Trump droht Iran wieder mit Zerstörung - "Uhr tickt"

US-Präsident Donald Trump hat Teheran ein weiteres Mal mit vollständiger Vernichtung gedroht. Israel ist offenbar bereit, die Angriffe gegen Iran wieder aufzunehmen.

Droht Iran erneut mit Vernichtung: US-Präsident Donald Trump. Quelle: ddp

US-Präsident Donald Trump hat erneut eine scharfe Drohung gegen Iran ausgesprochen und Teheran zum Abschluss eines Abkommens aufgerufen. "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser schnell bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben", schrieb Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Mit ähnlich drastischen Worten hatte der US-Präsident Iran bereits Anfang April gedroht. "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben und niemals wieder zum Leben erweckt werden", erklärte Trump am 7. April.

Ein Abkommen im Iran-Krieg ist nicht absehbar. US-Präsident Trump nannte die iranische Antwort auf US-Forderungen inakzeptabel. Irans Präsident schrieb, man werde nicht kapitulieren. 11.05.2026 | 0:26 min

Spannungen belasten Waffenruhe mit Iran

Kurz darauf trat eine Waffenruhe in Kraft, die Trump zuletzt einseitig verlängert hatte. Spannungen in der Region hatten diese jedoch mehrfach ins Wanken gebracht. Zudem sorgte der mangelnde Fortschritt bei den diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Krieges in Washington zunehmend für Frust.

Die Waffenruhe hänge nur noch am seidenen Faden, sagte Trump bereits am vergangenen Montag. Auch nach Trumps Reise nach Peking in dieser Woche war zunächst unklar, ob sein Besuch Chinas - einem wichtigen Verbündeten Irans - ein Kriegsende in irgendeiner Form näher gebracht hat.

Israel und der Libanon haben sich auf eine Verlängerung der Waffenruhe verständigt. Doch schon heute gab es erneut Angriffe, auch auf die Pufferzone im Süden des Libanons. 16.05.2026 | 1:28 min

Trump telefoniert mit Netanjahu - Israel "auf jedes Szenario vorbereitet"

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen telefonierte Trump am Sonntag auch mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu. Nach Angaben von zwei mit der Situation vertrauten Quellen stimmt sich Israel mit den USA über eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe gegen Iran ab.

"Unsere Augen sind weit geöffnet in Bezug auf den Iran", sagte Netanjahu vor dem Telefonat bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem. "Es gibt gewiss viele Möglichkeiten, wir sind auf jedes Szenario vorbereitet." Die Zeitung "Jediot Acharonot" schrieb unter Berufung auf israelische Regierungsvertreter, dass Israel auf eine Entscheidung Trumps warte.

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Der US-Präsident ist im Dauerangriff: Donald Trump und seine MAGA-Bewegung fordern Institutionen heraus. Strategie oder Chaos? Eine Analyse von ZDF-Korrespondent David Sauer. 13.05.2026 | 12:37 min

Quelle: AFP, AP, dpa