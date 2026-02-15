  3. Merkliste
Münchner Sicherheitskonferenz: Kallas fordert starkes Europa

Münchner Sicherheitskonferenz endet:Kallas wirbt für Europas Stärke und globale Partnerschaften

|

Zum Abschluss der Münchner Sicherheitskonferenz betonte EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas Europas Stärke und rief zu mehr Zusammenhalt gegenüber Russland auf.

EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bei der Sicherheitskonferenz in München.

Die EU-Außenbeauftragte Kallas hält auf der Münchner Sicherheitskonferenz ihre Rede. Wie positioniert sich die EU zu den Forderungen der USA? ZDFheute live zeigt die Rede und analysiert sie.

15.02.2026 | 41:39 min

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat zum Abschluss der 62. Münchner Sicherheitskonferenz zu mehr Geschlossenheit und Stärke Europas aufgerufen. Die EU müsse sich erneuern, wisse dabei aber klar, "wer wir sind und wofür wir stehen".

Kallas' Drei-Punkte-Plan für ein starkes Europa

Im Mittelpunkt stehe eine stärkere Handlungsfähigkeit und Aufrüstung, vor allem in der europäischen Verteidigung und mit Blick auf die Ukraine. Russland sei "keine Supermacht" und habe den Frontverlauf trotz hoher Verluste kaum verändert. Auf maximale Forderungen Moskaus dürfe man nicht mit minimalen Antworten reagieren. Russland müsse für die Schäden aufkommen, Kriegsverbrechen anerkennen und verschleppte ukrainische Kinder zurückgeben.

US-Außenminister Marco Rubio im Vordergrund, im Hintergrund ein Ausschnitt von der Rede von Bundeskanzler Merz auf der Münchner Sicherheitskonferenz

Richtet US-Außenminister Marco Rubio versöhnlichere Worte an Europa als US-Vizepräsident JD Vance vor einem Jahr? Die Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz bei ZDFheute live.

14.02.2026 | 53:42 min

Zugleich betonte sie den Schutz der europäischen Nachbarschaft. Eine EU-Erweiterung sei eine strategische und politische Entscheidung und wichtig für die Stärkung der Demokratie.

Darüber hinaus warb Kallas für den Ausbau internationaler Partnerschaften und engerer Handelsbeziehungen, etwa mit Indien und Australien. Voraussetzung für Frieden und Sicherheit sei eine enge Zusammenarbeit innerhalb Europas.

Friedrich Merz bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Rednerpult

Bundeskanzler Merz appelliert in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz an die USA, angesichts globaler Herausforderungen das transatlantische Vertrauen wieder aufzubauen.

13.02.2026 | 32:16 min
Über dieses Thema berichtete ZDFheute live am 15.02.2026 ab 08:55 Uhr.
