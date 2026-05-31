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Südlibanon: Israelische Armee meldet Einnahme der Burg Beaufort

Kämpfe im Südlibanon:Israelische Armee meldet Einnahme der Festung Beaufort

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Israels Armee hat nach eigenen Angaben die strategisch wichtige Festung Beaufort im Südlibanon eingenommen. Libanons Ministerpräsident Salam erhebt schwere Vorwürfe gegen Israel.

Rauch steigt hinter der mittelalterlichen Beaufort Castle auf, die auch als Qalaat al-Shaqif oder Shaqif Arnoun bekannt ist, nach einem israelischen Luftangriff auf das Dorf Yohmor am 31. Mai 2026.

Bei den Kämpfen gegen die Hisbollah-Miliz rückt Israel im Südlibanon weiter vor. Nun vermelden israelische Streitkräfte die Einnahme der Burg Beaufort.

Quelle: AFP

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge im Süden des Libanons die strategisch gelegene Kreuzritterfestung Beaufort eingenommen.

Sie weitete damit ihre Bodeneinsätze im Nachbarland weiter aus, wie es in einer Mitteilung am Morgen hieß. Das Foto eines dpa-Reporters zeigte eine israelische Flagge, die auf der Festung gehisst wurde. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage dazu zunächst nicht.

Nahostkonflikt - Libanon

Durch die Angriffe der israelischen Armee flüchten die Menschen innerhalb des Libanons. Geschützt werden sie weder von der Terror-Miliz Hisbollah noch von ihrem eigenen Staat.

30.05.2026 | 2:10 min

Das israelische Militär warf der libanesischen Hisbollah-Miliz vor, in der Gegend Einrichtungen zu haben und von dort aus auch Angriffe ausgeführt zu haben.

Israel geht in dem Gebiet laut eigenen Angaben etwa gegen Raketenabschussrampen der vom Iran unterstützten Schiitenorganisation vor. Ein Armeesprecher bezeichnete die Festung als "Symbol der Arroganz" der Hisbollah.

Die Kreuzritterfestung Beaufort wurde im 12. Jahrhundert errichtet und liegt knapp nördlich des Flusses Litani, hinter den sich die Hisbollah laut einer Vereinbarung zurückziehen sollte. Die Festung liegt zugleich in der Nähe eines nordöstlichen Ausläufers der israelischen Grenze. Von dem in 700 Meter Höhe gelegenen Bau hat man einen guten Überblick über die Umgebung. Die Festung war schon während der rund 20 Jahre langen israelischen Besatzung bis zum Jahr 2000 ein Schauplatz des Konflikts.

Salam: "Versuch, Geschichte auszuradieren"

Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam warf Israel vor, den südlichen Libanon weitreichend zu zerstören. Israels Angriffe seien ein "Versuch, die Geschichte auszuradieren", sagte er der Staatsagentur NNA zufolge. Die Kosten des Kriegs seien für die Libanesen immens. Das Land dürfe nicht zum "Faustpfand" in regionalen Konflikten werden.

Ein israelischer Militärsprecher hatte am Morgen einen Großteil der Einwohner im Südlibanon dazu aufgefordert, sich nördlich des Sahrani-Flusses - etwa 40 Kilometer nördlich der israelischen Grenze - zu begeben.

Bente Scheller zu Gast im Schaltgespräch

Trump werde Israel womöglich Einhalt gebieten bei seiner militärischen Aktion im Libanon, sagt Nahost-Expertin Bente Scheller.

30.05.2026 | 4:15 min

Eine solch umfassende Fluchtaufforderung hatte es zuletzt kurz vor Beginn der Waffenruhe Mitte April gegeben. Israels Armee begründete den Fluchtaufruf mit den Angriffen der Hisbollah auf Israel. Das Militär werde in der Gegend entschieden gegen die Miliz vorgehen.

Erneut Warnsirenen in Nordisrael

Israels Armee meldete zugleich erneut Beschuss aus dem Libanon. In Nordisrael heulten mehrfach die Warnsirenen. Militärangaben zufolge wurde zudem ein israelischer Soldat im Südlibanon getötet. Israelischen Berichten zufolge kam er bei Drohnenbeschuss der Hisbollah am späten Samstagabend ums Leben.

29.05.2026, Libanon, Beirut: Anwohner und Arbeiter räumen die Trümmer aus einem Wohnhaus, das am Vortag bei einem israelischen Luftangriff in Choueifat in Dahiyeh, einem südlichen Vorort von Beirut, beschädigt wurde.

Die Waffenruhe zwischen der Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel ist brüchig. Auch Flüchtlinge geraten immer wieder zwischen die Fronten der Angriffe.

29.05.2026 | 1:47 min

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF-Heute Journal Update am 30.05.2026 ab 00.00 Uhr.
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