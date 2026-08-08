Ceuta-Krise: Spanien führt Kontrollen für Reisende aus Italien ein

Nach Ceuta-Krise:Streit mit Italien: Spanien führt Einreisekontrollen ein
Der Streit zwischen den beiden EU-Ländern Spanien und Italien spitzt sich weiter zu. Spanien führt ab Samstag strengere Einreisekontrollen an Häfen und Flughäfen ein.
Spanien reagiert mit eigenen Einreisekontrollen auf Italiens Weigerung, die wegen der Ceuta-Krise eingeführten Kontrollen aufzuheben. Ab Samstag, 0 Uhr, würden Reisende aus Italien zunächst bis zum 7. September stichprobenartig an Häfen und Flughäfen kontrolliert, zitierte der staatliche spanische TV-Sender RTVE aus einem am Abend veröffentlichten Dekret der Regierung in Madrid.
Überprüft werden sollten dabei die Identität und Staatsangehörigkeit von Reisenden sowie, im Falle von Drittstaatsangehörigen, deren Visum oder Aufenthaltserlaubnis. Als Grund wurde der "anhaltende Druck irregulärer Migration" genannt, dem Italien ausgesetzt sei.
Meloni will sich keinem Ultimatum beugen
Die linke Regierung in Madrid reagierte damit auf die Zurückweisung ihres Ultimatums für Italien, die Grenzkontrollen bis Sonntag zurückzunehmen. Die rechte italienische Regierung und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatten diese wegen des Andrangs von zeitweise 72.000 Migranten auf Spaniens Nordafrika-Exklave Ceuta vergangene Woche angesetzt.
Meloni stellte klar, dass sie sich keinem Ultimatum beugen werde. In einer Erklärung ihres Büros, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es:
Italien werde seine Kontrollen zumindest bis zum 15. August und in jedem Fall so lange aufrechterhalten, bis "Sicherheits- und Terrorismusrisiken für Italien vollständig ausgeschlossen sind".
Italien offenbar nicht das Ziel von Migranten aus Ceuta
Die Grenzkontrollen sind nach spanischer Auffassung unfair, den Interessen der EU zuwiderlaufend und diskriminierend gegenüber der eigenen Bevölkerung. Spaniens Außenminister José Manuel Albares bezeichnet Italiens Vorgehen als "einen Torpedo unterhalb der Wasserlinie der europäischen Einheit".
Italien hat keine Landgrenze mit Spanien. Die nach Ceuta eingedrungenen Migranten sind inzwischen fast alle nach Marokko zurückgekehrt. Es gibt seither auch keine Hinweise, dass Migranten in Ceuta überhaupt die Absicht hätten, nach Italien weiterzureisen. Die restlichen Migranten befinden sich in der nordafrikanischen Exklave zudem weder im Schengen-Raum noch auf europäischem Festland.
Kritiker sprechen von innenpolitisch motivierter Symbolpolitik
Kritiker der rechten Regierung in Rom werteten die italienischen Grenzkontrollen als vor allem innenpolitisch motivierte Symbolpolitik. Melonis Regierungskoalition war 2022 mit dem Versprechen an die Macht gekommen, die irreguläre Migration zu verringern.
Derzeit steht die Meloni-Regierung zudem unter erheblichem Druck durch die neu gegründete rechte Partei "Futuro Nazionale" des Ex-Armeegenerals Roberto Vannacci. Seine äußerst migrationskritische Rhetorik findet bei einem nicht unerheblichen Teil der Wählerschaft der Regierungsparteien Anklang.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu Ceuta
Nach lautstarker Kritik:Ceuta-Krise: EU-Innenminister loben Spanien geschlossen
Migrationskrise in spanischer Exklave:Stresstest Ceuta: Worüber die EU-Innenminister nun streitenvon Luise Reinke und Susanne Freitag-Carteronmit Video2:41
Migration nach Europa:Wadephul: "Ceuta war ein Stresstest"mit Video0:27
"Panikreaktionen" in Europa:EU verarbeitet Migrationsschock von Ceutamit Video2:24