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Ausland

Trump sagt Reise von US-Vertretern nach Pakistan ab

Trump sagt Reise von US-Delegation ab:Neue Iran-Gespräche in Pakistan vorerst geplatzt

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Die US-Unterhändler Kushner und Witkoff sollen laut US-Präsident Trump doch nicht zu Gesprächen mit Iran reisen. Irans Außenminister Araghtschi hat Pakistan bereits verlassen.

Ein Polizist steht in der Nähe des Serena Hotels im sogenannten "Red Zone" -Viertel in Islamabad Wache neben Plakaten.

Noch bevor die US-Vertreter in Islamabad eingetroffen sind, reist der iranische Außenminister ab. Trump will daher keine Unterhändler mehr entsenden.

25.04.2026 | 1:17 min

Im Ringen um ein Ende des Iran-Kriegs gibt es erneut einen Rückschlag: US-Präsident Donald Trump hat die Reise seines Sondergesandten Steve Witkoff und seines Schwiegersohns Jared Kushner nach Pakistan abgesagt. "Zu viel Zeitverschwendung durch das Reisen, zu viel Arbeit!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Trump schrieb mit Blick auf Iran, es gebe "innerhalb ihrer 'Führung' enorme interne Streitigkeiten und Verwirrung." Niemand wisse, wer das Sagen habe, "nicht einmal sie selbst". Die USA hielten alle Trümpfe in der Hand. "Wenn sie sprechen wollen, müssen sie nur anrufen!!!"

Pakistan vermittelt in dem Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Islamabad versucht, eine zweite Verhandlungsrunde zwischen den Konfliktparteien zustande zu bringen. Die Hoffnungen darauf waren am Freitag gestiegen, nachdem der iranische Außenminister Abbas Araghtschi am Abend in Islamabad eingetroffen war und das Weiße Haus angekündigt hatte, am Samstag eine Delegation dorthin zu entsenden.

ZDF-Korrespondent: US-Regierung will Spielregeln bestimmen

Den Eindruck, Iran würde Verhandlungen diktieren, will man in den USA verhindern, erklärt ZDF-Korrespondent David Sauer. Die abgesagte Anreise der US-Unterhändler solle in der Öffentlichkeit klarmachen, dass die US-Regierung die Spielregeln bestimme.

Offenbar wollte man sich nicht erneut die Blöße geben, um die halbe Welt zu fliegen, um schlussendlich mit leeren Händen dazustehen. Diese neuen Entwicklungen stünden nun im Kontrast zu den Aussagen vergangener Tage, die USA würden Fortschritte in den Gesprächen mit Iran machen, so Sauer.

Schaltgespräch mit David Sauer und Moderation.

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25.04.2026 | 1:11 min

Trump: Über Wiederaufnahme des Kriegs noch nicht nachgedacht

Zuvor hatten US-Medien Trump mit ähnlichen Aussagen zitiert. "Ich habe meinen Leuten vor kurzem gesagt, sie bereiteten sich gerade auf die Abreise vor, und ich habe gesagt: "Nein, ihr werdet keinen 18-Stunden-Flug machen, um dorthin zu gehen"", sagte Trump Fox News nach Angaben des Senders.

"Axios" fragte Trump in einem Telefoninterview, ob die Absage der Reise bedeute, dass er den Krieg nun wieder aufnehmen werde. Der US-Präsident sagte demnach: "Nein. Das bedeutet es nicht. Wir haben noch nicht darüber nachgedacht."

Kurz zuvor hieß es aus pakistanischen Sicherheitskreisen, der iranische Außenminister Abbas Araghtschi sei wieder aus Islamabad abgereist, ohne US-Vertreter zu treffen.

Was eigentlich geplant war

Trumps Sprecherin Karoline Leavitt hatte erst am Freitag angekündigt, dass Kushner und Witkoff am Samstagmorgen (Ortszeit Washington) nach Pakistan aufbrechen würden. Die Iraner hätten darum gebeten, persönlich zu sprechen, betonte sie.

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Araghtschi war am Freitagabend in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad eingetroffen. Aus dem Iran wurde die Darstellung des Weißen Hauses jedoch zurückgewiesen: Außenamtssprecher Ismail Baghai sagte, es sei kein Treffen mit der amerikanischen Seite geplant - nur mit den pakistanischen Vermittlern werde gesprochen.

An diesem Samstag traf Araghtschi dann nach Angaben des Staatssenders Irib in Islamabad zunächst den pakistanischen Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, der eine Schlüsselrolle in den Vermittlungen zur Beilegung des Kriegs spielt. Später sprach Araghtschi auch mit dem pakistanischen Ministerpräsidenten Shebaz Sharif, wie dessen Büro mitteilte.

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Was die US-Absage bedeutet

Dass die US-Vertreter nun gar nicht erst anreisen, unterstreicht, wie schwierig allein das Zustandekommen diplomatischer Gespräche zwischen den USA und dem Iran aktuell ist. US-Präsident Trump hatte am Dienstag einseitig die Waffenruhe mit dem Iran verlängert, ohne dabei ein klares Ende zu nennen. Kurz zuvor hatte der Iran einer Teilnahme an weiteren Verhandlungen in Pakistan eine Absage erteilt. Das Nachbarland des Irans vermittelt in dem Konflikt.

Verhandler der Konfliktparteien hatten sich in Islamabad vor zwei Wochen für eine erste direkte Gesprächsrunde getroffen - sie endete allerdings ohne Ergebnis. Zentrale Streitpunkte zwischen den USA und dem Iran sind das iranische Atomprogramm und die Sperrung der Straße von Hormus.

Quelle: dpa
Über den Iran-Konflikt berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, unter anderem in den heute Xpress Nachrichten am 25.04.2026 um 19:00 Uhr und im auslandsjournal - der Podcast am 24.04.2026 ab 08:00 Uhr.
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