Drei Tage lang wird München zum Nabel der Welt in Sachen Außen- und Sicherheitspolitik. Erwartet werden Regierungsvertreter aus rund 120 Nationen. Eine Konferenz der Superlative.

Die 62. Münchner Sicherheitskonferenz findet in den Hotels "Bayerischer Hof" und "Rosewood Munich" statt. Um die Tagungsorte wurden Sicherheitsbereiche eingerichtet. Quelle: dpa

Wenn hochrangige Politiker und Spitzenvertreter internationaler Organisationen von Freitag bis Sonntag auf der 62. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) über die Krisen der Welt diskutieren, schlägt der Puls der ganzen Stadt schneller.

Die Polizei ist bereits ab Donnerstag mit bis zu 5.000 Beamtinnen und Beamten im Einsatz. Was es nicht einfacher macht, ist, dass die Konferenz in diesem Jahr auf das Faschingswochenende fällt. Wegen der verschiedenen Karnevals-Veranstaltungen herrsche ohnehin deutschlandweit ein verstärktes Einsatzgeschehen, erklärt Münchens Polizeivizepräsident Christian Huber.

Das bedeutet, es können weniger Beamte aus anderen Bundesländern aushelfen. Deshalb werden die Münchner Polizei und die Bundespolizei für die Sicherheitskonferenz durch Kräfte aus Österreich, der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden unterstützt.

Zahlreiche Demonstrationen angekündigt

Zwar liegen keine konkreten Gefährdungserkenntnisse vor, doch aufgrund der angespannten weltpolitischen Lage gehe man nach wie vor von einer erhöhten "abstrakten Gefährdung" aus, so Huber. Im Zusammenhang mit der Konferenz sind vor allem am Samstag zahlreiche Demonstrationen angemeldet. Die größte wird wohl auf der Theresienwiese stattfinden.

Dort werden rund 100.000 Teilnehmer erwartet, um gegen das Regime im Iran zu protestieren. Auch der Sohn des 1979 gestürzten Schahs hatte zu der Demo aufgerufen und hält dort eine Rede.

Die Münchner Sicherheitskonferenz ... ... gilt als das weltweit wichtigste Treffen von Politikern und Experten zum Thema Sicherheitspolitik. Dieses Jahr findet sie vom 13. bis 15. Februar statt. Nach Angaben der Konferenzleitung haben bereits 65 Staats- und Regierungschefs zugesagt. Zu den prominentesten Gästen dürfte US-Außenminister Marco Rubio zählen. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll nach München kommen. Friedrich Merz (CDU) wird erstmals als Kanzler an der Konferenz teilnehmen.



Noch ist es schwer für die Polizei einzuschätzen, ob tatsächlich so viele Menschen kommen werden, aber es lägen Hinweise vor, dass europaweit Anreisen mit Bussen und auch Flugzeugen organisiert wurden, sagt Huber. Es spreche viel dafür, dass "eine hohe Versammlungsteilnehmerzahl" zu erwarten sei.

Wer allerdings schon am Donnerstag per Flieger nach München wollte, könnte Probleme bekommen haben. Wegen eines Streiks bei der Lufthansa sind hier von 920 geplanten Starts und Landungen rund 300 annulliert worden.

Tagungsort wird zur Hochsicherheitszone

Ausnahmezustand herrscht rund um den Tagungsort: das Hotel "Bayrischer Hof" und das benachbarte "Rosewood Munich". Beide liegen mitten in der Stadt. Im engen Umfeld wurden Sicherheitsbereiche eingerichtet und Gullideckel verplombt. Wer hier Zutritt haben will, musste sich zuvor akkreditieren. Für Bewohner und Geschäftsinhaber gibt es spezielle Zugangskorridore - alles wird streng überwacht.

Stationäre und mobile Systeme sind im Einsatz, um Drohnen rechtzeitig zu erkennen und gegebenenfalls zu intervenieren. In großen Bereichen der Innenstadt werden für das Wochenende Halteverbote angeordnet. Wer in die Innenstadt will oder muss, sollte das nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln tun. Doch auch dann muss man Geduld mitbringen, denn die Straßensperrungen betreffen auch einige Straßenbahnen und Busse.

Riesen-Einsatz hinter den Kulissen

Im Tagungshotel selbst herrscht seit Tagen Hochbetrieb. Knapp 700 Mitarbeiter sind im "Bayrischen Hof" an diesen Konferenztagen im Einsatz. Allein 80 Köche sorgen rund um die Uhr für das leibliche Wohl der Gäste. Im Angebot: 150 verschiedene Gerichte und 1.200 Kuchen und Torten.

Während auf der Konferenz über Kriege und Krisen debattiert wird, versucht die Stadt, mit all den Rahmenbedingungen zurechtzukommen. Der Einsatzleiter der Polizei, Christian Huber, formuliert es so: "Bitte zeigen Sie die notwendige Gelassenheit und haben Sie Verständnis, dass es an diesem Wochenende zu Einschränkungen kommt."

