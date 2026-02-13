Kanzler Merz eröffnet Münchner Sicherheitskonferenz

Münchner Sicherheitskonferenz eröffnet:Merz: "Wir müssen miteinander reden, dringender denn je"
Bundeskanzler Merz hat die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnet - mit klaren Worten. Schwerpunkte des Treffens sind der Ukraine-Krieg und die transatlantischen Beziehungen.
"Wir müssen miteinander reden, dringender denn je." Klarer könnte der Appell von Kanzler Friedrich Merz nicht sein, mit dem er am Freitag die 62. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) eröffnete. Über 60 Staats- und Regierungschefs nehmen an der dreitägigen Konferenz teil - und zu besprechen gibt es genug.
Denn es sind zweifelsohne neue Zeiten, in denen die MSC stattfindet. Zeiten, für die man in Europa Vorkehrungen treffe, wie Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Rede im Bayerischen Hof erklärte. Und er betonte zugleich:
Tausende Teilnehmer bei Münchner Sicherheitskonferenz
Die von Merz angesprochenen Spannungen zwischen Europa und den USA sind neben dem Ukraine-Krieg ein Schwerpunkt bei der diesjährigen Sicherheitskonferenz.
Auch MSC-Chef Wolfgang Ischinger und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nutzten ihre Auftaktreden, um auf den Wert der transatlantischen Beziehungen hinzuweisen.
Über tausend Teilnehmer werden zu der Konferenz erwartet, unter ihnen mehr als 60 Staats- und Regierungschefs sowie rund hundert Außen- und Verteidigungsminister.
Die US-Delegation wird in diesem Jahr von Außenminister Marco Rubio angeführt, zudem nehmen nach Angaben der Veranstalter mehr als 50 Mitglieder des US-Kongresses an der Konferenz teil.
US-Vizepräsident JD Vance hatte in seiner Rede bei der MSC im vergangenen Jahr scharfe Kritik an Deutschland und Europa wegen angeblicher Beschneidung der Meinungsfreiheit geäußert. Die Äußerungen lösten einen großen Schock in Europa aus.
