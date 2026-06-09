Iran und Israel: Angriffe eingestellt - aber weiter Drohungen

Iran und Israel haben ihre Kampfaktionen eingestellt. Gleichzeitig drohen beide Seiten mit noch härteren Angriffen. Die USA warnen Israel vor einer weiteren Eskalation.

Auf eine Einigung bis Ende Juni hoffen Iran und die USA, sagte Irans UN-Botschafter. Am Sonntag gab es zwischen Iran und Israel zum ersten Mal seit April wieder gegenseitigen Beschuss. 09.06.2026 | 0:27 min

Nach einer neuen gefährlichen Eskalation im Konflikt zwischen Iran und Israel haben die Erzfeinde ihre wechselseitigen Angriffe vorerst wieder eingestellt. Beide Seiten drohten jedoch im Fall von Verstößen gegen ihre jeweiligen Bedingungen mit noch härteren Kämpfen. Die ersten gegenseitigen Angriffe seit zwei Monaten drohten US-Präsident Donald Trumps Bemühungen zur Beendigung des Iran-Kriegs zu untergraben.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte die Feuerpause in einer Videobotschaft. Sollte Iran einen Fehler begehen und Israel erneut angreifen, werde man mit aller Härte reagieren, warnte er am Montagabend. Israels Konflikt mit Iran und der libanesischen Hisbollah-Miliz sei noch nicht beendet. Beide hätten in den vergangenen 24 Stunden versucht, Israel eine "neue Gleichung" aufzuzwingen.

Sie dachten, sie könnten von libanesischem und iranischem Gebiet auf Israel schießen und dass wir nicht reagieren. „ Benjamin Netanjahu, Israels Ministerpräsident

Dies sei inakzeptabel und werde nicht passieren, betonte er.

Netanjahu habe bislang in Iran keines der versprochenen Ziele erreicht, so Thomas Reichart, ZDF-Korrespondent aus Tel Aviv. Wegen der anstehenden Wahlen wolle Netanjahu den Krieg fortführen. 09.06.2026 | 3:20 min

Trump warnt: Israel könnte allein dastehen

Trump sagte dem israelischen TV-Sender N12 am Montag, er habe Netanjahu während eines Telefongesprächs gewarnt, dass Israel im Falle einer Ausweitung der Angriffe zu einem größeren regionalen Krieg möglicherweise isoliert dastehen könnte.

Die USA und Israel hatten den Iran-Krieg gemeinsam Ende Februar begonnen. Seit Beginn der Waffenruhe Anfang April mehren sich in Israel jedoch Befürchtungen, dass Trump Iran für ein Abkommen zur Beendigung des Kriegs zu große Zugeständnisse machen könnte.

Israel und Iran hoben derweil nach dem Stopp der Angriffe Beschränkungen in den eigenen Ländern wieder auf: Die Schulen sollten heute in Israel wieder normal geöffnet werden, Teheran hob Einschränkungen des Flugverkehrs auf. Auch der Irak und Syrien öffneten ihren Luftraum wieder.

Die islamische Republik sei nicht bereit, über das Atomprogramm zu sprechen, berichtet Phoebe Gaa, ZDF-Korrespondentin aus Teheran. Das Regime sehe sich selbst als Sieger dieses Krieges. 09.06.2026 | 2:58 min

Israelische Luftwaffe fängt wohl Drohne aus Jemen ab

Unterdessen fing die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben in der Nacht über dem Süden des Landes eine Drohne aus dem Jemen ab. Der Vorfall im Luftraum über der Stadt Eilat am Roten Meer sei abgeschlossen, teilte das Militär auf der Plattform X mit. Die Streitkräfte machten keine Angaben dazu, welche Gruppe sie für den Drohnenangriff verantwortlich machten.

Die mit Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hatte am Montag einen Angriff auf Israel mit mehreren Raketen für sich beansprucht. Es war der erste direkte Angriff der Huthi auf Israel seit Anfang April - offenbar ausgelöst durch die gegenseitigen Angriffe Israels und Irans.

Trump droht Netanjahu, er könne am Ende allein dastehen, so Claudia Bates, ZDF-Korrespondentin aus Washington. Trump wolle ein schnelles Ende des Krieges, da er innenpolitisch unter Druck stünde. 09.06.2026 | 3:19 min

Lage im Libanon weiter fragil

Die iranische Militärführung hatte ihre Angriffe gegen Israel am Montagnachmittag für beendet erklärt. Sollten die Kampfhandlungen weitergehen, darunter Israels Angriffe im Südlibanon, würden "härtere und vernichtendere Maßnahmen als bisher" erfolgen, drohte Irans militärisches Hauptquartier Chatam al-Anbjia.

Im Libanon wurden die israelischen Angriffe unterdessen fortgesetzt. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete erneut mehrere Angriffe im Süden des Landes. Ein israelischer Luftangriff traf demnach ein Fahrzeug, dabei seien mindestens fünf Menschen getötet worden.

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Quelle: dpa