Opec: Vereinigte Arabische Emirate wollen austreten

Die Vereinigte Arabische Emirate wollen zum 1. Mai aus der Opec austreten. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund der durch den Iran-Krieg ausgelösten Energiekrise.

Die weitgehende Blockade der Straße von Hormus sorgte für eine Energiekrise - hier ein Öltanker vor der Küste von Dubai. Quelle: AFP

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben ihren Austritt aus der Ölallianz Opec erklärt. Der Schritt werde am 1. Mai erfolgen, berichteten staatliche Medien am Dienstag.

"Diese Entscheidung spiegelt die langfristige strategische und wirtschaftliche Vision der VAE wider sowie das sich wandelnde Energieprofil", meldete die nationale staatliche Nachrichtenagentur WAM am Dienstag. Auch aus der Opec+, zu der weitere Ölförderländer wie etwa Russland gehören, wollen sich die VAE demnach zurückziehen.

Iran-Krieg löste weltweite Energiekrise aus

Im Zuge des Kriegs gegen den Iran hatten die Emirate schwere Vorwürfe gegen andere arabische Staaten erhoben. Die Entscheidung ist ein schwerer Schlag für die Exportländer und deren De-facto-Anführer Saudi-Arabien, zumal der Krieg im Iran bereits einen historischen Energieschock ausgelöst und die Weltwirtschaft verunsichert hat.

Die Verhandlungen im Iran-Krieg stagnieren: Irans Außenminister trifft Putin, Trump plant eine Krisensitzung – Kanzler Merz wirft den USA fehlende Strategie vor. 27.04.2026 | 2:28 min

Der überraschende Verlust des langjährigen Mitglieds droht die Opec zu schwächen, die trotz interner Meinungsverschiedenheiten über Geopolitik oder Förderquoten meist um ein geschlossenes Auftreten bemüht war.

Für US-Präsident Donald Trump ist der Austritt der VAE dagegen ein großer Erfolg. Er hatte der Organisation vorgeworfen, den Rest der Welt durch künstlich überhöhte Ölpreise "auszunehmen". Trump hatte zudem die militärische Unterstützung der USA für die Golfstaaten mit den Ölpreisen verknüpft: Während die USA die Opec-Mitglieder verteidigten, nutzten diese die Situation durch hohe Preise aus.

Quelle: Reuters, AFP