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Politik
Ausland

Trump: Werden Iran heute wieder hart treffen

Krieg zwischen Iran und USA:Trump: "Wir werden sie heute wieder hart treffen"

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Trotz Waffenruhe schweigen die Waffen nicht im Konflikt zwischen Iran und den USA. Für "heute" kündigte US-Präsident Trump neue Angriffe an.

CORRECTION-US-POLITICS-TRUMP

Nach dem Abschuss eines US-Hubschraubers haben die USA Ziele im Iran angegriffen. Teheran meldet daraufhin Attacken auf US-Stützpunkte, während Präsident Trump mit weiteren Militärschlägen droht.

10.06.2026 | 1:27 min

US-Präsident Donald Trump hat trotz Waffenruhe im Iran-Krieg einen weiteren Angriff gegen das Land angekündigt. Der Republikaner sagte im Weißen Haus vor Reportern:

Wir haben sie gestern hart getroffen und wir werden sie heute wieder hart treffen.

Donald Trump, US-Präsident

Zugleich machte er Druck auf Iran, einem Abkommen zuzustimmen.

Angriffe in Nacht zu Mittwoch

Die Schläge in der Nacht zum Mittwoch erfolgten als Reaktion auf den Abschuss eines US-Hubschraubers. Das US-Militär bombardierte in Iran Flugabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der Straße von Hormus.

Am Dienstagabend hatte Trump Iran für den Abschuss verantwortlich gemacht und Vergeltung angekündigt.

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Teheran griff daraufhin laut iranischen Medien US-Stützpunkte in der Golfregion und in Jordanien an, unter anderem mit ballistischen Raketen. Kuwaits Flugabwehr war laut Armeeangaben im Einsatz. Auch in Bahrain schrillten wieder Sirenen.

Trump will "guten Deal"

Mit Blick auf die Bemühungen um eine diplomatische Beilegung des Iran-Kriegs sagte Trump, man werde sehen, was aus "dem Deal" werde.

Wir waren sehr kurz vor einem Deal, aber sie halten uns immer wieder hin.

Donald Trump

Sie sollten die Vereinbarung unterzeichnen, mahnte Trump. "Es ist ein guter Deal".

Alle Entwicklungen im Liveblog:

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtet das ZDF in verschiedenen Sendungen, zuletzt in der heute-Sendung am 10. Juni 2026 ab 17:00 Uhr.
Themen
Nahost-KonfliktIsraelIran

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