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Europäer bereit für Aufhebung von Iran-Sanktionen

Nach Absichtserklärung von Iran und USA :Europäer bereit für Aufhebung von Iran-Sanktionen

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Europäische Staaten sowie die UN begrüßen das angekündigte Abkommen zwischen den USA und Iran. Man sei bereit, Sanktionen aufzuheben, erklärten Merz, Macron, Starmer und Meloni.

Libanon: Raucht steigt über Kfar Tibnit im Libanon nach Israelischen Angriffen auf.

Die USA und Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges geeinigt. Das bestätigten beide Seiten. Die Vereinbarung soll am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden.

15.06.2026 | 0:26 min

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie die Vereinten Nationen haben das angekündigte Friedensabkommen zwischen den USA und Iran begrüßt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprach auf der Plattform X von einem "diplomatischen Durchbruch" und gratulierte US-Präsident Donald Trump sowie der iranischen Seite. "Das kann den Weg zur Erholung der Weltwirtschaft und Stabilisierung der Region bahnen", erklärte Merz. Nun gelte es, das Vereinbarte zielstrebig umzusetzen.

Der britische Premierminister Keir Starmer forderte, die gebührenfreie Schifffahrt in der Straße von Hormus müsse nun wiederhergestellt werden. Zudem betonte er, der Iran dürfe niemals über eine Atomwaffe verfügen.

E4-Staaten: Bereit, Iran-Sanktionen aufzuheben

Dies bekräftigten auch die Staats- und Regierungschefs der sogenannten E4-Gruppe, zu der neben Großbritannien und Deutschland noch Frankreich und Italien gehören. In einer gemeinsamen Erklärung stellten sie in Aussicht, Sanktionen gegen die Islamische Republik aufzuheben, sollte Teheran klare und überprüfbare Schritte bei seinem Atomprogramm unternehmen. 

 

Wir stellen in Aussicht, entsprechende Sanktionen aufzuheben, sofern Iran klare und überprüfbare Schritte in Bezug auf sein Atomprogramm unternimmt.

Gemeinsame Erklärung von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien

Iran dürfe niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelangen, hieß es in der Erklärung weiter. Die Staats- und Regierungschefs erklärten, hierzu mit den USA, Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zusammenarbeiten zu wollen. Sie wollten diese Gelegenheit nutzen, "eine dauerhafte diplomatische Lösung zu erreichen".

Über das Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran berichtet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen aus Évian.

Die USA und Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges geeinigt. Über die Einigung berichtet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen aus Évian.

15.06.2026 | 1:06 min

Europäer: Sind bereit für Mission in der Straße von Hormus

Kanzler Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Starmer und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni betonten weiter, "die dringliche Wiederöffnung der Straße von Hormus mit bedingungsloser und uneingeschränkter Freiheit der Schifffahrt ist unerlässlich". Sie seien bereit, ihren Teil dazu beizutragen, "einschließlich durch eine rein defensiv ausgerichtete, unabhängige Mission, um die Handelsschifffahrt zu ermutigen und Minenräumung durchzuführen".

Priorität habe nun die rasche und vollständige Umsetzung durch alle Parteien, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Freiheit der Schifffahrt müsse wiederhergestellt werden. Dies sei unerlässlich für die regionale Stabilität sowie die Weltwirtschaft und öffne die Tür für umfassendere Verhandlungen über Frieden und Sicherheit im Nahen Osten, erklärt sie weiter.

Grafik der Straße von Hormus

Die Straße von Hormus liegt zwischen dem Golf von Oman und dem Persischen Golf. Iran hatte die für den weltweiten Handel mit Öl und Flüssiggas wichtige Meerenge nach Beginn des Krieges mit den USA und Israel Ende Februar weitestgehend blockiert. Die USA verhängten ihrerseits eine Seeblockade gegen iranische Häfen.

Quelle: ZDF

Frankreich und Großbritannien hatten sich im April zu einer militärischen Sicherung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus bereit erklärt. Zahlreiche weitere Länder hatten den Briten und Franzosen dabei ihre Unterstützung zugesichert, darunter auch Deutschland.

US-Präsident Donald Trump spricht im Oval Office des Weißen Hauses, bevor er in Washington eine Durchführungsverordnung unterzeichnet.

US-Präsident Trump hatte vergangene Woche erst wenige Stunden zuvor von ihm selbst angekündigte Militärschläge gegen Iran wieder abgesagt. Grund seien weit fortgeschrittene Verhandlungen.

12.06.2026 | 1:36 min

Macron kündigte zudem für den G7-Gipfel im französischen Evian ab Montag Gespräche über eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus an. Am Sonntagabend kündigte er in einer im Onlinedienst Instagram veröffentlichten Videobotschaft an:

Ziel wird es sein, die Folgen dieses Abkommens zu beleuchten, die Unterstützung für den Libanon, die dauerhafte Wiedereröffnung der Straße von Hormus und selbstverständlich den Abschluss eines Abkommens über das Atom- und das Raketenprogramm in Iran.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron

Lob für Einigung von UN-Chef und aus Katar

Die Vereinten Nationen (UN) lobten die Einigung auf eine sofortige und dauerhafte Waffenruhe ebenfalls. Dies sei ein entscheidender Schritt zur friedlichen Beilegung des Konflikts, teilte das Büro von UN-Generalsekretär António Guterres mit. Laut der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas stellt die Einigung einen "möglichen Durchbruch" dar. Die EU werde nun prüfen, wie sie sich an der nächsten Phase beteiligen könne, erklärte Kallas.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, bezeichnet im Radiosender France Culture die mit Iran erzielte Einigung der USA als "gute Nachricht".

Auch der katarische Ministerpräsident begrüßte das Abkommen. Er hoffe, dass sich alle Parteien in einem positiven und konstruktiven Geist an den anstehenden Verhandlungen beteiligten, schrieb er auf X.

Die USA und der Vermittler Pakistan hatten die Einigung auf das Rahmenabkommen mit Iran am Sonntagabend verkündet. Nach pakistanischen Angaben ist die Unterzeichnung am Freitag in Genf geplant.

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Quelle: dpa, AFP, AP
Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, darunter die heute Xpress am 15.06.2026 ab 00:20 Uhr und das heute journal am 14.06.2026 ab 21:45 Uhr.
Themen
IranUSAStraße von Hormus

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