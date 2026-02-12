Münchner Sicherheitskonferenz: Rückblick auf prägende Momente

Die Münchner Sicherheitskonferenz ist schon mehrfach zur Bühne prägender weltpolitischer Momente geworden. Ab Freitag treffen sich erneut über 60 Staats- und Regierungschefs.

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz treffen sich Politiker, um über Konflikte zu sprechen. Wer kommt? Wer nicht? Mirko Drotschmann erklärt die Hintergründe zum Treffen. 12.02.2026 | 11:03 min

Zur 62. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) wird die bayerische Landeshauptstadt ab Freitag wieder zur Bühne für die Weltpolitik: Mehr als tausend Teilnehmer, unter ihnen über 60 Staats- und Regierungschefs, beraten drei Tage lang über die weltweiten Krisen und Konflikte. Ein Überblick über markante Konferenz-Momente in den vergangenen Jahrzehnten:

Militäreinsatz im Irak? Joschka Fischer verärgert die USA

2003 nutzt der damalige Außenminister Joschka Fischer (Grüne) seine Rede auf der Bühne im Bayerischen Hof in München, um darzulegen, wieso die Bundesregierung einen Militäreinsatz im Irak ablehnt.

Mit seiner Aussage zum Irak-Einsatz sorgte Joschka Fischer (r.) für ein angespanntes Verhältnis mit den USA. Quelle: action press

"I am not convinced" (Ich bin nicht überzeugt), sagt Fischer an den damaligen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld gerichtet. Fischers Äußerungen sorgen für eine Krise im Verhältnis der Verbündeten.

Nato-Osterweiterung verärgert Putin

2007 greift Kreml-Chef Wladimir Putin in seiner Rede die USA scharf an. Washington habe seine "Grenzen in fast allen Bereichen überschritten", sagt Putin. Er zeigt sich "beunruhigt" über die US-Pläne zur Stationierung einer Raketenabwehr in Mitteleuropa und kritisiert die Osterweiterung der Nato.

2014 annektiert Russland die ukrainische Halbinsel Krim und 15 Jahre nach Putins Rede in München startet Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Ausdehnung der Nato nach Osten nutzt der Kreml dabei als eine Rechtfertigung für die Invasion.

Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht stellte bei Markus Lanz die westliche Sicht auf den Ukraine-Krieg infrage. Russland reagiere nur auf die Ausdehnung der Nato nach Osten. 31.10.2025 | 1:04 min

Julia Nawalnaja spricht kurz nach dem Tod ihres Mannes

Nur wenige Stunden nachdem der Tod des bekanntesten russischen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny bekannt wurde, ergreift am 16. Februar 2024 seine Witwe bei der Sicherheitskonferenz das Wort.

Julia Nawalnaja bei Münchner Sicherheitskonferenz (Archivfoto). Quelle: dpa

Mit Tränen in den Augen und um Fassung ringend fordert Julia Nawalnaja dazu auf, Putin "persönlich für alle Gräueltaten zur Rechenschaft" zu ziehen. Nawalnaja, deren Auftritt in München schon länger geplant gewesen war, erhält stehende Ovationen.

Auch im EU-Parlament trat Julia Nawalnaja kurz nach dem Tod ihres Mannes, dem Kreml-Kritiker Alexej Nawalny, auf. 28.02.2024 | 2:04 min

Brandmauer: JD Vance kritisiert Meinungsfreiheit in Deutschland

Wenige Wochen nach der Vereidigung der neuen US-Regierung von Präsident Donald Trump reist sein Stellvertreter JD Vance im Februar 2025 zur Sicherheitskonferenz. In seiner Rede übt er scharfe Kritik an Deutschland und anderen europäischen Staaten, prangert angebliche Defizite bei der Meinungsfreiheit an und attackiert Deutschland wegen des Umgangs mit der AfD. "Für Brandmauern ist kein Platz", sagt Vance.

Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weist Vances Vorwürfe zurück und verbittet sich eine Einmischung in den laufenden Bundestagswahlkampf.

Das gehört sich nicht - erst recht nicht unter Freunden und Verbündeten. „ Olaf Scholz nach den Aussagen von JD Vance bei der MSC 2025

Der US-Vizepräsident J.D. Vance nutzt die Münchner Sicherheitskonferenz für eine scharfe Ansprache an die europäischen Verbündeten: Standpauke statt Friedensplan. 14.02.2025 | 3:20 min