US-Strategie im Iran: Was Trump im Iran-Krieg unter Druck setzt

Trotz Waffenruhe und Verhandlungsgesprächen eskaliert die Lage im Golf weiter. Militärökonom Keupp erklärt, warum Trump militärisch und wirtschaftlich zunehmend unter Druck gerät.

Im Konflikt mit Iran verliere US-Präsident Trump nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich die Kontrolle, erklärt Militärökonom Marcus M. Keupp bei ZDFheute live. 10.06.2026 | 8:27 min

Trotz formeller Waffenruhe zwischen Iran und den USA bleibt die militärische Lage im Nahen Osten unübersichtlich. Immer wieder kommt es zu Angriffen, zuletzt auf einen US-Militärhubschrauber, einen indischen Tanker, der iranisches Öl verschiffen wollte und auf US-Stützpunkte in der Golfregion und in Jordanien.

Beide Seiten werfen sich gegenseitig Eskalation vor. Gleichzeitig droht der Konflikt weiter zu regionalisieren, da auch Verbündete indirekt eingebunden sind.

Besonders kritisch ist die Situation in der Straße von Hormus. Die wichtige Handelsroute ist faktisch blockiert, Tanker stauen sich, Lieferketten geraten ins Stocken und die Unsicherheit treibt Energiepreise weltweit. Im Interview mit ZDFheute live ordnet Militärökonom Marcus Keupp die Entwicklungen ein.

Sehen Sie das Interview mit Marcus Keupp oben in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen.

Experte: Trumps Strategie der militärischen Überlegenheit geht nicht auf

Für Keupp zeigt der Konflikt ein grundlegendes Problem amerikanischer Strategie. Mit Flugzeugträgern und modernen Waffensystemen verfügen die USA über Kriegstechnologie des 21. Jahrhunderts, so Keupp. US-Präsident Donald Trump denke daher in klassischer militärischer Überlegenheit: "Mein Militär ist größer als eures (...), also bombe ich euch einfach in Grund und Boden." Doch das scheine nicht so zu funktionieren, wie Trump sich das gedacht habe, so Keupp.

Dr. Marcus M. Keupp … ist Dozent für Militärökonomie an der Militärakademie der ETH Zürich, der Ausbildungsstätte für Berufsoffiziere der Schweizer Armee. Zuvor hat er an der Universität Mannheim und der Warwick Business School Betriebswirtschaftslehre studiert und an der Universität St. Gallen promoviert. In seiner Forschung beschäftigt sich Keupp insbesondere mit militärischer Logistik. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine 2022 analysiert Keupp das Geschehen an der Front, die russischen und ukrainischen Nachschublinien sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges.

Auch die Abstimmung mit Israel in Sachen Kriegsführung funktioniere nicht ganz so, wie der Präsident sich das vorgestellt habe. Keupp sagt: "Israel stellt sich jetzt hin und sagt: 'Nö, also wir machen notfalls allein weiter'". Trump, der zu martialischen Gesten neige, stehe hier nicht als großer Oberkommandant da - im Gegenteil.

Die Situation entgleitet ihm, und zwar sowohl militärisch als auch wirtschaftlich. „ Marcus M. Keupp, Militärökonom der ETH Zürich

Irgendwann in nächster Zeit brauche Trump eine Erfolgsmeldung oder einen Deal, so Keupp. Sonst gerate der US-Präsident aufgrund der Knappheit am Ölmarkt "wirklich bösartig unter Druck".

Nach dem Abschuss eines US-Hubschraubers haben die USA Ziele im Iran angegriffen. Teheran meldet daraufhin Attacken auf US-Stützpunkte, während Präsident Trump mit weiteren Militärschlägen droht. 10.06.2026 | 1:27 min

Trump aufgrund anstehender Zwischenwahlen unter Druck

Entscheidend sei vor allem die wirtschaftliche Dimension, sagt der Militärökonom. Durch die seit Kriegsbeginn ausbleibenden Öllieferungen aus der Straße von Hormus fallen laut Internationaler Energieagentur (IEA) täglich 20 Millionen Barrel Öl weg. Die Ost-West-Pipeline Saudi-Arabiens und die kurdische Ölpipeline könnten nur etwa ein Drittel dessen auffangen, sagt Keupp. Die IEA habe zwar Ölreserven auf den Markt gebracht, um den Versorgungsengpass zu überbrücken, doch diese sind laut Keupp bald aufgebraucht.

Aktuell gehe der Markt davon aus, dass es rechtzeitig einen Deal geben werde, so der Militärökonom. Doch komme es dazu nicht, "dann müssen wir uns wieder einstellen auf ein Szenario stark steigender Ölpreise und das innerhalb von einigen Wochen". Das setze Trump innenpolitisch unter Druck, weil auch seine Wähler von steigenden Energiepreisen, die auch in höheren Warenpreisen in Supermärkten resultieren, betroffen wären.

Wenn am 3. November die Midterms sind, dann ist das genau das Szenario, das Sie als US-Präsident nicht brauchen. „ Marcus M. Keupp, Militärökonom der ETH Zürich

Durch ein schlechtes Wahlergebnis bei den US-Zwischenwahlen im Herbst könnte Trump seine Mehrheit im Kongress verlieren. Keupp vermutet, dass dann auch die republikanische Partei beginnen wird, von ihrem Präsidenten abzurücken.

Im Konflikt der USA und Israel mit Iran gebe es Interessenkonflikte zwischen Washington und Tel Aviv, so die Analyse der ZDF-Korrespondenten aus Teheran, Tel Aviv und Washington. 08.06.2026 | 3:58 min

Iran laut Militärexperte handlungsfähiger

Im Gegensatz dazu sieht Keupp strukturelle Vorteile auf iranischer Seite.

Auf sowas wie Beliebtheit oder Akzeptanz muss dieses [iranische] Regime keine Rücksicht nehmen. „ Marcus M. Keupp, Militärökonom der ETH Zürich

Auch wirtschaftlich sei Iran handlungsfähiger. "Der Iran ist durchaus in der Lage, seine Ölproduktion noch zu exportieren", erläutert Keupp. Das sei beispielsweise über Schmuggelkanäle aus den Sonderwirtschaftszonen der Arabischen Emirate möglich. Auch nach China verkaufe Iran noch Öl.

Die Realität am Ölmarkt sei, dass das Öl für die Weltwirtschaft knapp und teuer wird. Diese physische Kapazitätsgrenze werde Trump "viel, viel mehr wehtun als dem Iran."

Aktuelle Entwicklungen der Eskalation : Iran-Krieg und Nahost-Konflikt: Alle Nachrichten im Liveblog Die Waffenruhe zwischen den USA und Iran ist fragil - das Tauziehen um die Straße von Hormus geht weiter. Alle Entwicklungen im Liveblog. Liveblog

Das Interview führte ZDFheute-live-Moderator Carsten Rüger, ausgewertet hat es Anne Sophie Feil.

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