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Emmanuel Macron - aktuelle News zu Frankreichs Präsident

Emmanuel Macron

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Emmanuel Macron ist 2017 Staatschef von Frankreich geworden - mit damals 39 Jahren der jüngste in der Geschichte des Landes. Nach zwei Amtszeiten wird Macron im Mai 2027 in den Präsidentenruhestand gehen. In seiner zweiten Regierungsperiode führte die Rentenreform zu heftigen Diskussionen. Zudem steckt das Land in einer tiefen Krise: Hohe Staatsverschuldung und die gewaltsamen Proteste setzen Macron unter Druck. Aktuelle Nachrichten und Analysen.

Aktuelles zu Emmanuel Macron

  1. Auf einer Straße brennt Müll.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Wie konnten die Proteste so eskalieren?

    von Susanne Freitag-Carteron
    Video1:52
  2. Dieses Foto zeigt einen Fernsehbildschirm, auf dem der französische Präsident Emmanuel Macron zu sehen ist, der am 18. Oktober 2026 in Paris eine Rede vom Élysée-Palast aus hält

    Nach den Ausschreitungen :Frankreich: Macron kündigt hartes Vorgehen an

    Video1:42
  3. Paris nach Protesten

    Ausschreitungen in Frankreich:Minister räumt "Kontrollverlust" ein - Rücktritt abgelehnt

    mit Video1:33
  4. Zwei Polizisten stehen am Abend vor brennenden Gegenständen auf einer Straße.

    Ausschreitungen in Frankreich:Neue Unruhen in Paris - Macron kündigt Runden Tisch an

    mit Video1:42
  5. Das Dach und der Glockenturm des Rathauses von Limoges stürzten ein.

    Ausschreitungen in Frankreich:Mehr als 500 Einsatzkräfte verletzt

    Video0:24
  6. Bundeskanzler Merz und der französische Präsident Macron haben sich bei Regierungskonsultationen beider Länder auf eine Lockerung der Vorgaben zum Verbrenner-Aus geeinigt.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Kehrtwende beim Verbrenner-Aus?

    von W. Heescher / A. Poel
    Video2:00
  7. Auspuff eines Autos

    Gemeinsame Position zu EU-Plänen:Abkehr vom strikten Verbrenner-Aus: Berlin und Paris einig

    mit Video0:27
  8. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (links) begrüßt Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz vor einem Gespräch am runden Tisch im Rahmen eines Gipfeltreffens der Europäischen Union am EU-Hauptsitz in Brüssel am 15.10.2026.

    Deutschland und Frankreich:Einigung zum Verbrennungsmotor in Sicht

    Video0:27
  9. Schüler skandieren vor einem blockierten Gymnasium Parolen, um gegen die mangelnde Ausstattung der Schulen zu protestieren.
    Interview

    Schülerproteste in Frankreich:Soziologin: Proteste "Symbol einer verzweifelten Jugend"

    mit Video2:03
  10. 08.10.2026, Frankreich, Paris: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird von Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, am Triumphbogen mit militärischen Ehren begrüßt.

    Bundespräsident:Steinmeier zu Besuch in Frankreich

    Video0:19
  11. Emmanuel Macron empfängt Papst Leo XIV. im Élysée-Palast in Paris

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Staatsbesuch: Papst in Frankreich

    von Thomas Walde
    Video1:24
  12. Symbolbild: Die historische Region Yanbu Saudi-Arabien, der Hafen von Yanbu,

    Frankreich schickt Militär ans Rote Meer:Macron: Werden wichtigen Ölhafen in Saudi-Arabien schützen

    mit Video0:19
  13. Édouard Balladur ist tot.

    Machtkampf beendete politische Laufbahn:Früherer französischer Premierminister Balladur gestorben

    mit Video2:24
  14. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz geben eine Pressekonferenz

    "Wir stärken europäische Abschreckung":Bundeswehr will an französischer Nuklearübung teilnehmen

    mit Video2:33
  15. Treffen der sogenannten Koalition der Willigen

    Deutsche Beteiligung offen:Macron kündigt überraschend Manöver für Ukraine an

    mit Video2:20
  16. Syrien, Damaskus: Polizei untersucht den Ort der Explosion

    Frankreichs Präsident in Syrien:Damaskus: Explosionen während Macrons Staatsbesuch

    mit Video0:18

Macron und die Proteste in Frankreich

  1. Zwei Polizisten stehen am Abend vor brennenden Gegenständen auf einer Straße.

    Ausschreitungen in Frankreich:Neue Unruhen in Paris - Macron kündigt Runden Tisch an

    mit Video1:42
  2. Ein vermumter Demonstrant sitzt auf einem umgefallenen Schrank. Er trägt Sonnenbrille und Kaputze und zeigt eine Geste Richtung Kamera. Im Hintergund sind verwüstete Straßen mit vielen Menschen.

