USA und Iran greifen gegenseitig an - Verhandlungen stocken

Ein Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran ist weiter nicht in Sicht. Stattdessen meldeten beide Seiten wieder Angriffe. Dabei gerieten auch Kuwait und Bahrain unter Beschuss.

USA und Iran greifen sich wieder an - Verhandlungen stocken

Donald Trumps Deal mit dem iranischen Regime steht weiter aus. Auch die Angriffe zwischen Israel und der von Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon gehen unvermindert weiter. 03.06.2026 | 2:13 min

Die USA und Iran haben sich eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. Irans Revolutionsgarden feuerten in der Nacht ballistische Raketen und Drohnen auf die benachbarten Golfstaaten Kuwait und Bahrain. Ziel der iranischen Angriffe waren nach Angaben aus Teheran US-Militärstützpunkte in den Staaten am Persischen Golf.

Das US-Militär wehrte die Angriffe Irans nach eigenen Angaben erfolgreich ab. Mehrere ballistische Raketen und Drohnen seien abgefangen worden, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) auf X mit. Kuwait hingegen meldete Verletzte und Schäden am internationalen Flughafen des Landes.

Quelle: ZDF

Als Reaktion auf die iranischen Drohnenangriffe attackierte das US-Militär ebenfalls in der Nacht nach eigenen Angaben eine iranische Militäreinrichtung auf der Insel Qeschm in der Straße von Hormus. Es habe sich um "Selbstverteidigungsschläge" gehandelt.

Kurz darauf habe das US-Militär eine weitere "Welle iranischer Drohnen" abgewehrt, die Einrichtungen des US-Militärs in Kuwait zum Ziel hatten. Die Angaben des US-Militärs zu den Ereignissen der Nacht ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Kuwait: Flughafen von Drohnen getroffen - Verletzte

Kuwait setzte nach einem iranischen Drohnenangriff auf den internationalen Flughafen des Landes den kommerziellen Flugverkehr aus. Bei dem Angriff auf das Passagiergebäude des Kuwait International Airport seien mehrere Menschen verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit.

Ministeriumssprecher Saud Abdulasis al-Otaibi sagte, "eine Reihe feindlicher Drohnen" habe das Passagiergebäude ins Visier genommen. Es sei schwer beschädigt worden. Der Flughafen war erst am 1. Juni nach kriegsbedingter Schließung wieder geöffnet worden.

Die USA und Iran hatten auch schon vor wenigen Tagen gegenseitige Angriffe gemeldet. Die US-Armee soll iranische Radaranlagen und Kommandozentralen bombardiert haben. Iran habe einen US-Stützpunkt ins Visier genommen. 01.06.2026 | 0:24 min

Kuwait und Bahrain erneut unter Beschuss

Auch der Inselstaat Bahrain hatte in der Nacht Angriffe mit Raketen und Drohnen gemeldet. Das US-Militär teilte weiter mit, es seien auch drei von Iran auf zivile Schiffe abgefeuerte Drohnen abgeschossen worden. Die Schiffe hätten sich rechtmäßig in den Gewässern der Region befunden.

Behauptungen der iranischen Revolutionsgarden, in Bahrain das Hauptquartier der US-Marine im Nahen Osten sowie einen US-Luftwaffenstützpunkt in der Region mit Raketen und Drohnen getroffen zu haben, dementierte das US-Regionalkommando Centcom.

Iran hat die Verhandlungen mit den USA aufgrund anhaltender Angriffe auf den Libanon ausgesetzt. ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa berichtet. 01.06.2026 | 1:18 min

USA griffen Öltanker an - Iran spricht von Vergeltung

Grund für den jüngsten gegenseitigen Beschuss schien ein Einsatz des US-Militärs vom Dienstag gewesen zu sein. Die Streitkräfte hatten vor der für Irans Ölexport wichtigen Insel Charg nach eigenen Angaben einen unbeladenen Öltanker angegriffen. Dieser soll versucht haben, trotz der US-Blockade einen iranischen Hafen anzulaufen. Das Schiff habe Warnungen ignoriert und sei letztlich mit einer Rakete außer Gefecht gesetzt worden, hieß es.

Ein iranischer Militärsprecher bestätigte auf der Plattform X Vergeltungsschläge durch die Revolutionsgarden, der Elitestreitmacht der Islamischen Republik. Man habe gewarnt, "dass jede Aggression eine andere und entschiedenere Reaktion nach sich ziehen würde, und wir haben diese auch umgesetzt", hieß es. Jede Bedrohung der Sicherheit der Straße von Hormus werde das US-Militär "teuer zu stehen kommen", warnte er.

Stand der Verhandlungen um Rahmenabkommen unklar

Es sind nicht die ersten gegenseitigen Angriffe seit Inkrafttreten der Waffenruhe am 8. April, aber mit jeder neuen Attacke steigt die Furcht vor einer erneuten Eskalation des Kriegs.

Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran liefern, anders als zunächst von Trump angekündigt, noch keine Entscheidung. Vor allem das iranische Atomprogramm ist nach wie vor ein Streitpunkt. 30.05.2026 | 0:17 min

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag ungeachtet gegenteiliger Aussagen aus Iran bekräftigt, dass die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran andauern.

Vor Trumps Post hatte die iranische Nachrichtenagentur Fars, die den Revolutionsgarden nahesteht, berichtet, seit mehreren Tagen fänden keine Gespräche mehr zwischen Teheran und Washington statt. Bereits am Montag hatte die iranische Agentur Tasnim ähnlich berichtet und das Ende der indirekten Verhandlungen mit dem andauernden Krieg Israels gegen die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon begründet.

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Quelle: dpa, AFP