Nach Tankrabatt: Wirtschaftsweise warnt vor weiteren Rabatten

Wirtschaftsweise warnt vor Kerosin-Rabatt:Kein Urlaub "durch Schulden auf Kosten unserer Kinder"
In den Sommerferien steigt der Flugbetrieb. Aufgrund der Öl-Krise appelliert Monika Schnitzer von der Wirtschaftsweise zur Zurückhaltung und warnt vor weiteren Rabatten.
Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat angesichts steigender Kerosinpreise davor gewarnt, Flugreisen in den Sommerferien schuldenfinanziert zu subventionieren. "Ich sehe schon mit Beginn der Sommerferien die nächste Rabatt-Diskussion aufziehen, schließlich wird Kerosin knapper und teurer", sagte Schnitzer der "Augsburger Allgemeinen" einem Vorabbericht zufolge.
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Wenn es nicht mehr genug Kerosin gebe, müssten Urlaubspläne geändert werden, man könne aber auch ohne zu fliegen einen schönen Urlaub machen.
Schnitzer: Tankrabatt ist "großer Fehler"
Den bereits beschlossenen Tankrabatt bezeichnete die Ökonomin als "großen Fehler" und sozial ungerecht. Höhere Spritpreise signalisierten die Knappheit von Öl, sagte Schnitzer. Verbraucher müssten diese Entwicklung spüren, um ihren Verbrauch anzupassen.
Auch ein Tempolimit oder Maßnahmen wie die autofreien Sonntage während der Ölkrise 1973 könnten helfen, den Verbrauch zu senken.
Die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung kritisierte den Tankrabatt auch aus Verteilungsgründen. "Denn reichere Menschen mit großen Autos, die viel Benzin verbrauchen, profitieren überproportional von der Senkung der Mineralölsteuer", argumentierte sie. Hilfen sollten gezielt denjenigen zugutekommen, die sie tatsächlich benötigten.
Schnitzer zur Öl-Krise: Schlimmste Folgen kommen noch
Zugleich verwies Schnitzer auf mögliche weitere wirtschaftliche Folgen der Öl-Krise, etwa steigende Lebensmittel- und Transportkosten sowie zunehmenden Inflationsdruck. Sollte sich dieser verfestigen, könnte die Europäische Zentralbank gezwungen sein, die Zinsen anzuheben.
Vorwürfe, ihre Position sei realitätsfern, wies die Ökonomin zurück. Sie habe sowohl Zustimmung als auch Kritik erhalten, so Schnitzer. Zugleich verwies sie auf ihre eigene Herkunft aus einfachen Verhältnissen und betonte, sie kenne den Umgang mit knappen finanziellen Mitteln aus eigener Erfahrung.
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