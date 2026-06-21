Nächste Runde im Streit Trump vs. Meloni: "Geht Sie nichts an"

Zweites Kapitel im US-Streit mit Italien:Meloni zu Trump: "Meine Beliebtheit geht Sie nichts an"
Runde zwei im Zoff von Trump und Meloni: Der US-Präsident wirft Italiens Regierungschefin vor, sie wolle ihre Beliebtheit mit ihm steigern - sie kontert: Dazu sei er keine Hilfe.
Hat Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Trump um ein Foto gebeten? Nach dieser Behauptung des US-Präsidenten gehen sich die beiden Regierungschefs in sozialen Netzwerken mit scharfen Worten an. Donald Trump warf der Italienerin mangelnde Unterstützung für das Vorgehen der USA gegen Iran vor.
Weiter schrieb der Republikaner: "Nein danke!!!". Meloni konterte: "Meine Beliebtheit geht Sie nichts an." Trump solle sich lieber auf seine eigene konzentrieren.
Die Statements von Trump und Meloni im Wortlaut:
Um ein Foto gefleht? Meloni: Das ist "völlig erfunden"
Der US-Präsident hatte zuvor auf der Plattform Truth Social die Behauptung wiederholt, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel um ein Foto angefleht - was die Italienerin bereits strikt zurückgewiesen und als "völlig erfunden" bezeichnet hatte. Italiens Außenminister Antonio Tajani sagte in Reaktion auf die "schweren und beleidigenden" Worte Trumps einen geplanten Besuch in den USA ab.
Trump unterstellte in seinem Post nun, Melonis Beliebtheitswerte in Italien seien gesunken, weil sie den USA die Unterstützung im Vorgehen gegen den Iran versagt habe. Trump schrieb: "Sie gestattete uns nicht einmal die Nutzung italienischer Landebahnen - ein erheblicher logistischer Nachteil", schrieb Trump.
Instagram-Post von Giorgia Meloni
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Meloni: "Hat nicht geholfen, Ihr Freund zu sein"
Meloni erwiderte auf Instagram, Trumps wiederholte Angriffe seien sinnlos. Die Nutzung der amerikanischen Militärbasen in Italien sei Vereinbarungen unterworfen, die sie als Ministerpräsidentin nicht verletzen könne. "Italien bleibt eine souveräne Nation." Meloni betonte:
Die rechte Politikerin galt zuvor lange Zeit als Brückenbauerin zwischen Europa und den USA. Das Verhältnis zum US-Präsidenten verschlechterte sich deutlich, nachdem die rechte Regierungschefin Trumps verbalen Angriff auf Papst Leo XIV. als "inakzeptabel" bezeichnet hatte.
Italien verweigerte US-Flugzeugen Landung
Bereits im Januar hatte sich Meloni nach Trumps Zollankündigungen gegen mehrere EU-Länder im Grönland-Konflikt vorsichtig distanziert. Im Iran-Krieg hatte die 49-Jährige eine italienische Beteiligung an den amerikanisch-israelischen Angriffen abgelehnt. Italien verweigerte zudem mehreren US-Flugzeugen die Landung auf dem Stützpunkt Sigonella auf Sizilien für den Krieg gegen Iran.
Meloni kündigte am Sonntag an, nicht weiter auf das Foto-Thema einzugehen, "da ich nach wie vor an die Einheit des Westens glaube und nicht der Meinung bin, dass dies ein Schauspiel ist, das unserer Aufgabe gerecht wird."
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu den G7
- Analyse
G7-Gipfel in Évian:Trump in der SpurDiana Zimmermann, Évianmit Video1:56
250 Jahre Kriege der USA:Amerikas Problem ist nicht Schwäche - sondern Stärkevon Dagmar Gallenmuellermit Video45:49
Treffen der Staats- und Regierungschefs:G7 in Évian: Welche Signale vom Gipfel bisher ausgehenmit Video87:31
Nach Abkommen zwischen Iran und USA:Öffnet sich im Ukraine-Krieg ein "Fenster der Diplomatie"?mit Video15:19