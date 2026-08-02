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Wadephul: "Ceuta war ein Stresstest" für Außengrenzen der EU

Migration nach Europa:Wadephul: "Ceuta war ein Stresstest"

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Der plötzliche Andrang von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta hat Europa aufgeschreckt. Außenminister Wadephul sieht im Schutz der Außengrenzen eine entscheidende Aufgabe.

Johann Wadephul, Bundesaußenminister, gibt auf dem Flur des Europäischen Rates ein Interview vor dem Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der EU-Staaten. Sie wollen an diesem Montag in Brüssel über die Lage im Nahen und Mittleren Osten sowie in der Ukraine beraten.

Für Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat der Schutz der EU-Außengrenze oberste Priorität. (Archivbild)

Quelle: dpa

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat die EU-Kommission nach der Ankunft zehntausender Migranten in der spanischen Exklave Ceuta dazu aufgerufen, dem Schutz der Außengrenzen absolute Priorität einzuräumen. "Die Lage in Ceuta in den vergangenen Tagen war ein absoluter Stresstest, den wir bestanden haben", sagte Wadephul der "Bild am Sonntag".

Die Situation hat gerade auch die Anfälligkeit Europas gezeigt.

Johann Wadephul, Außenminister

Marokkanische Migranten werden vom Militär auf ihrer Rückkehr nach Marokko aus Ceuta, der spanischen Exklave, begleitet.

Nach dem Ansturm zehntausender Migranten auf die spanische Exklave hat sich die Lage in Ceuta beruhigt. Viele sind nach Marokko zurückgekehrt. Doch der Vorfall hinterlässt Fragen.

01.08.2026 | 2:24 min

Wadephul: Schengen nicht weiter gefährden

"Ich erwarte daher, dass die EU-Kommission dem Schutz der Außengrenzen absolute Priorität einräumt, um das Schengen-System offener EU-Binnengrenzen nicht weiter zu gefährden", sagte der Außenminister. Die Krise zeige auch wie wichtig es sei, "gemeinsam schnell gegen Falschinformationen vorzugehen, die Menschenleben gefährden und die tragischerweise auch dutzende Menschenleben in und um Ceuta gefordert haben".

Wadephul betonte in der "Bild am Sonntag", dass eine effektive Migrationspolitik nicht ohne Drittstaaten funktioniere. "Um illegale Migration zu kontrollieren, brauchen wir Partner außerhalb Europas, wie in diesem Fall Marokko." Spanien und Marokko hätten es gemeinsam geschafft, so Wadephul, "diese Krise, die auch in Europa logischerweise größte Sorgen ausgelöst hat, schnell zu lösen. Das begrüße ich sehr."

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Quelle: AFP
Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, unter anderem das heute journal am 01.08.2026 ab 21:45 Uhr.
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MigrationEUJohann Wadephul

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