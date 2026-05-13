heute journal - der Podcast:Kerosinmangel: Sommerurlaub in Gefahr? Mit Kerstin Heuwinkel
Durch den Iran-Krieg und die gesperrte Straße von Hormus steigen die Kerosinpreise – und damit werden auch Flugreisen teurer. Viele Deutsche fragen sich, ob sie sich den Sommerurlaub noch leisten können. Die deutschen Flughäfen warnen vor gestrichenen Flügen und Preiserhöhungen, einige Airlines haben Flüge bereits abgesagt.
Wie sicher ist die Kerosinversorgung in Deutschland? Welche Auswirkungen haben geopolitische Konflikte auf Preise und Verfügbarkeit? Und welche Rolle spielen Urlaub und Erholung in Zeiten globaler Krisen überhaupt noch – als Luxus oder notwendige Auszeit?
Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob die aktuelle Weltlage unser Reiseverhalten dauerhaft verändert: Werden Flüge seltener, teurer und bewusster gebucht? Oder trotzt der Wunsch, dem Alltag zu entfliehen, jeder Krise?
Host Helene Reiner spricht mit ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann und der Tourismussoziologin Kerstin Heuwinkel über wirtschaftliche Zusammenhänge, gesellschaftliche Trends und die Zukunft des Reisens in unsicheren Zeiten.
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