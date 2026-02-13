Deutschland baut jetzt Drohnen für die Ukraine

Zum ersten Mal werden in Deutschland Kampfdrohnen für die Verteidigung der Ukraine produziert. Präsident Selenskyj und Minister Pistorius eröffnen die Fabrik.

Natürlich ist es ein Risiko, zwei Busse mit Journalisten in eine Rüstungsfabrik zu fahren, von der niemand genau wissen soll, wo sie sich befindet. Also gibt es Regeln: Die Hallen nicht von außen filmen, die Gesichter der Mitarbeiter nicht zeigen - und natürlich: auf keinen Fall den Standort preisgeben.

Nur, wer einverstanden ist, darf in den Bus mit den blau-gelben Vorhängen einsteigen, der am frühen Morgen unauffällig im Münchner Berufsverkehr wartet. Er steht genau neben dem Brunnen, der deutschen und ukrainischen Medienvertretern als Treffpunkt genannt worden war.

10.000 Drohnen pro Jahr für die Ukraine

In den Hallen, vor denen die Kameraleute und Fotografen ausgeladen, durchsucht und durchleuchtet werden, ist eines der jüngsten und mutmaßlich gefährdetsten Rüstungsunternehmen Deutschlands zu Hause: das Startup "Quantum Frontline Industries".

Hier will das deutsch-ukrainische Joint Venture künftig zehntausend Drohnen im Jahr für die ukrainische Armee herstellen. Mindestens, sagen die Abnehmer, es dürften gern mehr sein.

Selenskyj dankt Deutschland

"Nach oben gibt es keine Grenzen", sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die erste in Deutschland produzierte ukrainische Drohne entgegennimmt. Auch die Anwesenheit der beiden Politiker war zuvor nicht offiziell angekündigt worden.

Unsere Menschen geben ihr Leben an der Front. Das wird ihnen sehr helfen. „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Vor allem wegen der beispiellosen Luftangriffe Russlands, die zuletzt besonders auf die Energieversorgung zielten, seien sichere Produktionsstätten für die Ukraine unverzichtbar, sagt Selenskyj: "Ich sehe die große Unterstützung Ihrer Nation und möchte den Menschen in Deutschland und der Bundesregierung danken."

Ukraine hilft Deutschland

Aber auch Deutschland soll von den Erfahrungen der Ukraine profitieren. Denn der clevere Umgang mit Drohnen gilt als einer der Gründe, aus denen die personell kleinere ukrainische Arme dem russischen Angriff noch immer standhält.

Wir lernen von den Datenmengen und unfassbaren Erfahrungen an der Front. „ Boris Pistorius, Bundesverteidigungsminister

"Quantum Systems", der deutsche Teil des zweistaatlichen Unternehmens, ist eine der erfolgreichsten Neugründungen der Verteidigungsbranche. Im vergangenen Frühjahr wurde das Startup zum ersten Mal mit einer Milliarde Euro bewertet - im Herbst waren es schon dreimal so viel.

Rund 200 Mitarbeiter hat das Unternehmen an seinem diskreten, süddeutschen Standort beschäftigt. Darunter besonders viele ukrainische Flüchtlinge und Ukrainer, die schon länger in Deutschland leben.