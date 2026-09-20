Bildungspolitik in Italien strikter?:Meloni plant Ausländerquote in Schulklassen
Italiens Ministerpräsidentin Meloni will weniger Kinder mit Migrationshintergrund in Klassen und keine Burkas mehr im Unterricht zulassen. Dazu kündigte sie Gesetzesvorlagen an.
Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will das Tragen von Gesichtsschleiern in Schulen verbieten und die Zahl ausländischer Schüler pro Klasse begrenzen. Eine Maßnahme dazu solle demnächst dem Kabinett vorgelegt werden, sagte sie an diesem Sonntag auf einer Jugendveranstaltung ihrer Partei Fratelli d'Italia. Das geplante Gesetz soll Burkas und Nikabs in Schulen verbieten, die große Teile des Gesichts verdecken.
Ministerpräsidentin Meloni ergänzte: "Und in Italien kann niemand im Namen einer echten oder vermeintlichen Tradition entscheiden, dass eine junge Frau sich verstecken muss."
Die Integration von Migranten ist in der italienischen Politik und Gesellschaft ein stark umstrittenes Thema.
Fremdsprachige Eltern sollen Italienisch lernen
Meloni erläuterte in der Zeitung "La Stampa", dass ein Gesetzesentwurf erarbeitet worden sei, der eine Obergrenze für die Zahl der ausländischen Schüler pro Klasse vorsehe.
Zudem sollen Eltern ausländischer Schüler mit großen Integrationsschwierigkeiten verpflichtet werden, Italienisch zu lernen. "Wenn nur ein Kind in einer Klasse ist, das kein Italienisch versteht, wird es die Sprache wahrscheinlich schnell lernen können", sagte Meloni.
Eine genaue Obergrenze für die Klassen nannte die rechte Politikerin nicht.
Italien ist - aufgrund seiner Lage im zentralen Mittelmeer - eines der Länder Europas, in dem am meisten Migranten ankommen.
Nach Angaben des Forschungsinstituts Fondazione ISMU sind derzeit knapp zwölf von 100 Schülerinnen und Schülern in Italien keine italienischen Staatsbürger.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu Meloni
Niederlage für Giorgia Meloni:Italien sagt "Nein" zur JustizreformAntje Pieper, Rommit Video2:03
Abstimmung im italienischen Parlament:Nächster Rückschlag für Meloni - Wahlrechtsreform stocktmit Video0:35
Italiens Regierungschefin:KI-generiertes Bild: Meloni wehrt sich gegen Deepfakesmit Video0:55
Trumps Jesus-Bild und Kritik am Past:Warum Meloni und Trump keine Freunde mehr sindBarbara Lueg, Rommit Video2:09