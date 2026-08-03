Stresstest Ceuta: Worüber die EU-Innenminister nun streiten

Die Lage in Ceuta hat sich beruhigt, doch der politische Streit hat erst begonnen. Beim Sondertreffen der EU geht es um Grenzschutz, Schengen und Europas Migrationspolitik.

Nach dem großen Ansturm von Migranten auf die Exklave Ceuta stellt sich die Frage, ob Falschinformationen Auslöser für den Andrang waren. 03.08.2026 | 3:33 min

Die Menschen sind fast alle wieder weg. Die Bilder sind geblieben. Während die meisten der bis zu 60.000 Menschen, die in den vergangenen Tagen die spanische Exklave Ceuta erreicht haben, inzwischen nach Marokko zurückgekehrt sind, haben Botschafter der EU in Brüssel ein Sondertreffen der Innenminister in einer mehrstündigen Sitzung vorbereitet.

Die Minister sollen in einer Videoschalte beraten, welche Lehren Europa aus den Ereignissen zieht. Die eigentliche Frage lautet dabei nicht mehr, was in Ceuta passiert ist. Sondern: Hat Europa den ersten großen Stresstest seiner Migrationspolitik bestanden?

Schengen-Abkommen: Wie geschlossen ist Europa?

Eins ist klar: Europa ist mit großen Migrantenaufkommen leicht erpressbar, die Außengrenzen halten einem solchen Andrang nur bedingt stand.

Einer der größten Streitpunkte dürfte der Schengen-Raum sein. Auch wenn die spanische Exklave nicht zum Schengen-Raum gehört und niemand von Ceuta aus das spanische Festland erreichte, brachte Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sogar einen Ausschluss Spaniens aus dem Schengen-Raum ins Gespräch. Juristisch ist das zwar ausgeschlossen, politisch zeigt die Debatte aber erneut, wie schnell nationale Grenzkontrollen zum Mittel der Migrationspolitik werden.

Was ist in Ceuta passiert? Innerhalb weniger Tage erreichten bis zu 60.000 Menschen die spanische Exklave Ceuta an der Grenze zu Marokko.

Mindestens 72 Menschen kamen nach spanischen Angaben ums Leben, Menschenrechtsorganisationen gehen von einer höheren Zahl aus.

Spanien macht Schleusernetzwerke und Falschinformationen über eine angeblich geöffnete Grenze für den Massenansturm verantwortlich. Die Rolle der marokkanischen Behörden ist bislang ungeklärt.

Nach Angaben des spanischen Innenministeriums ist inzwischen fast die Gesamtheit der Menschen nach Marokko zurückgekehrt.

Laut EU-Kommission erreichte niemand das spanische Festland oder einen anderen EU-Mitgliedstaat.

Die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger sieht darin vor allem ein innenpolitisches Signal:

Schengen steht immer wieder zur Debatte, wenn es um Außengrenzen geht. „ Dr. Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin

Binnengrenzkontrollen seien für Regierungen attraktiv, weil sie Handlungsfähigkeit demonstrierten, auch wenn das eigentliche Problem an der EU-Außengrenze liege.

Grenzschutz oder Solidarität?

Aber: Wenn ein solcher Andrang auf die spanischen Exklaven stattfindet, heißt das noch nicht, dass Migranten im Anschluss massenhaft nach Europa weiterziehen. Denn im Rahmen des Schengen-Abkommens haben diese Territorien einen Sonderstatus: Wer von dort aufs europäische Festland will, wird nochmal kontrolliert.

Über den richtigen Kurs in der Migrationspolitik herrscht dennoch Uneinigkeit. 22 Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, fordern eine härtere europäische Antwort. Die EU müsse den Eindruck verhindern, dass irreguläre Migration am Ende doch in einen legalen Aufenthalt münden könne.

Rund 60.000 Menschen waren in den vergangenen Tagen von Marokko aus in die spanische Exklave Ceuta gelangt, die Zahl der Toten ist inzwischen auf 72 gestiegen. Scarlett Sternberg berichtet. 02.08.2026 | 1:15 min

Spanien weist diese Kritik zurück und fordert stattdessen Solidarität. Ministerpräsident Pedro Sánchez spricht von einer gezielten Instrumentalisierung von Migration.

Migrationsforscherin Kohlenberger hält den Vorwurf, Spaniens Migrationspolitik habe den Grenzansturm ausgelöst, für nicht plausibel. Die geplante Regelung, Menschen schneller zu Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen zu verhelfen, betreffe ausschließlich Menschen, die bereits seit Jahren in Spanien leben. Neu ankommende Migranten seien davon nicht betroffen. Von einer besonders liberalen Grenzpolitik könne in Ceuta keine Rede sein.

Wie abhängig ist Europa von Drittstaaten?

Neben dem Grenzschutz dürfte ein zweites Thema die Beratungen prägen: die Zusammenarbeit mit Drittstaaten wie Marokko. Noch immer ist die Rolle der marokkanischen Behörden unklar. Spanien verweist auf Schleusernetzwerke und Falschinformationen, Menschenrechtsorganisationen fordern Aufklärung. Kohlenberger erklärt:

Die Rolle Marokkos ist wirklich die Gretchenfrage. „ Judith Kohlenberger

Europa müsse entscheiden, wie abhängig es sich von Drittstaaten machen wolle, die Migration als politisches Druckmittel nutzen könnten.

Marokko hat unter anderem Falschinformationen in den sozialen Medien für den Ansturm von Migranten auf die Exklave Ceuta verantwortlich gemacht. Die Regierung wies jede Mitschuld von sich. 03.08.2026 | 0:20 min

Erster Praxistest für das neue Asylsystem

Auch das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS), das erst seit wenigen Wochen gilt, dürfte Thema sein. Viele Regierungen sehen in Ceuta den ersten Belastungstest der Reform.

Kohlenberger bewertet das differenzierter: Zwar sehe GEAS klare Verfahren für irreguläre Ankünfte vor. Im Fall Ceuta gehe es aber nur bedingt um Asyl. Viele Menschen hätten gehofft, in Europa Arbeit zu finden. Die Krise zeige deshalb auch, dass Europa über legale Zugangswege sprechen müsse.

Das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS)



Verpflichtendes Screening an der Außengrenze mit Identitäts-, Sicherheits- und Gesundheitsprüfung

Schnellere Asylverfahren für Menschen mit geringer Aussicht auf Schutz

Solidaritätsmechanismus: Mitgliedstaaten sollen sich bei der Aufnahme oder auf andere Weise gegenseitig unterstützen

Krisenmechanismus: Bei außergewöhnlich hohem Migrationsdruck gelten besondere Regeln Das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) regelt seit Mitte 2026 einheitlich, wie die EU mit irregulären Ankünften an ihren Außengrenzen umgehen will. Die wichtigsten Neuerungen:

Welches Signal sendet Europa?

"Die Lage in Ceuta in den vergangenen Tagen war ein absoluter Stresstest, den wir bestanden haben", sagte der deutsche Außenminister Johan Wadephul am Sonntag. Das sieht die Migrationsforscherin anders. Ihr Fazit:

Es war vor allem ein Stresstest für die europäische Einigkeit. Diesen Stresstest hat man überhaupt nicht bestanden. „ Judith Kohlenberger

Konkrete Beschlüsse werden am Dienstag kaum erwartet. Entscheidend dürfte vielmehr sein, welches Signal die Innenminister aussenden.

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