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Iran feuert Raketen auf Israel

Teheran: Reaktion auf Lage im Libanon :Iran feuert Raketen auf Israel

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Iran hat Raketen auf Israel abgefeuert. Das meldeten die israelische Armee und iranische Staatsmedien. Teheran begründete den Angriff mit dem israelischen Vorgehen im Libanon.

Israelische Luftabwehr (Symbolbild)

Die israelische Luftabwehr wehrt immer wieder Raketen ab.(Symbolbild)

Quelle: dpa

Iran hat erneut Raketen auf Israel gefeuert. Am späten Sonntagabend meldeten Staatsmedien der Islamischen Republik zwei Raketensalven auf den Erzfeind. Die israelischen Streitkräfte identifizierten nach eigenen Angaben Raketen, die aus Iran auf Israel abgefeuert wurden.

Abwehrsysteme seien im Einsatz, um die Bedrohung abzufangen, teilte das israelische Militär mit. Das Heimatschutzkommando habe eine vorsorgliche Anweisung direkt an Mobiltelefone in den betroffenen Gebieten gesendet.

Nach einem israelischen Luftangriff auf den Südlibanon steigt Rauch auf, der von Nordisrael aus gesehen wird.

Die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz gehen weiter. Im Norden Israels bestimmen Raketen- und Drohnenwarnungen den Alltag: Schulen, Läden und Kliniken arbeiten im Notbetrieb.

07.06.2026 | 1:30 min

Iran begründet Attacke mit israelischem Vorgehen im Libanon

Irans zentrales Militärkommando bestätigte die Raketenangriffe. In einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung begründeten die iranischen Streitkräfte die Attacke mit "wiederholten Verstößen" der israelischen Armee gegen die Waffenruhe im Libanon. Teheran hatte Israel bereits mit Angriffen gedroht und will damit die schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon unterstützen.

Konkret reagierte der Iran damit auf neue Angriffe Israels in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut am Sonntag trotz einer von US-Präsident Donald Trump verkündeten Waffenruhe.

Bild zu Angreiffen zwischen USA und Iran

Trotz Waffenruhe haben sich die USA und Iran erneut angegriffen. Die USA schossen iranische Drohnen ab, Iran reagierte mit Angriffen auf US-Stützpunkte in Kuwait und Bahrain.

06.06.2026 | 0:21 min

Zunächst keine Angaben über mögliche Verletzte in Israel

Die Armee habe in Beirut "Terroristen-Hauptquartiere" als Reaktion auf vorherigen Beschuss Israels durch die Hisbollah angegriffen, teilten Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz mit.

Die aus Iran auf Israel abgefeuerte Raketen wurden nach israelischen Militärangaben von der Luftabwehr abgefangen. Bisher seien zwei Angriffswellen identifiziert worden, teilte das Militär mit. Nach Angaben des israelischen TV-Senders N12 schlugen Raketentrümmer im Norden Israels ein, unter anderem nahe der Stadt Tiberias. Es gab zunächst keine Angaben zu Verletzten.

Trump: Israel sollte nicht mit Gegenschlägen reagieren

US-Präsident Donald Trump sagt dem Sender Fox News, er sei nicht glücklich damit, dass Israel Ziele in Beirut angegriffen habe. Der US-Präsident fordert gleichwohl Iran auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Er sei eigentlich davon ausgegangen, dass eine Vereinbarung mit Iran am Montag, Dienstag oder Mittwoch unterzeichnet werden könne und nun passiere so etwas.

Dem Portal Axios sagt Trump, bei dem iranischen Beschuss Israels sei niemand verletzt worden und er hoffe, dass Israel nicht mit Gegenschlägen reagiere. Man stehe kurz vor einer endgültigen Vereinbarung mit Iran und er wolle nicht, dass dieses Vorhaben nun platze. Trump hatte in der Vergangenheit schon wiederholt eine kurzfristige Einigung mit Iran in Aussicht gestellt, was dann aber nicht passierte.

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Quelle: dpa, Reuters
Über den Iran-Krieg und den Nahost-Konflikt berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, zuletzt unter anderem in den heute-Nachrichten am 07.06.2026 ab 19:00 Uhr.
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IsraelIranLibanon

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