Trump, Merz, AfD - einer fehlt bei den Motivwagen für Rosenmontag

Motivwagen für Karneval:Trump, Merz, AfD - doch einer fehlt am Rosenmontag
von Luise Reinke und Ralph Goldmann
Mit meterhohen Figuren, politischer Zuspitzung und handwerklicher Arbeit rollen am Rosenmontag wieder Motivwagen in den Fastnachts- und Karnevalshochburgen. Eine Figur fehlt aber.
In Köln hat die Vorstellung des Rosenmontagszuges immer etwas Staatstragendes. Fanfaren ertönen, bevor der Zugleiter und das Dreigestirn symbolisch das rote Band durchschneiden. Erst dann lassen sich in der Halle erstmals die Wagen bestaunen, die Rosenmontag durch die Stadt rollen.
Das Kölner Festkomitee achtet traditionell auf eine gute Mischung zwischen Lokal-, Bundes- und Weltpolitik. Und vor allem darf die Mischung keine schlechte Laune verbreiten, sagt Zugleiter Marc Michelske im Gespräch mit ZDFheute:
Natürlich ist auch die Kölner Oper ein Thema, die nach 14 Jahren und 1,5 Milliarden Euro dieses Jahr endlich fertig werden soll. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz ist dabei, der als "Kanzler der Schmerzen" im Sado-Maso-Studio "Groko happy aua Club" dargestellt wird. Die AfD kommt als blaue Schlange daher, die den deutschen Michel hypnotisiert. Nicht fehlen darf Donald Trump, der der Nato, der EU und anderen den Allerwertesten entgegenstreckt.
Politische Satire auch in Mainz
Schlüpfrig wird Trump auch in Mainz dargestellt. Hier macht sich "König" Trump an die Freiheitsstatue ran, in den Trümmern von Recht und Freiheit. Auch ein Bundeskanzler-Motiv darf für die rund sieben Kilometer lange Strecke in Mainz nicht fehlen. Er sitzt auf einem sinkenden Schlauchboot, schwer beladen mit "Versprechern und Versprechungen" und wird von hinten von Altkanzlerin Merkel als Seeungeheuer aus der Tiefe bedrängt. Ein anderer der insgesamt elf Motivwägen zeigt Verteidigungsminister Boris Pistorius, der mit Fliegenklatsche und Spielzeugwaffen eher hilflos gegen nahende Drohnenangriffe wirkt.
Entscheidend für die Auswahl der Motive ist laut dem Mainzer Kreativkreissprecher Boris Henkel nicht der kurzfristige Aufreger, sondern "das Stimmungsbild in unserer Gesellschaft und mittel- und längerfristige Entwicklungen".
Ein Putin-Motiv fehlt
In beiden Städten ist Wladimir Putin nicht dabei, der in Düsseldorf Wagenbauer Jacques Tilly mit einem Gerichtsverfahren einschüchtern möchte. Die Kölner haben sich, so Zugleiter Michelske aus Respekt von dem Kollegen rheinabwärts zurückgehalten.
Auch in Mainz zeige man sich solidarisch, so MCV-Präsident Hannsgeorg Schönig. "Gleichzeitig entscheidet man pragmatisch nach Relevanz zum Zeitpunkt des Umzugs".
Von der Zeichnung bis zum Umzug
Bis eine Idee auf der Straße steht, ist es ein langer Weg. Bereits im Herbst des Vorjahres beginnt die Planung.
Der Bau selbst ist aufwendig und teuer. Rund drei Monate Arbeit, sieben Tage die Woche, stecken in jedem Wagen, sagt Wagenbauer Stefan Hisge. Ein einzelner Motivwagen kostet den Verein in diesem Jahr etwa 18.000 Euro.
Gleichzeitig entwickelt sich die Technik weiter: Drehende Figuren, bewegte Augen, Nebelmaschinen und sogar Flammeneffekte sollen die statischen Aufbauten lebendiger machen.
Überraschung am Rosenmontag?
Wenn am Rosenmontag schließlich der Jubel einsetzt, ist für die Wagenbauer der Moment gekommen, loszulassen. Bis dahin zählt vor allem eines: "dass wir fertig werden, dass alles funktioniert und pünktlich losfahren kann", sagt Hisge. Gelingt das, rollen wieder die Motivwägen als bissiger, bunter Kommentar zur Weltlage.
In Köln blieb ein Wagen allerdings noch hinter einer schwarzen Plane versteckt. Vielleicht haben sich die Wagenbauer ja doch noch etwas überlegt, das den ein oder anderen Staatenlenker so richtig verärgern könnte.
