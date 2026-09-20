Italiens Ministerpräsidentin Meloni will weniger Kinder mit Migrationshintergrund in Klassen und keine Burkas mehr im Unterricht zulassen. Dazu kündigte sie Gesetzesvorlagen an.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni plant schärfere Regeln für die Zusammensetzung von Schulklassen. (Archivbild) Quelle: Imago

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will das Tragen von Gesichtsschleiern in Schulen verbieten und die Zahl ausländischer Schüler pro Klasse begrenzen. Eine Maßnahme dazu solle demnächst dem Kabinett vorgelegt werden, sagte sie an diesem Sonntag auf einer Jugendveranstaltung ihrer Partei Fratelli d'Italia. Das geplante Gesetz soll Burkas und Nikabs in Schulen verbieten, die große Teile des Gesichts verdecken.

Man muss mit unbedecktem Gesicht zur Schule gehen. „ Giorgia Meloni, Ministerpräsidentin

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Ministerpräsidentin Meloni ergänzte: "Und in Italien kann niemand im Namen einer echten oder vermeintlichen Tradition entscheiden, dass eine junge Frau sich verstecken muss."

Die Integration von Migranten ist in der italienischen Politik und Gesellschaft ein stark umstrittenes Thema.

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Fremdsprachige Eltern sollen Italienisch lernen

Meloni erläuterte in der Zeitung "La Stampa", dass ein Gesetzesentwurf erarbeitet worden sei, der eine Obergrenze für die Zahl der ausländischen Schüler pro Klasse vorsehe.

Zudem sollen Eltern ausländischer Schüler mit großen Integrationsschwierigkeiten verpflichtet werden, Italienisch zu lernen. "Wenn nur ein Kind in einer Klasse ist, das kein Italienisch versteht, wird es die Sprache wahrscheinlich schnell lernen können", sagte Meloni.

Wenn die Zahl der Kinder, die die Sprache nicht verstehen, jedoch groß wird - oder sogar die Mehrheit ausmacht - ist das keine Integration mehr, sondern Vernachlässigung. „ Giorgia Meloni

Eine genaue Obergrenze für die Klassen nannte die rechte Politikerin nicht.

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Italien ist - aufgrund seiner Lage im zentralen Mittelmeer - eines der Länder Europas, in dem am meisten Migranten ankommen.

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Quelle: Reuters, ZDF