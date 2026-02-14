Rubio zur Rolle Europas: Rede auf Münchner Sicherheitskonferenz

US-Außenminister Marco Rubio hat die entscheidende Rolle der USA bei den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hervorgehoben und zugleich die Vereinten Nationen (UN) scharf kritisiert. Die UN seien nicht in der Lage gewesen, den

Konflikt zu lösen, sagte Rubio am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Es habe der US-Führung bedurft, um die beiden Seiten auf der Suche nach einem "noch immer schwer fassbaren Frieden" an den Verhandlungstisch zu bringen.