Libanon: Tote bei israelischem Angriff trotz Waffenruhe:

Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz bleibt brüchig: Erneut gab es Tote bei Angriffen im Süden Libanons. Beide Seiten werfen sich gegenseitig Verstöße vor.

Die israelische Armee hat Ziele im Südlibanon angegriffen. Quelle: AFP

Im Libanon hat es trotz der Waffenruhe libanesischen Angaben zufolge wieder einen tödlichen israelischen Angriff gegeben.

Vier Menschen seien in einem Ort nahe der Grenze zu Israel getötet worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit.

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Israel: Angriff auf Hisbollah

Laut Israels Armee handelte es sich dabei um Mitglieder der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz.

Drei seien in einem Fahrzeug beladen mit Waffen gefahren. Ein Vierter sei auf einem Motorrad unterwegs gewesen, teilte das israelische Militär am Nachmittag mit. Die Luftwaffe habe zudem zwei bewaffnete Hisbollah-Kämpfer andernorts im Südlibanon getötet. Beide seien eine Bedrohung für israelische Soldaten am Boden gewesen.

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Israel meldet Beschuss aus dem Libanon

Die israelische Armee bekräftigte zudem ihre Warnung an die libanesische Bevölkerung, sich dem Gebiet des Litani-Flusses im Südlibanon nicht zu nähern. Israel hat dort eine Pufferzone zum Schutz der eigenen Grenzorte errichtet und weiterhin Soldaten stationiert.

Israels Armee meldete unterdes am Nachmittag erneut Beschuss aus dem Libanon auf Israel. Ein Geschoss wurde den Angaben zufolge abgefangen, ein weiteres stürzte auf offenem Gebiet ab. In mehreren Orten in Nordisrael gab es Raketenalarm. Berichte über Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, die Hisbollah habe Raketen auf Israel gefeuert.

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Feuerpause zwischen Israel und Hisbollah ist fragil

Die kürzlich verlängerte Feuerpause zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz bleibt brüchig. Beide Seiten werfen sich Verstöße gegen das Abkommen vor.

Obwohl die Waffenruhe zu einem deutlichen Rückgang der Feindseligkeiten geführt hat, kommt es im Südlibanon weiterhin zu gegenseitigem Beschuss.

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Quelle: dpa, Reuters