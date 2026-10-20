Emmanuel Macron - aktuelle News zu Frankreichs Präsident

Emmanuel Macron
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Emmanuel Macron ist 2017 Staatschef von Frankreich geworden - mit damals 39 Jahren der jüngste in der Geschichte des Landes. Nach zwei Amtszeiten wird Macron im Mai 2027 in den Präsidentenruhestand gehen. In seiner zweiten Regierungsperiode führte die Rentenreform zu heftigen Diskussionen. Zudem steckt das Land in einer tiefen Krise: Hohe Staatsverschuldung und die gewaltsamen Proteste setzen Macron unter Druck. Aktuelle Nachrichten und Analysen.
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Zur Person: Emmanuel Macron
- 21.12.1977: Emmanuel Macron wird in Amiens (Departement Somme) geboren
- 2002-2004: Studium an der Ecole nationale d’administration (ENA), danach: Studium am Institut d’études politiques de Paris ("Sciences Po"), Philosophiestudium an der Universität Paris X (Nanterre)
- 2004-2008: Finanzinspektor im Finanzministerium
- 2008-2011: Investmentbanker
- 2011-2012: Geschäftsführender Gesellschafter der Bank Rothschild & Co
- 2012-2014: Stellvertretender Generalsekretär des Präsidialamtes im Élysée-Palast
- 2014-2016: Minister für Wirtschaft, Industrie und Digitales
- Mai 2017: Amtseinführung als Präsident der Französischen Republik
- April 2022: Bei Präsidentschaftswahlen für eine zweite Amtszeit gewählt