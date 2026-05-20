Libanon: Mindestens 19 Tote nach israelischen Angriffen

Bei Angriffen Israels im Süden des Libanon sind Behördenangaben zufolge mindestens 19 Menschen getötet worden, unter ihnen mehrere Kinder.

Trotz der Verlängerung der Waffenruhe im Libanon hat Israel seine Angriffe fortgesetzt. Israel und die Hisbollah-Miliz werfen sich gegenseitig Verstöße gegen das Abkommen vor. 18.05.2026 | 0:17 min

Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sind libanesischen Angaben zufolge mindestens 19 Menschen getötet worden, darunter vier Frauen und drei Kinder. Das teilte das libanesische Gesundheitsministerium am Dienstag mit.

Ein Angriff auf das Dorf Deir Kanun al-Nahr in der Küstenprovinz Tyrus hat nach Regierungsangaben zehn Menschen das Leben gekostet, darunter drei Kinder und drei Frauen. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, darunter ein Kind.

Bisher keine Details zu dem Angriff

Das Ministerium nannte keine weiteren Details zu dem Angriff. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete jedoch, dass ein Haus zerstört worden sei und mehrere Menschen unter den Trümmern gelegen hätten. Ihre Leichen seien später geborgen worden.

Laut dem Gesundheitsministerium tötete ein weiterer Luftangriff in der südlichen Stadt Nabatije vier Menschen und verletzte zehn weitere, darunter zwei Frauen. Ein dritter Angriff im nahe gelegenen Dorf Kfar Sir tötete fünf Menschen, darunter eine Frau.

Israel und der Libanon haben sich auf eine Verlängerung der Waffenruhe verständigt. Doch schon heute gab es erneut Angriffe, auch auf die Pufferzone im Süden des Libanons. 16.05.2026 | 1:28 min

Israel berichtet von getötetem Soldaten

Israel äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten über Opfer im Libanon. Das israelische Militär teilte mit, dass am Dienstag ein Soldat im Kampf im Südlibanon getötet wurde. Damit steigt die Zahl der seit Beginn des aktuellen Konflikts getöteten israelischen Soldaten auf 21.

Die Hisbollah-Miliz hatte sich Anfang März, kurz nach Beginn der israelischen Angriffe auf Iran, an die Seite ihrer Schutzmacht Teheran gestellt und Israel attackiert. Israel reagierte mit heftigen Gegenangriffen, bei denen nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums inzwischen mehr als 3.000 Menschen getötet wurden.

Seit dem 17. April gilt eine Waffenruhe, die am Wochenende um 45 Tage verlängert wurde. Die Hisbollah, deren erklärtes Ziel die Vernichtung Israels ist, lehnt sowohl die direkten Gespräche mit Israel als auch die Waffenruhe ab. Mehr als eine Million Menschen wurden im Libanon durch die Kämpfe vertrieben.

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Quelle: AP, AFP