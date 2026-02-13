Kanzler Merz eröffnet Münchner Sicherheitskonferenz

Bundeskanzler Merz hat die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnet - mit klaren Worten. Schwerpunkte des Treffens sind der Ukraine-Krieg und die transatlantischen Beziehungen.

Merz: "Wir müssen miteinander reden, dringender denn je"

Inmitten des andauernden Kriegs in der Ukraine und schwieriger Beziehungen zu den USA startet die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz. Die Rede von Bundeskanzler Merz bei ZDFheute live. 13.02.2026

"Wir müssen miteinander reden, dringender denn je." Klarer könnte der Appell von Kanzler Friedrich Merz nicht sein, mit dem er am Freitag die 62. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) eröffnete. Über 60 Staats- und Regierungschefs nehmen an der dreitägigen Konferenz teil - und zu besprechen gibt es genug.

Denn es sind zweifelsohne neue Zeiten, in denen die MSC stattfindet. Zeiten, für die man in Europa Vorkehrungen treffe, wie Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Rede im Bayerischen Hof erklärte. Und er betonte zugleich:

Dabei kommen wir zu anderen Ergebnissen als etwa die Administration in Washington. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Bundeskanzler Merz wird die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnen – das wichtigste internationale Treffen für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Teilnehmer aus 120 Staaten werden erwartet. 13.02.2026 | 0:28 min

Tausende Teilnehmer bei Münchner Sicherheitskonferenz

Die von Merz angesprochenen Spannungen zwischen Europa und den USA sind neben dem Ukraine-Krieg ein Schwerpunkt bei der diesjährigen Sicherheitskonferenz.

Auch MSC-Chef Wolfgang Ischinger und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nutzten ihre Auftaktreden, um auf den Wert der transatlantischen Beziehungen hinzuweisen.

Über tausend Teilnehmer werden zu der Konferenz erwartet, unter ihnen mehr als 60 Staats- und Regierungschefs sowie rund hundert Außen- und Verteidigungsminister.

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz im vergangenen Jahr kam es zu einem Eklat. Ob es sich dieses Jahr wiederholen wird? ZDF-Korrespondent Röller mit einer Einschätzung aus München. 13.02.2026 | 1:09 min

Die US-Delegation wird in diesem Jahr von Außenminister Marco Rubio angeführt, zudem nehmen nach Angaben der Veranstalter mehr als 50 Mitglieder des US-Kongresses an der Konferenz teil.

US-Vizepräsident JD Vance hatte in seiner Rede bei der MSC im vergangenen Jahr scharfe Kritik an Deutschland und Europa wegen angeblicher Beschneidung der Meinungsfreiheit geäußert. Die Äußerungen lösten einen großen Schock in Europa aus.

