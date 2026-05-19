Trump: Für Dienstag geplanter US-Angriff auf Iran gestoppt

US-Präsident Trump sprach von der Möglichkeit einer Lösung des Konflikts mit Iran. Doch das US-Militär stünde für einen Angriff weiterhin bereit.

US-Präsident Trump hatte zuletzt mit einer Wiederaufnahme des Krieges gegen Iran gedroht. Sollte sich Teheran in den Verhandlungen nicht bewegen, werde "von ihnen nichts mehr übrig bleiben". 18.05.2026 | 0:19 min

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben einen angeblich für diesen Dienstag geplanten Angriff auf Iran vorerst ausgesetzt. Er habe das Militär der Vereinigten Staaten angewiesen, die Attacke nicht durchzuführen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social.

Es scheint eine sehr gute Chance zu geben, dass sie eine Lösung finden. Wenn wir das schaffen, ohne sie in Grund und Boden zu bomben, wäre ich sehr zufrieden. „ Donald Trump, US-Präsident

Trump sagte, er habe ursprünglich "einen sehr großen Angriff" geplant, diesen aber verschoben - "für eine kurze Zeit, hoffentlich, vielleicht für immer". Gleichzeitig soll das Militär demnach "jederzeit" bereit sein, einen umfassenden großangelegten Angriff zu beginnen, falls keine akzeptable Vereinbarung mit Iran erzielt werde.

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Trump spricht von "positiver Entwicklung"

Der US-Präsident schrieb weiter, er sei von Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gebeten worden, den geplanten Militärschlag vorerst auszusetzen, da es derzeit ernsthafte Verhandlungen gebe. Er habe aus Respekt vor dieser Bitte entsprechend gehandelt.

"Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und einige andere haben mich gefragt, ob wir die Entscheidung um drei Tage, also um einen kurzen Zeitraum, verschieben könnten", sagte Trump später in Washington. Er bezeichnete die aktuelle Verhandlungspause als "sehr positive Entwicklung", räumte jedoch ein, dass es bereits früher Situationen gegeben habe, in denen eine Einigung nah schien, ohne dass sie zustande kam. "Aber diesmal ist es etwas anders", sagte er.

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Bislang war nicht öffentlich bekannt, dass die USA am Dienstag angreifen wollten. Es ist auch nicht klar, ob Trump den Angriff tatsächlich plante. Der US-Präsident hat schon wiederholt erklärt, die Zeit für Iran laufe ab.

Trump drohte Iran erneut mit Vernichtung

Trump hatte zuvor nochmals mit einer Wiederaufnahme des Kriegs gedroht. "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben", hatte er auf Truth Social geschrieben. Am Sonntag hatte Trump Iran erneut mit Vernichtung gedroht, sollte Teheran dem US-Vorschlag für ein Ende des Krieges nicht zustimmen. Zur zentralen Bedingung machte er, dass Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangt.

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Am 28. Februar hatten die USA und Israel den Krieg mit Angriffen gegen Iran begonnen. Teheran reagierte mit Gegenangriffen auf Israel und die Staaten am Persischen Golf, die es als US-Verbündete betrachtet. Seit Anfang April gilt eine von Trump zuletzt einseitig verlängerte Waffenruhe.

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Quelle: dpa, AP, AFP, Reuters