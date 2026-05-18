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Klingbeil warnt vor Folgen des Iran-Kriegs für Weltwirtschaft

Vor G7-Treffen in Paris:Klingbeil warnt vor Folgen des Iran-Kriegs für Wirtschaft

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Finanzminister Lars Klingbeil warnt vor wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs. Die Krisen zeigten, wie wichtig mehr Unabhängigkeit und krisenfeste Lieferketten in Europa seien.

Ordentlicher Bundeskongress des DGB

Vor dem Treffen der G7-Gruppe der führenden westlichen Industriestaaten hat Bundesfinanzminister Klingbeil vor den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs und einer Sperrung der Straße von Hormus gewarnt.

Quelle: dpa

Vor dem Treffen der G7-Gruppe der führenden westlichen Industriestaaten hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil vor den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs und einer Sperrung der Straße von Hormus gewarnt.

Der Iran-Krieg und die Blockade der Straße von Hormus sind eine ernsthafte Bedrohung für die Weltwirtschaft.

Lars Klingbeil, Bundesfinanzminister

Der Krieg schade der wirtschaftlichen Entwicklung massiv, teilte der SPD-Politiker vor seiner Abreise nach Paris mit. Die G7 seien "der richtige Rahmen, um mit den USA und den weiteren G7-Staaten über diese drängenden Fragen zu sprechen".

Eine Fußgängerin mit einer Gucci-Umhängetasche trägt eine Louis-Vuitton-Tüte in der Hand.

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17.05.2026 | 1:05 min

Thema bei G7: Wirtschaftliche Folge des Iran-Kriegs

Bei dem Treffen der G7-Finanzminister ab Montag sollen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten und mögliche Folgen für den Welthandel im Mittelpunkt stehen. Die Straße von Hormus zählt zu den wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Öl- und Gashandel.

Klingbeil sagte, deshalb müsse alles getan werden, um den Krieg "dauerhaft zu beenden", die Region zu stabilisieren und freie Seewege zu gewährleisten. "Dabei bleibt unser Weg als Europäer klar: Wir setzen auf Kooperation statt Konfrontation", so der Bundesfinanzminister.

Iran, Teheran: Straßenverkäufer warten auf Kunden im Norden Teherans.

Irans Wirtschaftskrise hat sich durch den Krieg verschärft. Lieferketten sind unterbrochen, Engpässe machen sich im Land bemerkbar. Die Inflation ist stark angestiegen.

16.05.2026 | 2:53 min

Klingbeil: Müssen unabhängiger werden

Die aktuellen Krisen zeigten zugleich, wie wichtig es sei, "dass Deutschland und Europa unabhängiger und krisenfester werden" - etwa bei Rohstoffen, Energie und Lieferketten. In Paris werde deshalb auch mit den Finanzministern aus Brasilien, Indien, Südkorea und Kenia gesprochen.

Die "Gruppe der Sieben" (G7) ist eine informelle Allianz führender westlicher Industrienationen. Mitglieder sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Frankreich hat derzeit den G7-Vorsitz.

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12.05.2026 | 0:22 min

Klingbeil: Ukraine nicht aus dem Blick verlieren

Bei dem Treffen bis Dienstag soll es außerdem um Welthandel, kritische Rohstoffe, Entwicklungsländer sowie den Kampf gegen Terrorismusfinanzierung und organisierte Kriminalität gehen. Auch die weitere Unterstützung der Ukraine steht auf der Tagesordnung.

Die Menschen in der Ukraine können sich auf unsere Unterstützung verlassen.

Lars Klingbeil, Bundesfinanzminister

Klingbeil mahnte, Russlands "brutaler Angriffskrieg" dürfe trotz der Krise im Nahen Osten nicht aus dem Blick geraten. In Paris wolle er zudem mit seinem ukrainischen Amtskollegen Sergii Marchenko ein Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnen: "Das stärkt den wirtschaftlichen Austausch und schafft Rechtssicherheit."

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Quelle: dpa, AFP, Reuters
Über dieses Thema berichtete das das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 18.05.2026 ab 5:30 Uhr und das ZDF in der Sendung heute journal update am 17.05.2026 ab 00:25 Uhr.
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