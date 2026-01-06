Entwurf der Ukraine-Unterstützer sieht Sicherheitsgarantien vor

Deutschland ist laut Kanzler Merz zu einer militärischen Beteiligung bei einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine bereit. Die USA soll eine solche Operation leiten.

In Paris beraten Staatschefs sowie Vertreter aus EU, USA und Nato über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine. ZDF-Korrespondent Thomas Walde berichtet. 06.01.2026 | 1:52 min

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine militärische Beteiligung Deutschlands an der Absicherung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine in Aussicht gestellt. Nach einem Treffen der Verbündeten in Paris sagte er:

Dazu kann zum Beispiel gehören, dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem Nato-Gebiet einmelden. „ Friedrich Merz

Über Art und Umfang eines deutschen Beitrags würden Bundesregierung und Bundestag entscheiden, sobald die nötigen Bedingungen erfüllt seien, sagte Merz. Dazu zähle insbesondere "eine starke rechtlich bindende Sicherheitsgarantie der USA", sagte der Kanzler. Er zeigte sich überzeugt, dass die USA dazu bereit seien.

Damit stellte Merz erstmals die Entsendung von Bundeswehr-Soldaten im Rahmen einer internationalen Truppe für die Ukraine in Aussicht. Er machte aber zugleich deutlich, dass diese nicht in der Ukraine, sondern in einem zur Nato zählenden Nachbarland eingesetzt werden würden.

Die sogenannte „Koalition der Willigen“, sowie Vertreter der USA und Nato, treffen sich in Paris, um über die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands zu sprechen. 06.01.2026 | 1:46 min

USA will Überwachung eines Waffenstillstands leiten

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs hatten sich am Dienstag in Paris getroffen, um Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands festzulegen. Die EU wird die Ukraine demnach mit Personal vor Ort und Geld unterstützen, kündigte EU-Ratspräsident Antonio Costa nach dem Treffen der Koalition der Willigen an.

Der französische Präsident Emmanuel Macron, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky und der britische Premierminister Keir Starmer unterzeichneten kurz vor der gemeinsamen Pressekonferenz in Paris eine Absichtserklärung über die Entsendung einer multinationalen Truppe im Fall eines Waffenstillstands. Diese multinationale Truppe solle auf dem Boden, in der Luft und im Meer, "weit von der Kontaktlinie entfernt" eingesetzt werden, sobald es einen Waffenstillstand gebe, sagte Macron.

Einem vorab verbreiteten Entwurf einer Abschlusserklärung zufolge sind zudem die USA bereit, einen "Mechanismus zur Überwachung des Waffenstillstands" zu leiten. Daran sollten sich auch Vertreter der sogenannten "Koalition der Willigen" beteiligen.

Mögliche Verletzungen des Waffenstillstands sollten gemeinsam begutachtet werden, um über eine angemessene Reaktion zu entscheiden.

Es kommt immer wieder zu verheerenden Angriffen Russlands auf die Ukraine. Mit Unterwasserdrohnen bekämpft das ukrainische Militär zugleich erfolgreich russische Kriegsschiffe. 06.01.2026 | 2:13 min

Sicherheitsgarantien für Ukraine

Die USA verpflichteten sich zudem, eine geplante internationale Truppe in der Ukraine "im Fall eines Angriffs zu unterstützen", heißt es weiter in dem Entwurf. Die USA würden die von den Europäern geleitete Truppe zudem bei der Aufklärung und der Logistik unterstützen.

Es gebe bereits militärische Planungen "um Sicherheitsmaßnahmen in der Luft, auf See und an Land sowie für den Wiederaufbau der ukrainischen Streitkräfte vorzubereiten". Die internationale Truppe soll sich demnach aus Soldaten "williger Staaten" zusammensetzen.

"Koalition der Willigen" begrüßt Unterstützung durch USA

Die Vertreter der "Koalition der Willigen" begrüßten laut dem Erklärungsentwurf, "dass die USA bereit sind, die Koalition bei der Gewährleistung der Sicherheit der Ukraine zu unterstützen". Sie seien ihrerseits bereit, sich zu "politisch und rechtlich bindenden Garantien" zu verpflichten.

Diese sollten greifen, sobald ein Waffenstillstand in Kraft trete. Zudem solle im bereits bestehenden Hauptquartier der Koalition in Paris eine Koordinierungsstelle zwischen der Koalition, den USA und der Ukraine eingerichtet werden.

Das Friedensabkommen zur Beendigung des Krieges mit Russland ist laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu 90 Prozent fertig. 01.01.2026 | 0:55 min

Details zur Umsetzung noch unbekannt

Bisher ist noch unklar, ob der Entwurf der Abschlusserklärung am Dienstagabend in dieser Form tatsächlich beschlossen wird. Konkret sollte nach französischen Angaben auch besprochen werden, auf welche Weise ein Waffenstillstand an der 1.400 Kilometer langen Kontaktlinie überwacht werden könne, etwa durch Drohnen und Satelliten.

Donald Trump glaubt nun nicht mehr, dass die Ukraine eine Residenz von Putin angegriffen hat. Bei den Anschuldigungen Moskaus handele es sich um Versuche, die Friedensprozesse zu untergraben. 06.01.2026 | 0:26 min

Teilnahme der USA ein Zeichen für "Wiederannäherung"

Zum ersten Mal waren auch Vertreter der USA persönlich an einem Treffen der Koalition der Willigen beteiligt. Der Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner waren vor Ort. Zudem hatten sie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag vorab schon getroffen.

Nach französischer Darstellung gilt die Teilnahme von Witkoff und Kushner als ein Zeichen für die "Wiederannäherung" zwischen der Ukraine, Europa und den USA. Die Koalition der Willigen habe erreicht, "dass die USA die Ukraine nicht fallen lassen", hieß es aus dem Elysée.

