Russlands Vormarsch gestoppt: Ukraine gelingen Gegenschläge

Die Ukraine hat russische Streitkräfte in der Region Saporischschja zurückgedrängt. Auch Russlands Ölindustrie wurde von Langstrecken-Drohnen schwer getroffen - die Militäranalyse.

Bei russischen Angriffen auf die Ukraine sind nach Angaben der Behörden zwei Menschen getötet worden. 14.02.2026 | 0:21 min

Der Ukraine ist es im Laufe der Woche gelungen, einige taktische Gegenangriffe in Richtung der Stadt Huliaipole zu starten. Die ukrainischen Streitkräfte nutzten die überdehnten Logistiklinien Russlands und die relativ geringe Truppendichte in der Region Saporischschja aus und konnten so den russischen Vormarsch stoppen und sogar einige kleinere Siedlungen befreien.

Die Ukraine setzte zudem ihre Langstrecken-Drohnenangriffe auf russische Ziele in der Ölindustrie fort. Im Laufe der Woche wurden sowohl der Ölexportterminal Tamanneftegaz im Dorf Volna in der Region Krasnodar als auch eine große Lukoil-Raffinerie in Wolgograd angegriffen. Letzterer war der erste größere ukrainische Luftangriff auf die russische Ölindustrie in diesem Jahr.

Russland habe seine Angriffswaffen während des Kriegs massiv weiterentwickelt, dementsprechend schnell brauche die Ukraine bei ihrer Verteidigung Hilfe von ihren Partnern, appelliert Selenskyj. 14.02.2026 | 36:00 min

Ukraine trifft Energieinfrastruktur in der Region Belgorod

Der Regionalgouverneur Vyacheslav Gladkov bestätigte, dass in Belgorod die an die Fernwärme angeschlossenen Häuser aufgrund der weitreichenden strukturellen Schäden, die durch ukrainische Drohnen- und Raketenangriffe verursacht wurden, bis zum Ende der Heizperiode ohne Warmwasser bleiben werden.

Zuvor hatte Gladkov am 8. Februar aufgrund der Schäden an der zivilen Infrastruktur die Evakuierung von alleinlebenden älteren Menschen sowie von Kindern aus der Stadt angeordnet.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Russischer Luftkrieg gegen zivile Ziele hält an

Russland setzte seine Bombardierung der großen ukrainischen Städte mit Drohnen- und Raketenangriffen während der gesamten Woche fort. Odessa wurde besonders hart getroffen, wobei energiebezogene Ziele sowie der Hafen und sogar ein großer Autohändler schwer beschädigt wurden.

Auch Kiew wurde mehrfach angegriffen. Während die Temperaturen in der vergangenen Woche relativ mild waren, macht eine neue Kältewelle neue russische Angriffe auf die Energieindustrie wieder sehr wahrscheinlich.

Russland hat erneut die Ukraine mit Drohnen angegriffen – Ziel war unter anderem die südliche Hafenstadt Odessa. Laut Behördenangaben wurden mindestens sechs Menschen getötet. 13.02.2026 | 0:17 min

Shaheed-107: Russland setzt neue Angriffsdrohne ein

In der ukrainischen Region Sumy setzte Russland eine relativ neue Angriffsdrohne, die Shaheed-107, ein. Während die internationalen Medien diese Drohne eher als neue Waffe behandeln, wird sie tatsächlich bereits seit November 2025 in geringer Stückzahl gegen die Ukraine eingesetzt. Es handelt sich um eine kleine Selbstmorddrohne mit festen Tragflächen, einer Reichweite von etwa 800 Kilometern und einer acht bis neun Kilogramm schweren Sprengladung.

Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Angriffe aus mittlerer Entfernung durchzuführen, um die Rückseite feindlicher Streitkräfte anzugreifen, insbesondere logistische und infrastrukturelle Ziele sowie Fahrzeuge. Der relativ große Sprengkopf soll sicherstellen, dass jedes getroffene Fahrzeug, selbst gepanzerte Fahrzeuge sowie nicht gehärtete Gebäude kaum reparierbare Schäden erleiden.

Russlands Ziel sei es, die Menschen in der Ukraine zu zermürben. Dem komme Putin mit seinen Angriffen auf die ukrainische Infrastruktur immer näher, sagt Militärexperte Gressel. 12.02.2026 | 32:29 min

Russland verliert Zugang zu Starlink

Seit dem 5. Februar hat das US-Unternehmen Starlink von US-Milliardär Elon Musk die nicht in der Ukraine registrierten Terminals abgeschaltet, wodurch die russischen Streitkräfte erhebliche Rückschläge erlitten haben. Starlink war die schnellste und zuverlässigste Internetverbindung, über die die russischen Streitkräfte während der Kämpfe in der Ukraine verfügen konnten. Ermöglicht wurde dies durch die laxen Registrierungsrichtlinien der Firma.

Seit der Abschaltung der nicht registrierten Terminals haben jedoch sowohl die Anzahl als auch die Geschwindigkeit der russischen Angriffe erheblich abgenommen, da Moskau offenbar keinen geeigneten Ersatz finden konnte.

Elon Musk hat auf Bitten Kiews Maßnahmen gegen die unbefugte Nutzung seines Starlink-Systems durch Russland getroffen. Moskau hatte das System für eine Reihe von Drohnenangriffen eingesetzt. 10.02.2026 | 0:42 min

Zwar hat ein russisches Unternehmen am 12. Februar den Prototyp eines ballongestützten Luft-Internet-Versorgungssystems vorgestellt, doch ist es höchst unwahrscheinlich, dass eine solche Behelfslösung die Internetabdeckung bieten kann, die Starlink geboten hat. Dies gilt umso mehr, als Russland nicht über die erforderliche Anzahl von Satelliten verfügt, um eine ähnliche Internetverbindung bereitzustellen. Daher wird das Fehlen von Starlink ein großer Rückschlag bleiben.

Russischer Überläufer könnte neue Erkenntnisse liefern

Am 14. Februar veröffentlichte die Ukraine ein Interview mit einem russischen Soldaten namens Miroslav Simonov, der angeblich im Elite-Drohnenregiment "Rubicon" gedient hatte, aber zur Ukraine übergelaufen war.

Wenn die Geschichte wahr ist, werden Simonovs Erkenntnisse es der Ukraine höchstwahrscheinlich ermöglichen, die Effizienz ihrer Angriffe auf "Rubicon"-Einrichtungen zu erhöhen.

