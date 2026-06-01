USA und Iran melden gegenseitige Angriffe - trotz Waffenruhe

Die USA haben am Wochenende iranische Militärkontrollanlagen angegriffen. Demnach habe Iran zuvor auf eine US-Drohne geschossen. Kuwait meldet abgefangene Angriffe.

Die bestehende Waffenruhe zwischen USA und Iran wurde erneut gebrochen. Dem US-Militär zufolge hat es am Wochenende gegenseitige Angriffe gegeben. Quelle: dpa

Die USA und Iran haben trotz einer derzeit geltenden Waffenruhe jeweils neue Angriffe gemeldet. Die US-Armee griff nach eigenen Angaben am Wochenende Radar- und Drohnenkontrollanlagen im Süden Irans an. Die "Selbstverteidigungsangriffe" richteten sich gegen die Stadt Goruk und die Insel Keschm nahe der Straße von Hormus, erklärte das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando Centcom im Onlinedienst X.

Sie seien als Reaktion auf "aggressive" Handlungen Irans erfolgt, dazu gehöre die Zerstörung einer US-Drohne vom Typ MQ-1 über internationalen Gewässern.

Auch in der vergangenen Woche haben die USA wiederholt Iran angegriffen: Ziel sei ein iranischer Stützpunkt nahe der Hafenstadt Bandar Abbas gewesen. Als Reaktion griff Iran einen US-Stützpunkt in Kuwait an. 28.05.2026 | 0:22 min

Teheran gibt Gegenschlag bekannt

Die iranischen Revolutionsgarden griffen derweil nach eigenen Angaben einen Stützpunkt an, der von der US-Armee für Angriffe auf Iran genutzt worden sei. Der Standort wurde in der am Montag von iranischen Staatsmedien verbreiteten Erklärung der Revolutionsgarden nicht genannt.

Kuwaits Militär hatte kurz zuvor erklärt, dass seine Luftabwehr "feindliche Raketen- und Drohnenangriffe" abgefangen habe. Die staatliche Nachrichtenagentur Kuna meldete, dass Luftschutzsirenen ertönten. Zur Herkunft der Drohnen und Raketen und den Zielen der Angriffe schwieg die Armee.

Iran setzt seinen Beschuss von Staaten am Persischen Golf fort: Saudi-Arabien, Kuwait und die Emirate meldeten Angriffe. Gleichzeitig bombardierte die US-Luftwaffe wieder Ziele in Iran. 31.03.2026 | 0:26 min

Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf Iran Ende Februar feuerten die Streitkräfte der Islamischen Republik schon mehrmals Geschosse auf Kuwait und andere Staaten am Persischen Golf. Dort unterhält das US-Militär zahlreiche Stützpunkte, die nur wenige Hundert Kilometer Luftlinie von Iran entfernt sind. Trotz der Waffenruhe hatten auch die Golfstaaten zuletzt vereinzelt Beschuss gemeldet.

Iran und USA: Langwierige Verhandlungen

Damit haben beide Staaten die eigentlich vereinbarte Waffenruhe gebrochen. Seit Wochen verhandeln Iran und USA unter pakistanischer Vermittlung ein Rahmenabkommen, ohne sich zu einigen.

Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran liefern, anders als zunächst von Trump angekündigt, noch keine Entscheidung. Vor allem das iranische Atomprogramm ist nach wie vor ein Streitpunkt. 30.05.2026 | 0:17 min

US-Medienberichten zufolge schickte US-Präsident Donald Trump das fertig ausgehandelte Abkommen mit "härteren Bedingungen" nach Teheran zurück. Dem Sender Fox News sagte Trump, er sei "nicht in Eile". Der iranische Chefunterhändler und Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf sagte daraufhin am Sonntag, Teheran werde keiner Vereinbarung zustimmen, die die Rechte der Iraner nicht wahre.

Am Sonntagabend sagte der iranische Außenministers Abbas Aragtschi, Iran und die USA setzen ihre Gespräche und ihren Nachrichtenaustausch fort. Man könne die Verhandlungen nicht beurteilen, bis ein klares Ergebnis vorliege, sagt er staatlichen Medien. Spekulationen dürfe keine Bedeutung beigemessen werden.

Aktuelle Entwicklungen der Eskalation : Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog Die Waffenruhe zwischen den USA und Iran ist fragil - das Tauziehen um die Straße von Hormus geht weiter. Alle Entwicklungen im Liveblog. Liveblog

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Quelle: AFP, Reuters, dpa