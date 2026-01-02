Ukraine: Selenskyj will erneut Verteidigungsminister austauschen

Stühlerücken in Kiew: Präsident Selenskyj will den Posten des Verteidigungsministers erneut umbesetzen. Auch ein anderer Posten wird neu besetzt.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Militär- und Geheimdienstchef Budanow zu seinem neuen Stabschef ernannt. Er kündigte außerdem an, den Verteidiungsminister auswechseln zu wollen. 02.01.2026 | 0:47 min

Die Ukraine soll nach dem Willen von Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut einen neuen Verteidigungsminister bekommen. Der bisherige Vizeregierungschef und Minister für digitale Transformation, Mychajlo Fedorow, soll das Amt von Denys Schmyhal übernehmen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Das ukrainische Parlament muss der Personalie noch zustimmen.

Das Präsidialbüro besetzt Selenskyj dagegen sofort neu: Der langjährige Militärgeheimdienstchef Kyrylo Budanow übernimmt die Leitung des Büros und wird damit zur neuen rechten Hand des Staatschefs. Der 39-jährige Budanow folgt auf den einflussreichen Andrij Jermak, der im Zuge eines Korruptionsskandals in der Ukraine vor einem Monat zurückgetreten war. Budanow gilt auch wegen zahlreicher erfolgreicher Operationen im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg als populärer Strippenzieher in der Ukraine.

Die Korruptionsvorwürfe in der Ukraine rücken näher an den Präsidenten. Nach einer Durchsuchung tritt sein Kanzleichef Andrij Jermak zurück. Welche Folgen das hat, analysiert ZDFheute live. 28.11.2025 | 17:32 min

Schmyhal soll neue Aufgaben erhalten

Beim angestrebten Personalwechsel im Verteidigungsministerium geht es Selenskyj nach eigener Aussage um eine Änderung der Arbeitsweise. Schmyhal war erst im Sommer als Regierungschef entlassen und anstelle von Rustem Umjerow als Verteidigungsminister eingesetzt worden. Er solle eine andere, für die Stabilität des Landes nicht weniger wichtige Aufgabe übernehmen, sagte Selenskyj.

Fedorow, sein designierter Nachfolger, beschäftige sich intensiv mit dem Einsatz von Drohnen in dem Krieg und arbeite sehr effektiv an der Digitalisierung staatlicher Dienstleistungen und Prozesse.

Ukrainische Soldaten der 25. Brigade setzen rund 50 Kilometer vor Pokrowsk Drohnen zur Abwehr russischer Angriffe ein. An der Front dauern die Kämpfe auch kurz vor Weihnachten an. 23.12.2025 | 2:39 min

Die Personalie ist ein Baustein einer von Selenskyj angestoßenen Neuaufstellung des Verteidigungs- und Sicherheitsapparats in der Ukraine. "Heute haben wir einen grundlegenden Neustart begonnen - interne Veränderungen, damit die Ukraine stabiler wird", sagte Selenskyj. Wegen Problemen in der Vergangenheit gebe es eine "Welle personeller Veränderungen". Weitere sollen demnach folgen.

Auslandsgeheimdienstchef wird neuer Chef beim Militärgeheimdienst

Neuer Chef beim Militärgeheimdienst HUR wird der bisherige Auslandsgeheimdienstchef Oleh Iwaschtschenko. Der 56 Jahre alte Generalleutnant hatte die Auslandsaufklärung seit 2024 geführt. Er solle in der neuen Aufgabe weiter an der wirtschaftlichen Schwächung Russlands und an der Einschränkung von Moskaus Militärpotenzial arbeiten, teilte Selenskyj mit.

