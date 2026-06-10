Trump: Werden Iran heute wieder hart treffen

Krieg zwischen Iran und USA:Trump: "Wir werden sie heute wieder hart treffen"
Trotz Waffenruhe schweigen die Waffen nicht im Konflikt zwischen Iran und den USA. Für "heute" kündigte US-Präsident Trump neue Angriffe an.
US-Präsident Donald Trump hat trotz Waffenruhe im Iran-Krieg einen weiteren Angriff gegen das Land angekündigt. Der Republikaner sagte im Weißen Haus vor Reportern:
Zugleich machte er Druck auf Iran, einem Abkommen zuzustimmen.
Angriffe in Nacht zu Mittwoch
Die Schläge in der Nacht zum Mittwoch erfolgten als Reaktion auf den Abschuss eines US-Hubschraubers. Das US-Militär bombardierte in Iran Flugabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der Straße von Hormus.
Am Dienstagabend hatte Trump Iran für den Abschuss verantwortlich gemacht und Vergeltung angekündigt.
Teheran griff daraufhin laut iranischen Medien US-Stützpunkte in der Golfregion und in Jordanien an, unter anderem mit ballistischen Raketen. Kuwaits Flugabwehr war laut Armeeangaben im Einsatz. Auch in Bahrain schrillten wieder Sirenen.
Trump will "guten Deal"
Mit Blick auf die Bemühungen um eine diplomatische Beilegung des Iran-Kriegs sagte Trump, man werde sehen, was aus "dem Deal" werde.
Sie sollten die Vereinbarung unterzeichnen, mahnte Trump. "Es ist ein guter Deal".
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