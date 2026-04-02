Trumps Rede zur Lage der Nation: Iran-Krieg bald zu Ende

Rede zur Lage der Nation:Trump: "Auf dem besten Weg" Ziele in Iran zu erreichen
Soll der Krieg in Iran wirklich bald enden? US-Präsident Donald Trump betont in einer Rede an die Nation, die militärischen Ziele in Iran "in aller Kürze" abschließen zu wollen.
US-Präsident Donald Trump hat sich in einer Rede an die Nation zum Iran-Krieg geäußert. Dabei sagte Trump, Iran sei dezimiert worden. "Iran ist im Grunde genommen zerstört, die harte Arbeit ist getan", sagte er. Die US-Ziele im Krieg seien "in aller Kürze" abgeschlossen, betonte Trump - und nannte dabei erneut einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen.
- Wenig Neues, dafür viel Eigenlob: Trumps Rede in der ausführlichen Analyse
Trump wiederholte, es sei entscheidend, Iran "zurück in die Steinzeit" zu versetzen. Das Land dürfe niemals Atomwaffen bekommen. Die US-Streitkräfte hätten in den vergangenen Wochen "schnelle, entschlossene und überwältigende Siege auf dem Schlachtfeld" errungen.
Der Einsatz "Epic Fury" habe in den vergangenen Wochen dazu geführt, dass die Fähigkeit Irans, "Raketen und Drohnen zu starten, dramatisch eingeschränkt ist und ihre Waffenfabriken sowie Raketenabschussrampen zerstört werden". Trump erklärte außerdem, dass die iranische Marine nicht mehr existiere und die Luftwaffe in Trümmern liege. Die Führung des Landes sei "jetzt tot". Er fügte hinzu, dass die Islamische Revolutionsgarde "gerade jetzt dezimiert wird".