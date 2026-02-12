  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Experte zu Ukraine: "Viele Wohnhäuser vor dem Totalschaden"

Interview

Russische Angriffe und harter Winter:Viele Wohnhäuser in Ukraine "vor dem Totalschaden"

|

Heftiger Beschuss und eisige Kälte bringen die Energieversorgung in der Ukraine im vierten Kriegswinter an die Belastungsgrenze. Viele fürchten nun ein neues Schreckensszenario.

Militärexperte Gustav Gressel vor einem Symbolbild eines zerstörten Hauses.

Weniger Geld, weniger Waffen: Wie die Ukraine den Kriegswinter erlebt. Die Analyse bei ZDFheute live mit Militärexperte Gustav Gressel und ZDF-Reporter Henner Hebestreit.

12.02.2026 | 39:27 min

Heftiger russischer Beschuss auf Wohngebiete und Energieanlagen, eisige Temperaturen und sinkende Unterstützung aus den USA. Die von Russland angegriffene Ukraine stehe im vierten Kriegswinter unter Druck, sagt Militärexperte Gustav Gressel bei ZDFheute live:

Diesen Winter sind den russischen Angreifern erhebliche Treffer gelungen - auf Kraftwerke, vor allem auf Heizkraftwerke.

Gustav Gressel, Militärexperte

Außerdem habe Russland "deutlich mehr Infrastruktur zerstört bei den Stromverteilern", so Gressel. Das führe dazu, dass das Stromnetz stark beansprucht werde - und die Aufrechterhaltung der Versorgung zunehmend schwerer werde.

Damit stehen jetzt natürlich viele Wohnhäuser vor dem Totalschaden, weil die Leitungen dann eben durchfrieren und bersten.

Gustav Gressel, Militärexperte

Ukraine, Kiew: Menschen, warten in einem Wohnviertel auf kostenlose warme Mahlzeiten.

Die Menschen in der Ukraine erleben den härtesten Winter seit Kriegsbeginn. Wegen massiver Stromausfälle kann nicht geheizt werden.

31.01.2026 | 1:45 min

Experte: Der Ukraine fehlt es an Munition

"Dieser Winter ist für Putin zufriedenstellend", erklärt der Militärexperte. Damit komme Russland seinem Ziel, die Ukraine unter Druck zu setzen und zu einer möglichen Kapitulation zu zwingen, zumindest näher. Der nahezu tägliche Beschuss der Energieanlagen gelinge Russland durch den Einsatz ballistischer Raketen, die "deutlich schwieriger" abzufangen seien als Marschflugkörper oder Drohnen. Außerdem sei die ukrainische Abwehr durch Munitionsmangel geschwächt, so Gressel.

Die Lieferungen verzögerten sich durch Transportwege und Bürokratie. Das US-Verteidigungsministerium habe die Unterstützung mit den notwendigen Verteidigungsmitteln gänzlich eingestellt.

ZDF-Korrespondent Henner Hebestreit

"Das ist ein sehr harter Winter", berichtet ZDF-Reporter Henner Hebestreit aus der Ukraine.

31.01.2026 | 1:22 min

Ukraine: Immer wieder Luftalarm - und ein Schreckensszenario

"Die vergangene Nacht war schlaflos", berichtet ZDF-Reporter Henner Hebestreit aus Dnipro im Osten der Ukraine. "Hier war einiges los am Himmel." Immer wieder habe es Luftalarm gegeben.

Das zerrt natürlich an den Kräften der Menschen hier, die das seit Jahren aushalten.

Henner Hebestreit, ZDF-Reporter in der Ukraine

Hinzu komme eine ganz neue Sorge der Ukraine: Viele befürchten, Russland könne als nächstes die Wasserversorgung der Ukraine ins Visier der Angriffe nehmen, so Hebestreit: "Und das ist dann nochmal eine ganz andere Bedrohung für das Überleben der Menschen hier."

Das Interview führte ZDFheute live-Moderator Marc Burgemeister. Zusammengefasst hat es Silas Thelen.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an
:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker.
Rettungskräfte räumen am 21.11.2025 die Trümmer eines Wohnhauses in Ternopil weg, das bei einem russischen Angriff schwer beschädigt wurde.
Liveblog
Über dieses Thema berichtete ZDFheute live in der Sendung "Fehlende US-Unterstützung schwächt Ukraine" am 12.02.2026 ab 19:30 Uhr.
Themen
UkraineUSARussland

Aktuelle Nachrichten zur Ukraine