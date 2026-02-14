Nach Merz, Macron und Rubio spricht der ukrainische Präsident Selenskyj bei der Münchner Sicherheitskonferenz. ZDFheute live analysiert, was er sich von Europa erhofft.

Selenskyj spricht bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2026. Der ukrainische Präsident hat in den vergangenen Wochen bereits mehrfach betont, dass Europa angesichts der neuen US‑amerikanischen Distanz sicherheitspolitisch eigenständiger handeln müsse. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump haben die USA ihre Hilfen für die Ukraine drastisch zurückgefahren. Selenskyj wirbt seitdem immer mehr für Unterstützung und setzt auf weitere europäische Hilfen.

Was erwartet Selenskyj konkret von seinen Partnern? Welche Botschaft sendet der ukrainische Präsident an die USA? Darüber spricht Marc Burgemeister bei ZDFheute live mit Oberst Markus Reisner und dem Politikwissenschaftler Maximilian Terhalle. Live von der Sicherheitskonferenz in München berichtet ZDF-Korrespondent Ulf Röller.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 11:35 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.