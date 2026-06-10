Trump: Werden Iran heute wieder hart treffen

Trotz Waffenruhe schweigen die Waffen nicht im Konflikt zwischen Iran und den USA. Für "heute" kündigte US-Präsident Trump neue Angriffe an.

Trump: "Wir werden sie heute wieder hart treffen"

Nach dem Abschuss eines US-Hubschraubers haben die USA Ziele im Iran angegriffen. Teheran meldet daraufhin Attacken auf US-Stützpunkte, während Präsident Trump mit weiteren Militärschlägen droht. 10.06.2026 | 1:27 min

US-Präsident Donald Trump hat trotz Waffenruhe im Iran-Krieg einen weiteren Angriff gegen das Land angekündigt. Der Republikaner sagte im Weißen Haus vor Reportern:

Wir haben sie gestern hart getroffen und wir werden sie heute wieder hart treffen. „ Donald Trump, US-Präsident

Zugleich machte er Druck auf Iran, einem Abkommen zuzustimmen.

Angriffe in Nacht zu Mittwoch

Die Schläge in der Nacht zum Mittwoch erfolgten als Reaktion auf den Abschuss eines US-Hubschraubers. Das US-Militär bombardierte in Iran Flugabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der Straße von Hormus.

Am Dienstagabend hatte Trump Iran für den Abschuss verantwortlich gemacht und Vergeltung angekündigt.

Präsident Trump hat angekündigt, in wenigen Tagen die Verhandlungen für ein Kriegsende mit Iran abzuschließen – wieder einmal. Warum die Börsen trotzdem positiv reagieren. 10.06.2026 | 0:52 min

Teheran griff daraufhin laut iranischen Medien US-Stützpunkte in der Golfregion und in Jordanien an, unter anderem mit ballistischen Raketen. Kuwaits Flugabwehr war laut Armeeangaben im Einsatz. Auch in Bahrain schrillten wieder Sirenen.

Trump will "guten Deal"

Mit Blick auf die Bemühungen um eine diplomatische Beilegung des Iran-Kriegs sagte Trump, man werde sehen, was aus "dem Deal" werde.

Wir waren sehr kurz vor einem Deal, aber sie halten uns immer wieder hin. „ Donald Trump

Sie sollten die Vereinbarung unterzeichnen, mahnte Trump. "Es ist ein guter Deal".

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Aktuelle Entwicklungen der Eskalation : Iran-Krieg und Nahost-Konflikt: Alle Nachrichten im Liveblog Die Waffenruhe zwischen den USA und Iran ist fragil - das Tauziehen um die Straße von Hormus geht weiter. Alle Entwicklungen im Liveblog. Liveblog

Quelle: dpa