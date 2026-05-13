heute journal - der Podcast : Kerosinmangel: Sommerurlaub in Gefahr? Mit Kerstin Heuwinkel

13.05.2026 | 18:00 |

Durch den Iran-Krieg und die gesperrte Straße von Hormus steigen die Kerosinpreise – und damit werden auch Flugreisen teurer. Viele Deutsche fragen sich, ob sie sich den Sommerurlaub noch leisten können. Die deutschen Flughäfen warnen vor gestrichenen Flügen und Preiserhöhungen, einige Airlines haben Flüge bereits abgesagt.