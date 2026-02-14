Menü
ZDFheute live
Rubios Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz in der Analyse
Rede von US-Außenminister
:
"Jede Menge Zuckerguss"
14.02.2026 | 10:20
|
Mehr aus ZDFheute live
Rede von US-Außenminister Rubio
:
"Marco Rubio, ein Mann des Trumpismus"
Video
8:09
Rede von US-Außenminister
:
"Jede Menge Zuckerguss"
Video
13:03
Rubio zur Rolle Europas
:
Rede auf Münchner Sicherheitskonferenz
Video
21:56
Münchner Sicherheitskonferenz
:
"Die USA stoßen an die Grenzen ihrer Macht"
Video
32:16
Münchner Sicherheitskonferenz
:
"Es kommt auf Deutschland an"
Video
8:06
Münchner Sicherheitskonferenz
:
"Noch nie so fundamentale Herausforderungen"
Video
7:20
Münchner Sicherheitskonferenz
:
"Kann es mir ohne USA nicht vorstellen"
Video
6:20
Militärexperte Gustav Gressel
:
"Winter ist für Putin zufriedenstellend"
Video
32:29
Recherche zu Epstein-Files
:
"Zunehmend werden moralische Erwägungen wichtiger"
Video
8:15
Deutsche Bank und Jeffrey Epstein
:
"Epstein hat stark auf Abhängigkeit aufgebaut"
Video
13:00
Europol im Epstein-Fall
:
“Europol nicht für Ermittlungen verantwortlich”
Video
9:35
Epstein-Files
:
“Wir tun so, als ob uns das nichts angeht”
Video
15:18
Möglicher US-Angriff in Iran
:
“Militärisch am längeren Hebel”
Video
18:55
Situation im Nahen Osten
:
„Glaubwürdige Drohkulisse“
Video
5:42
USA und Iran
:
„Lage, die jederzeit eskalieren kann“
Video
3:32
Verhandlung um den Donbass
:
"Sorge, etwas aufgeben zu müssen“
Video
6:39
Lage an der Front
:
“Der Krieg funktioniert nicht”
Video
20:58
Nachrichten | ZDFheute live
:
“Die Aussagen sind taktisch zu verstehen”
Video
5:01
Gewalt gegenüber Zugbegleitern
:
"Leider Alltag"
Video
25:06
Angriff auf Zugbegleiter
:
Was bisher über den Täter bekannt ist
Video
3:53
Grenzübergang nach Gaza
:
"Für Israel ist Rafah ein Sicherheitsrisiko"
Video
18:16
Erste Krankentransporte aus Gaza
:
"Sehr besonderer Moment"
Video
9:49
Berufsbeginn in anderer Branche?
:
„Würde empfehlen, den Blick mehr zu öffnen”
Video
12:56
Akademiker ohne Job
:
„Viele, die an der Uni nichts verloren haben“
Video
11:39
Akademiker ohne Job
:
„Es ist eine konjunkturelle Sache“
Video
8:37
Warnstreiks im Nahverkehr
:
"Diese Streiks nehmen wir besonders wahr"
Video
9:52