Die Sommerferien rücken näher - wegen hoher Kerosinpreise und drohender Versorgungslücken befürchtet der Flughafenverband aber spürbare Folgen auf manchen Routen.

Selbst wenn Treibstoff verfügbar sei, könnten Fluggesellschaften viele Verbindungen nicht wirtschaftlich anbieten, mahnt der Flughafenverband. Quelle: SVEN SIMON

Die deutschen Flughäfen warnen wegen der anhaltenden Kerosinkrise im Sommer vor möglichen Flugstreichungen und Preiserhöhungen. Im günstigsten Szenario drohe eine Stagnation, im schlimmsten "ein Kapazitätseinbruch von zehn Prozent" an manchen Flughäfen, sagte Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), der "Welt am Sonntag".

Hochgerechnet auf alle Flughäfen wären 20 Millionen Fluggäste betroffen. „ Ralph Beisel, ADV-Hauptgeschäftsführer

Durch die hohen Kerosinpreise sind Flüge deutlich teurer. Ob und wie sich die Urlaubsplanung der Deutschen ändert, hat ZDF-Reporter Helge Hoffmeister nachgefragt. 03.05.2026 | 1:47 min

Beisel: Schon hohe Kerosinpreise können zu Ausfällen führen

Vor allem bei Billigfliegern und touristisch weniger bedeutsamen Reisezielen seien weitere Streichungen zu befürchten, erklärte der ADV-Chef weiter. Einige Ziele würden dann gar nicht mehr angeflogen, andere seltener und zu höheren Preisen.

Nach Einschätzung des Flughafenverbands drohen Flugausfälle nicht erst bei einer physischen Mangellage, sondern bereits vorher aufgrund der hohen Treibstoffkosten.

"Die Kerosinpreise sind seit mehr als zwei Monaten doppelt so hoch wie vor dem Krieg. Wir rechnen auch in den kommenden Monaten nicht mit einer Normalisierung", sagte Beisel.

Auch wenn Kerosin verfügbar ist, werden Airlines viele Flüge zu diesen Preisen nicht wirtschaftlich durchführen können. „ Ralph Beisel, ADV-Hauptgeschäftsführer

Wegen der blockierten Straße von Hormus bleiben Treibstoff-Lieferungen aktuell aus. Was ein möglicher Kerosin-Mangel bedeutet, analysiert Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt bei ZDFheute live. 20.04.2026 | 13:07 min



Airports fordern Aussetzung von Steuer

Zur Abmilderung der Folgen der Kerosinkrise fordern die Flughäfen staatliche Erleichterungen. "Kurzfristig braucht es eine Aussetzung der Luftverkehrssteuer, mittelfristig zumindest eine Halbierung", forderte Beisel.

Die Luftverkehrssteuer in Deutschland zählt zu den höchsten in Europa und stellt dem ADV zufolge eine erhebliche Belastung für den Luftfahrtstandort Deutschland dar.

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Quelle: AFP, Reuters, dpa