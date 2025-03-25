Giorgia Meloni - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Giorgia Meloni
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Giorgia Meloni ist seit 2022 Ministerpräsidentin von Italien und Nachfolgerin von Mario Draghi. Sie ist die erste Frau, die die italienische Regierung anführt. Bevor sie das Amt als Ministerpräsidentin einnahm, war sie seit 2014 Vorsitzende der Partei Fratelli d’Italia (Fdl), die als rechtsextrem gilt. ZDFheute informiert über Giorgia Meloni aktuell: Nachrichten, Videos und mehr zur italienischen Regierungschefin in der Übersicht.
Aktuelles zu Giorgia Meloni
Proteste auch in Italien:Plünderungen und Tränengas: Ausschreitungen in Mailandmit Video0:25
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Zweites Kapitel im US-Streit mit Italien:Meloni zu Trump: "Meine Beliebtheit geht Sie nichts an"mit Video1:33
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Meloni - seit 2022 an der Macht
Italiens Regierungschefin:Giorgia Meloni an der Machtvon Antje PieperVideo29:18
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Giorgia Meloni:Regierungs-Rekord in Romvon Antje PieperVideo6:24
Melonis Innenpolitik
Nach "Nein" zur Justizreform:Melonis Position geschwächtAntje Pieper, Rommit Video2:09
Salvinis Lega in Krise:Druck auf Italiens Rechte wächstvon Antje PieperVideo2:18
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Strafrecht verschärft:Trotz Femizid-Gesetz: Debatte in Italien geht weiterValerie Braig, Rommit Video2:12
Melonis Auslandspolitik
Nach Ceuta-Krise:Streit mit Italien: Spanien führt Einreisekontrollen einmit Video3:09
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Kanzler in Italien:Merz bei Meloni: Ziemlich beste FreundinDiana Zimmermann, Rommit Video1:26
Trumps Jesus-Bild und Kritik am Past:Warum Meloni und Trump keine Freunde mehr sindBarbara Lueg, Rommit Video2:09
- FAQ
Asylzentren in Albanien:EuGH-Urteil bringt Italiens Asylplan ins Wankenvon Philip Traxel