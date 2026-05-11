Wird Rohstoff knapp, steigen die Preise. Psychologie verschärft die Lage. Wenn Lieferketten reißen, wird gehamstert. Das zeigte sich während Corona und nun auch beim Iran-Krieg.

Die Schließung der Straße von Hormus führt auf dem Welt-Markt für chemische Produkte zu einer Art "Wildwest-Mentalität", so der Unternehmer Alfred Mergell. Was hilft dagegen? 10.05.2026 | 2:34 min

Arnold G. Mergell von Hobum Oleochemicals schließt das Lager für Lösemittel immer gut ab, schon weil die Stoffe nicht ungefährlich sind. Aber mittlerweile sind manche auch kostbar.

Das Alpha Olefin, das kommt aus Saudi-Arabien, das hüte ich wie ein Schießhund. „ Arnold G. Mergell, Hobum Oleochemicals

Mergell zeigt auf einen großen Kanister. "Da warte ich auf Lieferung, die müsste jetzt jeden Tag kommen." Ein wenig Nervosität klingt durch.

Petrochemie-Einkäufer: "Wildwestmanier" am Rohstoffmarkt

Denn Mergell hat es erlebt, dass vertraglich vereinbarte Lieferungen einfach nicht kamen, selbst solche, die gar nicht aus der Golfregion stammen:

Was mich wahnsinnig geärgert hat, ist, dass wir bestehende Kontrakte hatten, die über Nacht gekündigt wurden, in Wildwestmanier fast. „ Arnold G. Mergell, Hobum Oleochemicals

Die Rohstoffe wurden woanders hin verkauft, weil dort mehr geboten wurde. Man setzt ihm also die Pistole auf die Brust und sagt: Wenn du was willst, musst du mehr zahlen.

Der Iran-Krieg und eine geschlossene Pipeline führen zu einer Verteuerung bei Bitumen. Es wird aus speziellem Rohöl hergestellt und ist für den Straßenbau unerlässlich. 07.05.2026 | 0:46 min

Sperrung der Straße von Hormus: Psychologie ist ein Wirtschaftsfaktor

Angst vor Rohstoff-Knappheit treibt Einkäufer wie Mergell dazu, höhere Preise zu akzeptieren und Rohstoffe zu hamstern. "Ich bin am Ende auch nur ein Mensch, und wir versuchen natürlich die Produktion am Laufen zu halten."

Wenn ich jetzt sehe, dass Dinge knapp werden und gleichzeitig mir jeden Tag bewiesen wird, dass Verlässlichkeit nicht mehr im System ist, dann bestelle ich mehr als ich eigentlich bräuchte und werde zum Bestandteil des Problems. „ Arnold G. Mergell, Hobum Oleochemicals

Denn diese Einkaufspolitik verschärft die Knappheit und treibt die Preise weiter. Wie groß der psychologische Effekt ist, hängt von vielen Faktoren ab - Ursprung, Zahl der Lieferanten und Abnehmer.

Experten: Preissteigerungen durch Iran-Krieg bis zur Hälfte Psychologie

Experten schätzen, dass die Preissteigerung nach einem Schockereignis, wie der Schließung der Straße von Hormus, bis zur Hälfte psychologisch bedingt ist.

Für den Effekt gibt es einen Fachausdruck, erklärt Professor Christian Thies von der TU Hamburg: den Peitschenhiebeffekt. "Er beschreibt, dass kleine Schwankungen in der Nachfrage zu Beginn der Lieferkette sich zum Endkunden hin aufschaukeln."

In der Lieferkette werden so aus kleinen Schwankungen zu Beginn sehr viel größere danach, in der Nachfrage und im Preis. „ Christian Thies, Experte für Lieferketten

Bundeswirtschaftsministerin Reiche (CDU) hat mit Vertretern der Luftfahrtbranche über einen möglichen Kerosinmangel infolge der Sperrung der Straße von Hormus beraten. 20.04.2026 | 1:46 min

Lieferketten: Aus "just in time" wird "just in case"

Früher sollten Lieferketten nach dem Motto gestaltet sein: "just in time". Die Lieferung sollte genau dann kommen, wenn sie gebraucht wird, denn Lagerung kostet Geld, erklärt Thies. Daraus wird nun "just in case": Man vergrößert die Lagerhaltung aus Vorsicht. Das schafft Sicherheit, kostet aber Geld und bindet Ware, die anderswo fehlt.

Neu ist der Peitschenhiebeffekt nicht. Schon in der Corona-Pandemie zeigte sich beispielsweise in der "Klopapier-Krise", wie schnell Hamsterkäufe Knappheiten verstärken können und Preise treiben - am Ende hatten unzählige Haushalte mehr Rollen zu Hause als nötig.

Ähnlich war es nach der Blockade des Suezkanals durch das Containerschiff "Ever Given" - und dem Stau von hunderten weiteren Schiffen: Die Lieferketten waren gestört, Unternehmen überboten sich bei Öl, Halbleitern und Autoteilen aus Sorge, die Produktion nicht aufrechterhalten zu können. Wie kommt man raus aus der Versorgungs-Psychofalle?

Im Supermarkt und an der Zapfsäule steigen die Preise. Was ist da los? MrWissen2go Mirko Drotschmann erklärt, wie die hohen Preise in Deutschland mit dem Iran-Krieg zusammenhängen. 16.04.2026 | 9:52 min

Alternativen zu fossilen Lieferketten: Teurer aber verlässlicher

"Ich denke schon, dass eine solche Situation auch Chancen bietet," sagt Thies. "Die Chance, neue Technologien, neue Produkte, neue Rohstoffe zu nutzen und einzuführen und dazu ergänzend auch stärker noch auf Recycling zu setzen, um eben sich unabhängiger zu machen von den fossilen Lieferketten."

Bei Hobum Oleochemicals setzt Mergell bereits auf Alternativen aus Sonnenblumen- oder Leinöl und merkt auch, dass die Nachfrage nach solchen Produkten steigt. Die sind immer noch teurer als die petrochemischen Varianten, aber sie gelten als verlässlicher. Und Verlässlichkeit wird mittlerweile zu einem Wert, den immer mehr bereit sind zu bezahlen.

Britta Hilpert leitet das ZDF-Studio in Hamburg.

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