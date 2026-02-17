Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine wuchs die Sorge vor Moskaus Machthunger. Zivilisten engagieren sich verstärkt in der Bürgerwehr. Was hat sich in Estland verändert?

Angesichts der angespannten Sicherheitslage trainiert Estlands Bürgerwehr für den Ernstfall. Die freiwilligen Einheiten sind Teil der nationalen Verteidigungsstrategie. 11.02.2026 | 6:32 min

Am Wochenende die Nacht in der Kälte überstehen statt Abhängen mit Freunden, denn die Kinder im Wald östlich der estnischen Hauptstadt Tallinn sind Teil der Bürgerwehr Estlands. 12 bis 16 Jahre sind sie alt. Bei minus 13 Grad mitten im Nirgendwo machen die einen Feuer, andere wuseln herum und bauen das Zelt für die Nacht auf.

Betreuerin Ingrid Nielsen trat der Bürgerwehr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine bei. Die Kinder sollen lernen, wie man in schwierigen Situationen unabhängig wird und Emotionen kontrolliert. "Wir glauben, wenn wir Kinder und Jugendliche früh einbinden, dann lieben sie ihr Land mehr, schätzen es mehr und es macht sie in der Zukunft zu besseren Bürgern und vielleicht engagieren sie sich sogar in der Verteidigung des Landes", meint Ingrid Nielsen von der estnischen Bürgerwehr.

Estland will Tausende von Zivilisten in militärischen Drohnenfertigkeiten ausbilden. Innerhalb eines Tages nach Veröffentlichung gab es bereits über 3.000 Anmeldungen. 07.01.2026 | 2:19 min

Verteidigungsministerium finanziert Jugend-Programm

Das Programm wird vom Verteidigungsministerium finanziert, auch mit der Hoffnung, die Jugendlichen später an die Streitkräfte heranzuführen. Eine von ihnen ist Liisa, 13 Jahre alt. Sie sei stolz auf sich, sagt sie, und das hier sei ihr Traum. Liisa will später der Armee beitreten. In Estland gibt es die Wehrpflicht nur für Männer. Liisa hofft, dass es nie Krieg gibt, sie wolle nicht, dass irgendein Land anfängt, zu kämpfen. Wer für ihr Land die Bedrohung ist, ist für sie klar.

Ich würde sagen, dass was von russischer Seite kommen könnte. „ Liisa, 13, Jugendorganisation estnische Bürgerwehr

Sie erklärt weiter: "Also ich hasse keine Russen, aber ich hab das Gefühl, sie würden vielleicht mehr Land haben wollen, falls die Ukraine ihnen in den Hintern tritt."

Drohnenvorfälle, zerstörte Unterseekabel, Cyberangriffe - die Sicherheitslage an der NATO-Ostflanke spitzt sich zu. Wie Polen, Estland, Lettland und Litauen darauf reagieren und ihre Verteidigung stärken, zeigt unsere Mima-Reporterin Natalie Steger. 21.10.2025 | 4:39 min

Beitritt zur Bürgerwehr nach Angriff auf die Ukraine

Mit Waffen haben sie nichts zu tun. Kinder seien Kinder, sagt Betreuerin Ingrid. Und über Krieg spricht sie mit ihnen bewusst nicht. Aber natürlich sind sie in den letzten vier Jahren damit aufgewachsen und auch viele Erwachsene wie Ingrid Nielsen haben die Situation in der Ukraine und den Beitritt zur Bürgerwehr verändert. "Definitiv sind wir mittlerweile dran gewöhnt. All die schlechten Nachrichten und so", so Nielsen.

Aber ich selbst bin viel selbstbewusster geworden, wegen unserer Fähigkeiten uns zu verteidigen, falls es notwendig werden sollte. „ Ingrid Nielsen, estnische Bürgerwehr

Polen, Dänemark: Immer häufiger wurden in den letzten Wochen russische Drohnen oder Kampfjets über Nato-Gebiet gesichtet. Putin testet seine Grenzen aus. Doch wie soll die Nato reagieren? 28.09.2025 | 4:07 min

Vorbereitung der Esten für den Ernstfall

Vor vier Jahren kauften Esten, Letten und Litauer schlagartig verstärkt Immobilien in Spanien als Plan B. Das ist weniger geworden. Gerade die baltischen Staaten kennen den Machthunger Russlands aus Sowjetzeiten allzu gut. Sie wissen, dass Putin den Verlust des Baltikums für Moskau nie verkraftet hat. Die Menschen mögen nach vier Jahren Krieg in der Ukraine wirklich nicht panisch sein, sie vertrauen auf die Nato-Mitgliedschaft, doch sie wollen bereit sein für den Ernstfall. So wie Jaak Tuksam, 43, Ingenieur, zweifacher Familienvater. Auch er ist nach Kriegsbeginn in der Ukraine der Bürgerwehr beigetreten. "Das ist ein Lernprozess und wir müssen besser darin werden, unser Land zu verteidigen", sagt Tuksam.

Wenn du siehst, dass Russland sich verrückt verhält und du nicht weißt, was als Nächstes passiert, dann gibt es keine Zeit mehr, sich vorzubereiten und sowas zu lernen. „ Jaak Tuksam, estnische Bürgerwehr

In Estland werden Moore renaturiert, damit sie zum Klimaschutz beitragen und bei einem möglichen russischen Angriff als natürliche Barriere dienen können. 24.10.2025 | 2:16 min

Sein gesamtes Wochenende trainiert er, im Gelände, bei Kälte, auch Schießtraining mit scharfer Munition. Etwa einmal im Monat wird der Ingenieur zum freiwilligen Soldaten. Er tut es auch für seine Kinder, 10 und 13 Jahre alt. Es sind normale Bürger, Angestellte, Handwerker, Unternehmer, keine schießwütigen Hasardeure. Das ist auch Mart Kuusk in Tarnkleidung wichtig: "Ansonsten bin ich ein kompletter Pazifist. Ich mag gar keine militärischen Aktivitäten. Aber der 24. Februar 2022 war ein Weckruf. Und hier bin ich."

Sonst hätte ich vielleicht Sex oder würde surfen, aber ich mache, was ich machen muss. „ Mart Kuusk, estnische Bürgerwehr

Etwa 30.000 erwachsene Esten sind Teil der Bürgerwehr, bei nur 1,3 Millionen Einwohnern. Nach vier Jahren russischer Überfall auf die Ukraine mag ein Gewöhnungseffekt eingesetzt haben, aber sie und perspektivisch auch die Kinder der Bürgerwehr sind fest entschlossen, ihre Freiheit im Ernstfall zu verteidigen.

Moore als Verbündete : Wie Estland Putin fernhalten will Das kleine Estland hat eine gut 300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Panzersperren wurden gebaut, Zäune hochgezogen, aber auch die Natur soll strategisch genutzt werden. von Natalie Steger und Roman Krysztofiak mit Video 2:16

Natalie Steger ist Leiterin des ZDF-Studios Warschau.