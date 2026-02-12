  3. Merkliste
Video

Münchner Sicherheitskonferenz: Was man zum Treffen wissen muss

Mirko Drotschmann zum Treffen in München:Die Münchner Sicherheitskonferenz: Darum geht es 2026

|
Mirko Drotschmann ist zu sehen, vor einem Hintergrund auf dem sowohl die US-Flagge als auch die EU-Flagge zu erkennen sind

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz treffen sich Politiker, um über Konflikte zu sprechen. Wer kommt? Wer nicht? Mirko Drotschmann erklärt die Hintergründe zum Treffen.

Thema
Münchner Sicherheitskonferenz

