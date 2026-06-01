Iran setzt offenbar Verhandlungen mit USA aus

Teheran pocht auf Waffenruhe im Libanon:Bericht: Iran setzt Verhandlungen mit den USA aus
Nach der erneuten Eskalation im Libanon-Krieg drängt Iran auf eine Waffenruhe. Als Konsequenz setzt Teheran offenbar die indirekten Verhandlungen mit den USA aus.
Iran hat nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim die indirekten Verhandlungen mit den USA über ein Ende des Krieges in der Golfregion ausgesetzt. Die Entscheidung sei wegen der "anhaltenden Verbrechen" Israels im Libanon getroffen worden, meldete Tasnim am Montag. "Das iranische Verhandlungsteam setzt daher den Dialog und den Austausch von Mitteilungen über Vermittler aus", berichtete die iranische Nachrichtenagentur weiter.
Die Lage im Libanon sei "eine der Voraussetzungen für die Waffenruhe" gewesen, berichtete Tasnim. Diese Waffenruhe sei jedoch "inzwischen an allen Fronten, einschließlich des Libanon, verletzt worden", hieß es weiter.
Tasnim zufolge wird es erst dann wieder Gespräche zur Beendigung des seit drei Monaten andauernden Iran-Kriegs geben, wenn die Forderungen Irans erfüllt sind. Dazu gehören ein sofortiges Ende der israelischen Militäreinsätze im Gazastreifen und im Libanon sowie der vollständige Abzug Israels aus den besetzten Gebieten im Libanon.
Irans Außenminister: "Bruch an allen Fronten"
Die Waffenruhe zwischen den USA und Iran schließe den Libanon mit ein, bekräftigte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi in einem Beitrag auf X.
Araghtschi hatte am Sonntagabend laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars noch gesagt, die Verhandlungen mit den USA liefen weiter. Anderweitigen Spekulationen solle kein Glauben geschenkt werden.
Libanon von strategischer Bedeutung
Nach Einschätzung von Beobachtern gilt der Libanon als strategisch und ideologisch wichtig für die Islamische Republik. Die Hisbollah-Miliz im Libanon ist mit dem Iran verbündet.
Mit dem Vormarsch israelischer Bodentruppen im Libanon und möglichen neuen Angriffen im Raum von Beirut eskaliert der Krieg im Libanon weiter. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte zuletzt neue Angriffe auf Ziele der Hisbollah in Beiruts Vororten an.
Netanjahu ordnet Angriffe auf Beirut an:Entwicklungsministerin Alabali Radovan bricht Libanon-Reise abmit Video1:20
Nahost-Konflikt:Wadephul sorgt sich um Israels Vorrücken im Südlibanonmit Video0:25
Erneuter Bruch der Waffenruhe:US-Militär und Teheran melden gegenseitige Angriffemit Video0:24
USA-Iran-Verhandlungen:Trump bremst Einigung mit Iran: "Bin nicht in Eile"