USA und Iran melden gegenseitige Angriffe - trotz Waffenruhe

Erneuter Bruch der Waffenruhe:US-Militär und Teheran melden gegenseitige Angriffe
Die USA haben am Wochenende iranische Militärkontrollanlagen angegriffen. Demnach habe Iran zuvor auf eine US-Drohne geschossen. Kuwait meldet abgefangene Angriffe.
Die USA und Iran haben trotz einer derzeit geltenden Waffenruhe jeweils neue Angriffe gemeldet. Die US-Armee griff nach eigenen Angaben am Wochenende Radar- und Drohnenkontrollanlagen im Süden Irans an. Die "Selbstverteidigungsangriffe" richteten sich gegen die Stadt Goruk und die Insel Keschm nahe der Straße von Hormus, erklärte das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando Centcom im Onlinedienst X.
Sie seien als Reaktion auf "aggressive" Handlungen Irans erfolgt, dazu gehöre die Zerstörung einer US-Drohne vom Typ MQ-1 über internationalen Gewässern.
Teheran gibt Gegenschlag bekannt
Die iranischen Revolutionsgarden griffen derweil nach eigenen Angaben einen Stützpunkt an, der von der US-Armee für Angriffe auf Iran genutzt worden sei. Der Standort wurde in der am Montag von iranischen Staatsmedien verbreiteten Erklärung der Revolutionsgarden nicht genannt.
Kuwaits Militär hatte kurz zuvor erklärt, dass seine Luftabwehr "feindliche Raketen- und Drohnenangriffe" abgefangen habe. Die staatliche Nachrichtenagentur Kuna meldete, dass Luftschutzsirenen ertönten. Zur Herkunft der Drohnen und Raketen und den Zielen der Angriffe schwieg die Armee.
Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf Iran Ende Februar feuerten die Streitkräfte der Islamischen Republik schon mehrmals Geschosse auf Kuwait und andere Staaten am Persischen Golf. Dort unterhält das US-Militär zahlreiche Stützpunkte, die nur wenige Hundert Kilometer Luftlinie von Iran entfernt sind. Trotz der Waffenruhe hatten auch die Golfstaaten zuletzt vereinzelt Beschuss gemeldet.
Iran und USA: Langwierige Verhandlungen
Damit haben beide Staaten die eigentlich vereinbarte Waffenruhe gebrochen. Seit Wochen verhandeln Iran und USA unter pakistanischer Vermittlung ein Rahmenabkommen, ohne sich zu einigen.
US-Medienberichten zufolge schickte US-Präsident Donald Trump das fertig ausgehandelte Abkommen mit "härteren Bedingungen" nach Teheran zurück. Dem Sender Fox News sagte Trump, er sei "nicht in Eile". Der iranische Chefunterhändler und Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf sagte daraufhin am Sonntag, Teheran werde keiner Vereinbarung zustimmen, die die Rechte der Iraner nicht wahre.
Am Sonntagabend sagte der iranische Außenministers Abbas Aragtschi, Iran und die USA setzen ihre Gespräche und ihren Nachrichtenaustausch fort. Man könne die Verhandlungen nicht beurteilen, bis ein klares Ergebnis vorliege, sagt er staatlichen Medien. Spekulationen dürfe keine Bedeutung beigemessen werden.
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