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Giorgia Meloni - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Giorgia Meloni

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Giorgia Meloni ist seit 2022 Ministerpräsidentin von Italien und Nachfolgerin von Mario Draghi. Sie ist die erste Frau, die die italienische Regierung anführt. Bevor sie das Amt als Ministerpräsidentin einnahm, war sie seit 2014 Vorsitzende der Partei Fratelli d’Italia (Fdl), die als rechtsextrem gilt. ZDFheute informiert über Giorgia Meloni aktuell: Nachrichten, Videos und mehr zur italienischen Regierungschefin in der Übersicht.

Aktuelles zu Giorgia Meloni

  1. Archiv: Protestierende und Sicherheitskräfte in Mailand

    Proteste auch in Italien:Plünderungen und Tränengas: Ausschreitungen in Mailand

    mit Video0:25
  2. Giorgia Meloni

    Nachrichten | heute in Europa:Italien: Giorgia Melonis Rekord

    von Antje Pieper
    Video2:35
  3. Meloni empfängt den portugiesischen Ministerpräsidenten Luis Montenegro in Rom.

    Rekordamtszeit in Italien :Melonis Regierung länger im Amt als ihre Vorgänger

    von Antje Pieper
    mit Video2:29
  4. Roberto Vannacci

    Nachrichten | heute in Europa:Italien: Vannacci-Partei beeinflusst Meloni

    von Antje Pieper
    Video1:59
  5. Im Ankunftsbereich des Terminals 4 am Flughafen Madrid-Barajas Adolfo Suárez sind mehrere Personen zu sehen

    Nach Flüchtlingskrise in Ceuta:Bisher kaum Grenzkontrollen zwischen Italien und Spanien

    mit Video2:16
  6. schatten eines reisenden mannes mit rollkoffer am flughafen

    Nach Ceuta-Krise:Streit mit Italien: Spanien führt Einreisekontrollen ein

    mit Video3:09
  7. Italien, Venedig: Touristen spazieren durch eine Gasse in Venedig.

    Besuch könnte noch teurer werden:Venedig verdient mehr als fünf Millionen Euro durch Eintritt

    mit Video0:23
  8. Giorgia Meloni, aufgenommen am 25.06.2026

    Abstimmung im italienischen Parlament:Nächster Rückschlag für Meloni - Wahlrechtsreform stockt

    mit Video0:35
  9. Donald Trump und Giorgia Meloni beim G7-Gipfel in Évian.

    Nachrichten | heute in Europa:Meloni vs. Trump: ziemlich beste Ex-Freunde

    von Antje Pieper
    Video2:29
  10. GERMANY-NATO-E5-MEETING-POLITICS-DEFENCE

    Pressekonferenz zu E5-Gipfel:Europa zeigt transatlantische Einigkeit

    Video20:05
  11. Donald Trump und Giorgia Meloni beim G7-Gipfel in Évian.

    Zweites Kapitel im US-Streit mit Italien:Meloni zu Trump: "Meine Beliebtheit geht Sie nichts an"

    mit Video1:33
  12. Auf diesem vom Pressebüro des Palazzo Chigi am 17.06.2026 veröffentlichten Foto spricht US-Präsident Donald Trump während des G7-Gipfels im französischen Evian mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

    Gemeinsames Foto bei G7-Gipfel:"Sie hat mich angebettelt" - Meloni widerspricht Trump

    mit Video1:53
  13. Mehrere tausend Menschen haben in Rom eine Rückführung von Migranten in ihre Heimatländer gefordert.

    "Remigration und Rückeroberung":In Rom protestieren Tausende für harte Abschiebungen

    mit Video0:18
  14. Das Bild zeigt einen Screenshot von X

    Italiens Regierungschefin:KI-generiertes Bild: Meloni wehrt sich gegen Deepfakes

    mit Video0:55
  15. Giorgia Meloni

    Italiens Premierministerin:KI-generiertes Bild: Meloni wehrt sich

    Video0:55
  16. Nach Bar Brand im Skigebiet Crans-Montana: Verletzte werden im Krankenhaus in Mailand behandelt

    Nachrichten | heute in Europa:Krankenhausrechnungen für Crans-Montana-Opfer

    von Kai Witvrouwen
    Video2:33

Meloni - seit 2022 an der Macht

  1. Giorgia Meloni in einem roten Blazer

    Italiens Regierungschefin:Giorgia Meloni an der Macht

    von Antje Pieper
    Video29:18
  2. Meloni empfängt den portugiesischen Ministerpräsidenten Luis Montenegro in Rom.

    Rekordamtszeit in Italien :Melonis Regierung länger im Amt als ihre Vorgänger

    von Antje Pieper
    mit Video2:29
  3. Giorgia Meloni

    Giorgia Meloni:Regierungs-Rekord in Rom

    von Antje Pieper
    Video6:24

Melonis Innenpolitik

  1. Proteste in Rom am 28. März 2026: Demonstrierende halten Schilder mit Abbildungen von US-Präsident Trump (l.), Italiens Ministerpräsidentin Meloni (M.) und dem israelischen Regierungschef Netanjahu (r) .

    Nach "Nein" zur Justizreform:Melonis Position geschwächt

    Antje Pieper, Rom
    mit Video2:09
  2. Italiens Infrastrukturminister und Vizepremier Matteo Salvini nimmt an einer Fragestunde in der Abgeordnetenkammer in Rom teil. (Archiv)

    Salvinis Lega in Krise:Druck auf Italiens Rechte wächst

    von Antje Pieper
    Video2:18
  3. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni während einer Pressekonferenz am 16.09.2026 in Rom, Italien.

    Bildungspolitik in Italien strikter?:Meloni plant Ausländerquote in Schulklassen

    mit Video2:35
  4. Giorgia Meloni, die Ministerpräsidentin von Italien, spricht in der Abgeordnetenkammer des Parlaments in Rom.

    Strafrecht verschärft:Trotz Femizid-Gesetz: Debatte in Italien geht weiter

    Valerie Braig, Rom
    mit Video2:12

Melonis Auslandspolitik

  1. schatten eines reisenden mannes mit rollkoffer am flughafen

    Nach Ceuta-Krise:Streit mit Italien: Spanien führt Einreisekontrollen ein

    mit Video3:09
  2. Premierministerin Giorgia Meloni schüttelt am am 23.01.2026 dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz vor der Villa Doria Pamphilj in Rom die Hand.
    Analyse

    Kanzler in Italien:Merz bei Meloni: Ziemlich beste Freundin

    Diana Zimmermann, Rom
    mit Video1:26
  3. Giorgia Meloni sitzt in einer Talkshow. Im Hintergrund ist das Profil von Donald Trump zu sehen.

    Trumps Jesus-Bild und Kritik am Past:Warum Meloni und Trump keine Freunde mehr sind

    Barbara Lueg, Rom
    mit Video2:09
  4. Migranten besteigen im Hafen von Shengjin im Nordwesten Albaniens ein Schiff der italienischen Küstenwache.
    FAQ

    Asylzentren in Albanien:EuGH-Urteil bringt Italiens Asylplan ins Wanken

    von Philip Traxel

Italien vor der Parlamentswahl 2027

Ein Pärchen sitzt an Tisch am Strand in Italien, im Hintergrund Sonnenliegen, Meer und Touristen
Vorab

die doku: Auf der Suche nach Dolce Vita

Italien - Nachrichten und Hintergründe

Italienische Flagge

Italien