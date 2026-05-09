Kerosinkrise:Verband warnt vor drohenden Flug-Streichungen im Sommer
Die Sommerferien rücken näher - wegen hoher Kerosinpreise und drohender Versorgungslücken befürchtet der Flughafenverband aber spürbare Folgen auf manchen Routen.
Die deutschen Flughäfen warnen wegen der anhaltenden Kerosinkrise im Sommer vor möglichen Flugstreichungen und Preiserhöhungen. Im günstigsten Szenario drohe eine Stagnation, im schlimmsten "ein Kapazitätseinbruch von zehn Prozent" an manchen Flughäfen, sagte Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), der "Welt am Sonntag".
Beisel: Schon hohe Kerosinpreise können zu Ausfällen führen
Vor allem bei Billigfliegern und touristisch weniger bedeutsamen Reisezielen seien weitere Streichungen zu befürchten, erklärte der ADV-Chef weiter. Einige Ziele würden dann gar nicht mehr angeflogen, andere seltener und zu höheren Preisen.
Nach Einschätzung des Flughafenverbands drohen Flugausfälle nicht erst bei einer physischen Mangellage, sondern bereits vorher aufgrund der hohen Treibstoffkosten.
"Die Kerosinpreise sind seit mehr als zwei Monaten doppelt so hoch wie vor dem Krieg. Wir rechnen auch in den kommenden Monaten nicht mit einer Normalisierung", sagte Beisel.
Airports fordern Aussetzung von Steuer
Zur Abmilderung der Folgen der Kerosinkrise fordern die Flughäfen staatliche Erleichterungen. "Kurzfristig braucht es eine Aussetzung der Luftverkehrssteuer, mittelfristig zumindest eine Halbierung", forderte Beisel.
Die Luftverkehrssteuer in Deutschland zählt zu den höchsten in Europa und stellt dem ADV zufolge eine erhebliche Belastung für den Luftfahrtstandort Deutschland dar.
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