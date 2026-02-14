Rubio zur Rolle Europas:Rede auf Münchner Sicherheitskonferenz
In seiner mit Spannung erwarteten Rede betont der US-Außenminister Gemeinsamkeiten zwischen den USA und Europa. Gleichzeitig lobt er US-Präsident Trump und dessen Politik ausführlich.
US-Außenminister Marco Rubio hat die entscheidende Rolle der USA bei den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hervorgehoben und zugleich die Vereinten Nationen (UN) scharf kritisiert. Die UN seien nicht in der Lage gewesen, den
Konflikt zu lösen, sagte Rubio am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Es habe der US-Führung bedurft, um die beiden Seiten auf der Suche nach einem "noch immer schwer fassbaren Frieden" an den Verhandlungstisch zu bringen.
Rubio verteidigte den Kurs von US-Präsident Donald Trump, der auf eine Beendigung des Krieges drängt. Man könne nicht zulassen, dass sich Bedrohungen hinter "Abstraktionen des Völkerrechts" versteckten, während internationale Institutionen versagten. Zugleich mahnte Rubio die europäischen Verbündeten, mehr für die eigene Sicherheit zu tun. Die USA wollten keine schwachen Partner. "Wir wollen Verbündete, die sich selbst verteidigen können, damit kein Gegner jemals in Versuchung gerät, unsere kollektive Stärke zu testen", sagte der Außenminister.
Text-Quelle: Reuters