieg aus seiner prekären Waffenruhe wieder in gegenseitige Schläge umkippt", sagt er.
Jäger beobachtet beidseitige Beschüsse, "die letztlich keinen politischen Zweck erfüllen". Sie seien "sowas wie eine Kneipenschlägerei", so Jäger, "wo einer nicht aufhören will, weil der andere nicht aufhört".
... ist seit 1999 Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln und Experte für geopolitische Analysen. Seine Forschungsschwerpunkte sind internationale Beziehungen, Außen- und Sicherheitspolitik sowie internationale Konflikte.
Fehlkalkulationen und verhärtete Fronten
Als Ausgangspunkt der aktuellen Lage sieht Jäger eine grundlegende Fehleinschätzung auf US-Seite. Die Erwartung, im Februar durch militärischen Druck schnell zu einer Einigung bezüglich Irans Atomprogramm zu kommen, habe sich nicht erfüllt. Die "fixe Idee in Trumps Kopf", durch einen Enthauptungsschlag die iranische Führung zu zersplittern und das Regime so zum Nachgeben zu bringen, "war falsch".
Bereits vor Beginn der Eskalation hätten Gespräche gezeigt, wie schwierig eine Einigung ist. Die Fronten seien verhärtet, weil die Vorstellungen beider Seiten unrealistisch geblieben seien und kein tragfähiger Ausweg entwickelt worden sei.
Experte: Diplomatische Versäumnisse Europas
An eine Vermittlungsrolle Europas glaubt Jäger nicht. "Die Europäer können es sich nicht leisten", sagt er. Zwar beträfen die Folgen der Krise sie direkt, etwa durch Risiken für Handelswege, doch vor Ort hätten sie keine Macht.
Als nicht militärisch handelnder Akteur habe Europa "hier nichts mitzureden". Auch auf die USA habe Europa "überhaupt keinen Einfluss mehr".
Jäger verweist auf langfristige Defizite europäischer Außenpolitik im Nahen Osten. Der Aufbau engerer Beziehungen zu wichtigen Akteuren sei vernachlässigt worden. "Das hätte man weit früher, weit intensiver machen müssen", sagt er mit Blick auf Staaten wie Katar oder Saudi-Arabien.
Europa habe Teile der Region "mit spitzen Fingern" angefasst und dadurch Chancen verspielt, heute stärker eingebunden zu sein. Diese Versäumnisse ließen sich kurzfristig nicht aufholen - insbesondere nicht in einer Phase, in der militärische Entwicklungen den Ton angäben.
Das Interview führte phoenix-Moderatorin Tina Dauster, ausgewertet hat es Anne Sophie Feil.
Mit Material von dpa und Reuters.
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