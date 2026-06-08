Nach Bruch der Waffenruhe:Iran erklärt Angriffe auf Israel für beendet
Iran hat seine Angriffe auf Israel für beendet erklärt. Zur Unterstützung des Libanons habe man Israel eine "schmerzhafte Antwort" erteilt, hieß es. Zugleich gab es neue Drohungen.
Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf Israel für beendet erklärt. Die Islamische Republik habe zur Unterstützung des Libanons Israel eine "schmerzhafte Antwort" erteilt, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Militärführung. "Vor diesem Hintergrund wird die Einstellung der Operationen der Streitkräfte bekanntgegeben."
Sollte es allerdings eine weitere Aggression oder feindselige Aktionen durch Israel oder dessen Unterstützer geben, darunter im Süden des Libanons, würden "wesentlich heftigere" Maßnahmen ergriffen, drohte das gemeinsame Kommando des Militärs.
Gegenseitige Angriffe trotz Waffenruhe
Israel hatte in der Nacht zum Montag als Reaktion auf iranische Raketenangriffe militärische Ziele in Iran angegriffen - und sich damit über die Aufforderung von US-Präsident Donald Trump hinweggesetzt, von Vergeltungsmaßnahmen für den Raketenbeschuss aus Teheran abzusehen. In der Folge kam es zu weiteren gegenseitigen Angriffen.
Seit den frühen Morgenstunden flog das israelische Militär nach eigenen Angaben mehrere Angriffe auf Iran. Die Armee sprach von einem "großangelegten Angriff". Dutzende israelische Kampfflugzeuge hätten dabei "strategische Verteidigungssysteme" der iranischen Führung ins Visier genommen. Im Südwesten Irans sei zudem eine Anlage der petrochemischen Industrie angegriffen worden.
Iran feuert Raketen Richtung Israel
Der Iran antwortete wiederum mit mehreren Angriffswellen. In vielen Orten im Norden, Süden und Zentrum Israels heulten die Sirenen. Die Einwohner waren aufgerufen, sich in Schutzräume zu begeben. In den betroffenen Gegenden waren Medienberichten zufolge Explosionen zu hören, während die Luftabwehr versuchte, anfliegende iranische Geschosse noch in der Luft abzufangen.
Iran habe seit Sonntagabend bislang mehr als 20 ballistische Raketen Richtung Israel gefeuert, hieß es aus israelischen Armeekreisen.
Trump: Verhandlungen gehen weiter
US-Präsident Trump hatte zuvor auf seiner Plattform Truth Social Iran und Israel aufgefordert, die Angriffe sofort einzustellen. Wenig später teilte er mit, beide Seiten würden einen "sofortigen Waffenstillstand" in Betracht ziehen. Die Verhandlungen für eine Friedenslösung würden fortgesetzt, dabei solle es "schnell vorangehen". Die Seeblockade der Straße von Hormus werde solange aufrechterhalten, postete Trump.
Iran begründete seine ersten Angriffe am Sonntagabend mit "wiederholten Verstößen" der israelischen Armee gegen die separat vereinbarte, aber bislang äußerst brüchige Waffenruhe im Libanon.
Neben der brüchigen Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon besteht seit dem 8. April eine zwischen den USA und Iran vereinbarte Waffenruhe. Am 28. Februar hatten die USA und Israel ihren Krieg gegen Iran begonnen.
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