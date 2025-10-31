Moore als Verbündete:Wie Estland Putin fernhalten will
von Natalie Steger und Roman Krysztofiak
Das kleine Estland hat eine gut 300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Panzersperren wurden gebaut, Zäune hochgezogen, aber auch die Natur soll strategisch genutzt werden.
Beim estnischen Dorf Permisküla hat man den direkten Blick auf Putins Reich - ohne Grenzanlage: Der Fluss Narva markiert einen Teil der Grenze zu Russland. Er würde einen russischen Angriff mit Bodentruppen erschweren.
Doch an einigen Stellen kämen Panzer durch, sagt Igor Sedunov, Ex-Grenzschützer in Estland. Keiner kennt sich hier so gut aus wie er, und auch den Nachbarn kennt er gut. 25 Jahre lang war das sein Abschnitt.
Estland kennt Moskaus Machthunger ganz genau
Die Grenzbojen im Fluss hat die russische Seite entfernt. Psychologische Kriegsführung. Denn die Esten wissen, Putin hat den Verlust des Baltikum nie verkraftet. In Estland, Lettland und Litauen gilt es nicht als unmöglich, dass Russland irgendwann auch die Finger nach dem Baltikum ausstrecken könnte.
Igor Sedunov, ehemaliger Grenzschützer Estland
Estland setzt auf klassische Verteidigung, aber neuerdings auch auf die Natur. Igor Sedunov zeigt uns Sümpfe und Moore in der Region. Sie sind für ihn Verbündete in Sachen Landesverteidigung, da sie bis zu neun Meter tief seien.
Igor beschäftigt sich mit Militärarchäologie. Für ihn ist die Landschaft hier Zeuge früherer Zeiten. Er hat hier mit Kollegen schon Kriegsgerät aus dem 2. Weltkrieg geborgen.
Grenzschutz mit Mooren
Estland und seine Moore. Früher machten Feuchtgebiete rund 20 Prozent des Landes aus, heute nur noch etwa fünf. "Mitte des 20. Jahrhunderts", so Margus Pensa von der estnischen Waldbehörde, "dann kamen Menschen, die uns sagten, wir mögen keine Sümpfe, wie wollen hier Wälder haben."
Und so wurden Gräben gezogen zur Entwässerung. Ein Grund auch, so Margus Pensa, weil Menschen Moore immer als gefährlich empfunden hätten.
Nun will Estland genau das nutzen. Aber zunächst zum Umweltschutz. Denn ursprünglich war die Renaturierung von Mooren ein reines Ökoprojekt für Biodiversität und zum Schutz vor Dürren und Bränden.
Verteidigung und Klimaschutz arbeiten zusammen
Jetzt aber ist das estnische Klimaministerium mit dem Verteidigungsministerium im Gespräch. Vor allem in Grenzgebieten will man Gebiete ausmachen, die beide Zwecke unterstützen könnten - Schutz von Biodiversität und Sicherheits- und Verteidigungsplanung.
Noch stecken die gemeinsamen Projekte in den Kinderschuhen, aber Ex-Grenzschützer und Hobby-Militärarchäologe Igor Sedunov ist sich sicher, dass Estland den absolut richtigen Weg geht. Die Natur als strategischen Verbündeten zu nutzen - zum Schutz gegen Russland an der Nato-Ostflanke.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr Nachrichten zum Thema Russland
- Analyse
Russlands Burevestnik-Marschflugkörper:Ein Test und viele Fragezeichenvon Christian Mölling, András Rácz
Wieder Alarm über der Ostsee:Polnische Luftwaffe fängt russisches Aufklärungsflugzeug abvon Oliver Kleinmit Video
Urteil gegen Sängerin aus Russland:300 Euro Strafe für Putin-kritischen Songvon Felix Klausermit Video
Stationierung wird vorbereitet:Putin: Russland hat atomare Langstreckenrakete getestetmit Video