    Ausschreitungen in Frankreich:Warum die Proteste in Frankreich eskalieren

    Video21:36
  3. Schüler skandieren vor einem blockierten Gymnasium Parolen, um gegen die mangelnde Ausstattung der Schulen zu protestieren.
    Interview

    Schülerproteste in Frankreich:Soziologin: Proteste "Symbol einer verzweifelten Jugend"

    mit Video2:03

Innenpolitik unter Macron

  1. Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu

    Nach monatelangem Ringen in Paris:Frankreich: Haushalt durch Nationalversammlung gebracht

  2. Angehörige der französischen Marine stehen auf dem Oberdeck eines U-Boots vor dem Besuch des französischen Präsidenten auf dem Atom-U-Boot-Stützpunkt Île Longue in Crozon, Nordwestfrankreich.

    Aufrüstung in Frankreich:Macron: Frankreich stockt Atom-Sprengköpfe auf

    mit Video2:30
  3. Ein Mädchen mit einem Smartphone, Symbolbild

    Erstes EU-Land:Paris beschließt Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige

    mit Video0:32
  4. Menschen posieren neben einem großen Aufsteller mit dem Wort Marseille.

    Wie steht es um das Prestigeprojekt?:Macrons Milliarden-Plan für Marseille

    Lukas Nickel, Marseille
    mit Video2:13

Macron und die Aussenpolitik

  1. Symbolbild: Die historische Region Yanbu Saudi-Arabien, der Hafen von Yanbu,

    Frankreich schickt Militär ans Rote Meer:Macron: Werden wichtigen Ölhafen in Saudi-Arabien schützen

    mit Video0:19
  2. Treffen der sogenannten Koalition der Willigen

    Deutsche Beteiligung offen:Macron kündigt überraschend Manöver für Ukraine an

    mit Video2:20
  3. Französischer Kampfjet "Dassault Rafale".

    Mit Patrouillen gegen Provokationen:Frankreichs Rolle an der Nato-Ostflanke

    Luis Jachmann, Rumänien
    mit Video2:06
  4. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht bei der Jugendsitzung "Africa Forward, Creation in Motion" während des Gipfeltreffens "Africa Forward2 an der Universität von Nairobi.

    Gipfeltreffen "Africa Forward":Macron kündigt Milliarden-Investitionen für Afrika an

    mit Video2:51

Macron und Deutschland

  1. Bundeskanzler Friedrich Merz begrüßt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

    Deutsch-französischer Ministerrat:Merz' Abschied von Macron - Wo die Freundschaft begann

    von Wulf Schmiese
    mit Video0:17
  2. Auspuff eines Autos

    Gemeinsame Position zu EU-Plänen:Abkehr vom strikten Verbrenner-Aus: Berlin und Paris einig

    mit Video0:27
  3. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (links) und der französische Präsident Emmanuel Macron (rechts) unterhalten sich am 05.06.2026 vor einem Treffen am Rande des EU-Westbalkan-Gipfels in Porto Montenegro in Tivat.

    Beitritt von Westbalkan-Ländern:Merz und Macron wollen EU-Erweiterung beschleunigen

    mit Video2:35
  4. Emmanuel Macron und Friedrich Merz schütteln sich die Hände.

    Deutsch-französische Freundschaft:Merz und Macron - wo es knirscht zwischen Berlin und Paris

    Sara Pipaud, Paris
    mit Video2:11

Zur Person: Emmanuel Macron

  • 21.12.1977: Emmanuel Macron wird in Amiens (Departement Somme) geboren
  • 2002-2004: Studium an der Ecole nationale d’administration (ENA), danach: Studium am Institut d’études politiques de Paris ("Sciences Po"), Philosophiestudium an der Universität Paris X (Nanterre)
  • 2004-2008: Finanzinspektor im Finanzministerium
  • 2008-2011: Investmentbanker
  • 2011-2012: Geschäftsführender Gesellschafter der Bank Rothschild & Co
  • 2012-2014: Stellvertretender Generalsekretär des Präsidialamtes im Élysée-Palast
  • 2014-2016: Minister für Wirtschaft, Industrie und Digitales
  • Mai 2017: Amtseinführung als Präsident der Französischen Republik
  • April 2022: Bei Präsidentschaftswahlen für eine zweite Amtszeit gewählt
Der Eiffelturm ist in der Mitte des Bildes. Im Vordergrund sieht man die Seine auf der zwei Schiffe fahren. Der Himmel ist blau.

Frankreich