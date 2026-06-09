Trump wirft Iran Hubschrauber-Abschuss vor - Reaktion angekündigt

Reaktion angekündigt:Trump wirft Iran Abschuss von US-Hubschrauber vor
Iran soll nach Angaben von Donald Trump einen US-Militärhubschrauber abgeschossen haben. Die Insassen seien unverletzt gerettet worden. Der US-Präsident kündigt eine Reaktion an.
Iran hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump einen US-Militärhubschrauber abgeschossen. Zwei Piloten des abgeschossenen Apache-Hubschraubers seien unverletzt und in Sicherheit. Auf seiner Plattform Truth Social teilte er mit:
Unklar war zunächst, wie genau Trump auf die jüngste Eskalation der USA im Krieg mit Iran reagieren wird.
Drohnenboot rettet US-Soldaten nach zwei Stunden
Nach Angaben des US-Regionalkommandos Centcom vom Morgen (Ortszeit) hatten US-Streitkräfte zwei Besatzungsmitglieder eines AH64-Kampfhubschraubers gerettet. Der Hubschrauber sei während eines Patrouilleneinsatzes in den Gewässern vor der Küste des Omans abgestürzt. Zur Ursache des Absturzes nannte Centcom zu diesem Zeitpunkt noch keine Details.
US-Medien berichteten unter Berufung auf das Militär, dass die beiden Besatzungsmitglieder von einem unbemannten Boot - einem Drohnenboot - geortet und gerettet worden seien. Der TV-Sender NBC News berichtete von einem Novum im US-Militär. Laut CNN wurden die Besatzungsmitglieder dann von einem Hubschrauber hochgezogen.
Neue Angriffe von Iran und Israel
Am Sonntag war der Krieg mit iranischen Raketenangriffen auf Israel gut zwei Monate nach Beginn einer Waffenruhe gefährlich eskaliert. Die iranischen Streitkräfte feuerten ballistische Raketen unter anderem auf einen Luftwaffenstützpunkt im Norden Israels. Die israelische Luftwaffe flog am Montag daraufhin Angriffe auf Ziele in Iran. Trump rief beide Staaten zu einem "sofortigen Waffenstillstand" auf.
Sowohl Iran als auch Israel erklärten, die Angriffe wieder einzustellen. Die Lage blieb jedoch angespannt. Die USA und Israel hatten am 28. Februar ihren Krieg gegen Iran begonnen. Seit Anfang April gilt eine Waffenruhe. Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende des Konflikts stocken derzeit.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu Iran
Reaktion angekündigt:Trump wirft Iran Abschuss von US-Hubschrauber vormit Video0:27
- Liveblog
Aktuelle Entwicklungen der Eskalation:Iran-Krieg und Nahost-Konflikt: Alle Nachrichten im Liveblog
Nach jüngster Eskalation:Israel und Iran beenden Angriffe - Drohungen gehen weitermit Video0:27
Stockende Verhandlungen:Selenskyj spricht mit US-Vermittlern über den Ukraine-Kriegmit Video1:11