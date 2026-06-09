Trump wirft Iran Hubschrauber-Abschuss vor - Reaktion angekündigt

Iran soll nach Angaben von Donald Trump einen US-Militärhubschrauber abgeschossen haben. Die Insassen seien unverletzt gerettet worden. Der US-Präsident kündigt eine Reaktion an.

Der hochmoderne Hubschrauber vom Typ Apache sei über der Straße von Hormus auf Patrouillenflug gewesen, teilt Trump mit. (Symbolbild) Quelle: action press

Iran hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump einen US-Militärhubschrauber abgeschossen. Zwei Piloten des abgeschossenen Apache-Hubschraubers seien unverletzt und in Sicherheit. Auf seiner Plattform Truth Social teilte er mit:

Es waren zwei Piloten an Bord, die beide wohlauf und unverletzt sind. Dennoch müssen die Vereinigten Staaten zwangsläufig auf diesen Angriff reagieren. „ Donald Trump, US-Präsident via Truth Social

Auf eine Einigung bis Ende Juni hoffen Iran und die USA, sagte Irans UN-Botschafter. Am Sonntag gab es zwischen Iran und Israel zum ersten Mal seit April wieder gegenseitigen Beschuss. 09.06.2026 | 0:27 min

Unklar war zunächst, wie genau Trump auf die jüngste Eskalation der USA im Krieg mit Iran reagieren wird.

Drohnenboot rettet US-Soldaten nach zwei Stunden

Nach Angaben des US-Regionalkommandos Centcom vom Morgen (Ortszeit) hatten US-Streitkräfte zwei Besatzungsmitglieder eines AH64-Kampfhubschraubers gerettet. Der Hubschrauber sei während eines Patrouilleneinsatzes in den Gewässern vor der Küste des Omans abgestürzt. Zur Ursache des Absturzes nannte Centcom zu diesem Zeitpunkt noch keine Details.

Die Soldaten konnten innerhalb von etwa zwei Stunden sicher gerettet werden und befinden sich in stabilem Zustand. „ US-Regionalkommando Centcom

US-Medien berichteten unter Berufung auf das Militär, dass die beiden Besatzungsmitglieder von einem unbemannten Boot - einem Drohnenboot - geortet und gerettet worden seien. Der TV-Sender NBC News berichtete von einem Novum im US-Militär. Laut CNN wurden die Besatzungsmitglieder dann von einem Hubschrauber hochgezogen.

Trump droht Netanjahu, er könne am Ende allein dastehen, so Claudia Bates, ZDF-Korrespondentin aus Washington. Trump wolle ein schnelles Ende des Krieges, da er innenpolitisch unter Druck stünde. 09.06.2026 | 3:19 min

Neue Angriffe von Iran und Israel

Am Sonntag war der Krieg mit iranischen Raketenangriffen auf Israel gut zwei Monate nach Beginn einer Waffenruhe gefährlich eskaliert. Die iranischen Streitkräfte feuerten ballistische Raketen unter anderem auf einen Luftwaffenstützpunkt im Norden Israels. Die israelische Luftwaffe flog am Montag daraufhin Angriffe auf Ziele in Iran. Trump rief beide Staaten zu einem "sofortigen Waffenstillstand" auf.

Sowohl Iran als auch Israel erklärten, die Angriffe wieder einzustellen. Die Lage blieb jedoch angespannt. Die USA und Israel hatten am 28. Februar ihren Krieg gegen Iran begonnen. Seit Anfang April gilt eine Waffenruhe. Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende des Konflikts stocken derzeit.

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Quelle: dpa