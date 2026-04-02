Trumps Rede zur Lage der Nation: Iran-Krieg bald zu Ende

Soll der Krieg in Iran wirklich bald enden? US-Präsident Donald Trump betont in einer Rede an die Nation, die militärischen Ziele in Iran "in aller Kürze" abschließen zu wollen.

Trump: "Auf dem besten Weg" Ziele in Iran zu erreichen

Laut US-Präsident Trump sind die Hauptziele in Iran "nahezu erreicht", er spricht von "überwältigenden Siegen". Sehen Sie seine Ansprache im Original hier in voller Länge. 02.04.2026 | 18:56 min

US-Präsident Donald Trump hat sich in einer Rede an die Nation zum Iran-Krieg geäußert. Dabei sagte Trump, Iran sei dezimiert worden. "Iran ist im Grunde genommen zerstört, die harte Arbeit ist getan", sagte er. Die US-Ziele im Krieg seien "in aller Kürze" abgeschlossen, betonte Trump - und nannte dabei erneut einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen.

Wenig Neues, dafür viel Eigenlob: Trumps Rede in der ausführlichen Analyse

In seiner Rede an die Nation fordert Trump Nato-Partner zur Sicherung der Straße von Hormus auf. Die Kriegsziele gegen den Iran sieht er als fast erreicht. Viele Fragen bleiben offen. 02.04.2026 | 2:07 min

Trump wiederholte, es sei entscheidend, Iran "zurück in die Steinzeit" zu versetzen. Das Land dürfe niemals Atomwaffen bekommen. Die US-Streitkräfte hätten in den vergangenen Wochen "schnelle, entschlossene und überwältigende Siege auf dem Schlachtfeld" errungen.

Der Einsatz "Epic Fury" habe in den vergangenen Wochen dazu geführt, dass die Fähigkeit Irans, "Raketen und Drohnen zu starten, dramatisch eingeschränkt ist und ihre Waffenfabriken sowie Raketenabschussrampen zerstört werden". Trump erklärte außerdem, dass die iranische Marine nicht mehr existiere und die Luftwaffe in Trümmern liege. Die Führung des Landes sei "jetzt tot". Er fügte hinzu, dass die Islamische Revolutionsgarde "gerade jetzt dezimiert wird".

US-Präsident Trump will eine Rede zur Lage im Iran-Krieg halten. Zuvor hatte er erklärt, der Krieg werde nur noch zwei oder drei Wochen dauern. 01.04.2026 | 0:20 min

Quelle: ZDF, AFP, Reuters