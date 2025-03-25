Giorgia Meloni - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Giorgia Meloni |

Giorgia Meloni ist seit 2022 Ministerpräsidentin von Italien und Nachfolgerin von Mario Draghi. Sie ist die erste Frau, die die italienische Regierung anführt. Bevor sie das Amt als Ministerpräsidentin einnahm, war sie seit 2014 Vorsitzende der Partei Fratelli d’Italia (Fdl), die als rechtsextrem gilt. ZDFheute informiert über Giorgia Meloni aktuell: Nachrichten, Videos und mehr zur italienischen Regierungschefin in der Übersicht.