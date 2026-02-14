Ukraine: Tote und Verletzte nach russischen Angriffen

Krieg in der Ukraine:Tote nach russischen Angriffen in Odessa und Saporischschja
In Odessa und der Region Saporischschja sind bei russischen Angriffen zwei Menschen ums Leben gekommen. Kommende Woche sollen die Gespräche für einen möglichen Frieden weitergehen.
Bei russischen Angriffen auf die Hafenstadt Odessa und die Region Saporischschja in der Ukraine sind nach Angaben der Behörden zwei Menschen getötet worden.
Ukraine: Hunderte Angriffe auf Region Saporischschja
In Odessa sei ein Wohngebäude bei einem Drohnenangriff in Brand geraten, teilte der Gouverneur Odessas am Samstag im Onlinedienst Telegram mit. "Das Feuer wurde schnell durch Rettungshelfer gelöscht. Leider wurde eine Frau bei dem Angriff getötet", erklärte er.
Nordöstlich der Schwarzmeerregion Odessa wurde in der Region Saporischschja mindestens ein Mensch getötet, wie der Militärchef der Region, Ivan Fedorow, mitteilte. Dem vorausgegangen waren offenbar Hunderte Angriffe auf die Region.
"In den vergangenen 24 Stunden haben die Invasoren 655 Angriffe auf 41 Siedlungen in der Region Saporischschja ausgeführt", erklärte Fedorow. Drei Menschen seien verletzt worden.
Russland-Ukraine-Gespräche in der kommenden Woche
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag erneut Unterstützung von seinen Verbündeten. Unter anderem plädierte er für schnellere Waffenlieferungen und einen Beitritt seines Landes zur Nato.
Für kommende Woche ist nach Angaben des Kremls eine weitere Gesprächsrunde zwischen Vertretern Russlands, der Ukraine und der USA geplant. Die Verhandlungen sollen am Dienstag und Mittwoch in Genf stattfinden. Ein Vertreter des ukrainischen Präsidialamts bestätigte die Angaben.
